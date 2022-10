Alejandro Fantino se sometió a un tratamiento físico y se sorprendió por el curioso resultado

Alejandro Fantino mostró el curioso resultado luego de hacer una sesión de magnetoterapia (Instagram)

Mientras encara la última etapa de la cuenta regresiva para su casamiento con Coni Mosqueira, Alejandro Fantino continúa trabajando para llegar en la mejor forma física al gran evento. Es que hace unas semanas, el conductor de Animales sueltos (América) sufrió una lesión que lo obligó a realizar una particular técnica de rehabilitación. Y este sábado, el santafesino se llevó una sorpresa que compartió con sus seguidores en redes.

El problema se originó luego de un partido de tenis, que terminó de la manera menos pensada: en la guardia de un hospital. Los estudios médicos determinaron que había sufrido un desgarro en el tendón de Aquiles, por lo que tuvo que llevar a cabo la correspondiente rehabilitación. Y en ese panorama compartió las imágenes para mostrar el curioso efecto colateral de la actividad.

“Me empecé a hacer un tratamiento con magnetoterapia. Me dejé una hora los magnetos en la pierna trabajando el desgarro que tengo en el tendón de Aquiles y miren lo que pasó”, señaló el conductor, antes de realizar un paneo por su domicilio para mostrar el aparato médico que debe colocar en sus piernas para provocar el efecto deseado.

El siguiente cuadro dejó ver lo insólito de la situación, cuando se enfocó la pierna a la altura del gemelo y relató con tono azorado. “Empecé a caminar por la casa y se me empezaron a pegar cosas metálicas en la pierna. Un casco de Leónidas que me traje de Grecia, una tijera y una bombilla”, enumeró incrédulo, mientras recorría el living de su hogar. “Camino y están pegados”, repitió mientras su pierna izquierda demostraba una particular acepción de la ley de gravedad. “¡Mirá cómo quedé. Soy Magneto!”, cerró.

Alejandro Fantino y Coni Mosquira durante su compromiso en Grecia (Instagram)

En una semana, la realidad de Alejandro y Coni va a ser bien diferente. El conductor y la modelo se comprometieron durante unas vacaciones en Santorini, Grecia, cuando él le realizó una romántica propuesta de casamiento: le hizo creer que tenía que grabar un video para un informe de su programa televisión, y ella tomó su teléfono, siguiendo al pie de la letra lo que su pareja le pedía.

“Me pidió que lo grabara para la apertura de un informe de ESPN sobre las aguas del mar Egeo, se lookeó todo, me hizo bajar a la playa, buscó un lugar apartado, se arrodilló en el agua, me hizo poner play y empezó a hablar del amor y guerras en el mar”, contó la modelo en un video que subió a sus redes, donde relató la romántica sorpresa. “Sumergió sus manos en el mar y salieron con un anillo”, remató.

Semanas atrás, Fantino reveló dónde y cuándo se realizará la ceremonia con Mosqueira. “El 21 de octubre nos casamos por civil en Bahía Blanca”, explicó en una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece). De esta manera, celebrarán la unión en la tierra natal de Coni, donde recientemente ella ya tuvo su despedida de soltera con sus mejores amigas, que incluyó una previa prolongada, un viaje alocado en un “party bus” y el boliche como destino final.

“Es un momento re lindo para mi vida. Me emociona porque la encontré y ella también siente eso por mí. Cuando te pasa está buenísimo, ojalá que podamos festejar el amor y la unión”, señaló el periodista, muy contento por su próxima boda con la modelo.

