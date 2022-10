Versiones cruzadas sobre la supuesta renuncia de Luis Ventura a la presidencia de APTRA

Luis Ventura

Durante la tarde del viernes, circularon versiones sobre la supuesta renuncia de Luis Ventura a su cargo de presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Los rumores se sucedieron luego de que se diera a conocer la lista nominados al Martín Fierro de Cable correspondiente a la temporada 2021. La ceremonia está programada para el jueves 20 de octubre en el complejo Parque Norte y al igual que el año pasado será conducida por Carolina Pampita Ardohain y Joaquín Pollo Álvarez.

La versión de la renuncia de Ventura la dio a conocer el sitio Primicias Ya aunque el periodista se mantuvo en el más absoluto silencio y no se manifestó al respecto. Tampoco respondió las consultas de Teleshow para que ratifique o rectifique los rumores, como tampoco lo hicieron las partes involucradas. Entre las versiones, circularon un supuesto enojo por el anticipo de la lista de nominados a la premiación del cable.

Todo esto ocurrió a menos de una semana de la postergada celebración del Martín Fierro de Radio. Se trató de una jornada maratónica en el Golden Center de Parque Norte, APTRA entregó los galardones a los últimos tres años del medio más querido por los argentinos, correspondientes al 2019, 2020 y 2021.

Como es habitual en cada ceremonia, Ventura fue el encargado de inaugurarla oficialmente luego de que le cediera la palabra Teté Coustarot. “Sobrevivimos. Pasó la pandemia y estamos acá, la radio y todos los que hacemos radio. Y las emisoras, y los laburantes”, destacó el periodista. “Es la más variada y amplia entrega de premios que se haya hecho en la historia de la Argentina que aglutina más de 60 premios”, agregó el conductor de Secretos Verdaderos.

Luis Ventura (RS Fotos)

Guido Kaczka, Alejandro Dolina y Lalo Mir fueron los ganadores del Martín Fierro de oro en una ceremonia con la que APTRA cerró el círculo de su habitual esquema de premiación luego del parate impuesto por la pandemia, que comenzó en noviembre del año pasado con la fiesta de la televisión por cable, continuó en diciembre en el rubro digital y prosiguió en mayo de este año en la gran fiesta de la televisión abierta, que consagró a Masterchef Celebrity con el tan ansiado oro.

Por estos días el periodista transita días de preocupación debido a la salud de su hijo Antonito, de 8 años, fruto de su relación con Fabiana Liuzzi. El niño está hospitalizado con neumonía, según lo expresó Ventura en redes sociales.

“Hoy nos toca ésta... Hay que bancar. Doce días de neumonía y fiebre pero Antoñito es fuerte y aporta lo suyo”, comenzó escribiendo el periodista junto con una foto del nene en la cama descansando con una máscara de oxígeno y agregó: “Después me vienen a romper las bolas con el Martín Fierro con boludeces. Fush fush”.

Previamente, durante su visita a Florencia Peña en La Puta Ama, Ventura había contado detalles de la salud del nene. “Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción”, agregó en cuanto a la condición del nene y explicó: “La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”, señaló.

