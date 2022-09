Nacho Viale adelantó la vuelta de Mirtha Legrand: “Creí que este año no íbamos a hacer el aire”

Nacho Viale adelantó la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión: “Creí que este año no íbamos a hacer el aire” (Video: LAM)

Este sábado a las 21.30 se concretará el regreso de Mirtha Legrand a la televisión argentina, en lo que será la temporada número 54 de sus programas. Y será especial este año, porque es su vuelta formal a la conducción luego de dos años y medio tras el parate que impuso la pandemia. En la previa, Nacho Viale tuvo un diálogo con LAM (América) en el que dio detalles de cómo fue la grabación del primer programa.

“Fue súper nervioso todo porque había que encajar muchas cosas. Es difícil hacer una escenografía que contenga dos dinámicas de programa distintas. Creo que vamos a ir evolucionando con el aire, Mirtha también. Era importante que ella se sacara sus nervios, que son lógicos después de la vuelta”, comenzó contando en el enlace que tuvo con el programa conducido por Ángel de Brito.

“Creo que Mirtha se sintió un poco nerviosa y sobre todo pasó algo que ha repetido varias veces de la pandemia: se sentía un poco más insegura que otras veces y es lógico. Me parece que estuvo mucho tiempo encerrada, mucho tiempo con incertidumbre. Y bueno, hoy llegó el día. Creo que lo va a disfrutar a partir de mañana: hoy no sé si lo disfrutó”, dijo entre risas acerca de cómo notó el ánimo y el pulso de su abuela, de nuevo en la conducción.

“En los últimos años, y Mirtha se ha cansado de decirlo, esto es como un homenaje que ella le hace a la vida. Ella muchas veces habló de la palabra ‘disfrute’. Ella disfruta haciendo lo que le gusta, a Mirtha le gusta eso. Cuando ella dice ‘les he dado mi vida’, es literal. Es su motor, su nafta diaria. Creo que lo siente y le gusta mucho, mucho, mucho. Es impresionante la polenta que tiene, la fuerza que saca. Es lo único que quería hacer”, resumió Viale.

Nacho Viale, en la previa a la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión

En cuanto a su rol de productor, trazó diferencias entre su abuela y su hermana Juana Viale, quien también retornará a la conducción este domingo, al frente de los almuerzos. “No es fácil trabajar con Mirtha en cuanto a los cambios. En ese sentido, es más fácil hacerlo con Juana. Mirtha es mucho más metódica y tiene que funcionar todo como un reloj”, consideró.

“El ‘Almorzando con Juana’ hizo ruido...”, le apuntó de Brito respecto al cambio. Y Viale contó un diálogo que tuvo con su abuela: “‘¿Y si yo quiero venir a hacer el Almorzando?’, me preguntó. Y yo le dije: ‘Vení a hacer el Almorzando, no hay drama’. Hay una cosa sentimental de ella. Pero ella eligió para arrancar hacer la noche. No sé por qué. Tal vez porque es un poquito más largo el domingo y quiere hacerlo más corto”, contó el titular de la productora StoryLab.

“Juana debutó el 21 de marzo de 2020, de un día para el otro. Nunca en dos años salió Mirtha de la gráfica, nunca salió su nombre de las publicidades, nunca salió su foto, nunca se bajó el cartel de Mirtha en el canal, nunca se dejó de llamar como tal, nunca se cambió la música, nunca nada... porque era una falta de respeto hacerlo y era una manera de cuidarla”, agregó al respecto.

Mirtha Legrand saliendo de su casa, este viernes, rumbo a la grabación de su primer programa en su regreso a la televisión (RS Fotos)

“¿Por qué se complicó tanto la vuelta?”, quiso saber el conductor de LAM acerca de las largas negociaciones que tuvieron con El Trece para concretar este regreso. “Porque había dos partes que defendíamos polos opuestos. Yo me puse firme y el canal se puso firme. Y hubo un momento en que teníamos una grieta. Con el tiempo la pudimos sanear, con mucho diálogo, mucha explicación... Pero se hizo muy largo, muy agotador. La verdad que creí que este año no íbamos a hacer el aire”, reveló Viale.

“Tuvimos charlas de dos meses, que fueron muy intensas. Adrián (Suar) tiene su carácter”, agregó entre risas. Por último, Nacho despejó cualquier tipo de rispideces entre su abuela y su hermana: “Mirtha es fan de Juana. Hay una cosa de lo sentimental que te lo voy a explicar en términos empresariales. Mirtha piensa: ‘Yo soy mi pyme y estoy contenta de pasarle mi legado en vida a Juana’. Ella se emocionó mucho cuando mi hermana ganó el Martín Fierro”.

