Lali Espósito cruzó a un televidente en un programa de España: “Sos el ejemplo de un acosador”

Lali Espósito pisa cada vez más fuerte en la industria del espectáculo en España. Mientras se espera que se estrene la tercera temporada de Sky Rojo, la actriz pasa sus días en tierras españolas y se sumó hace unas semanas al programa más exitoso de la televisión local. Se trata de El hormiguero, el ciclo de Antena 3 conducido por Pablo Motos, donde ya se hizo notar con su carisma y desfachatez.

Allí se desempeña como “coach de la vida”, un rol desde el que aconseja al público con su divertido punto de vista. Días atrás se viralizó fue cuando cortó una botella de plástico para preparar el típico Fernet con cola. “Te quiero argentinizar, es mi objetivo en esta vida, Pablo”, dijo Lali al conductor que miraba azorado los preparativos. Y luego contó el paso a paso de cómo hacer uno de los tragos que más se toman en Argentina, el que más extrañan los argentinos que viven en otras partes del mundo.

En otro programa, no tuvo reparos para darle su opinión a un joven que se encontraba atraído por la novia de su padre. Sin embargo, esta vez se puso muy seria cuando el conductor leyó el mensaje de un televidente.

“Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé que hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”. A medida que escuchaba el testimonio, la cara de Lali se transformaba. No le causó ningún tipo de gracia los chistes de los títeres que los acompañaban en el estudio. Y cuando llegó su turno, se tomó un rato para pensar cada una de sus palabras y realizó un encendido alegato.

“Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje”, señaló con firmeza y recapituló cada paso expresado por el televidente para ratificar sus dichos: “Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias”, señaló con una fuerte ironía. Y se hizo tiempo para ver el lado positivo del repudiable mensaje.

“Está buenísimo que les niñes del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien”, aseguró con tono firme, y cerró mirando a cámara para que no quedaran dudas de sus palabras: “Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”. Su intervención se escuchó en el silencio más profundo y fue celebrada por un estruendoso aplauso de todo el estudio.

Lali comparte sus actividades televisivas con una gira por diferentes ciudades del país con su Tour Disciplina, con el que también llegó a Israel. Y mientras espera el estreno de la nueva temporada de Sky Rojo por Netflix, tiene en el horizonte el debut de El fin del amor, una ficción que se podrá ver a través de Amazon Prime Video y que está basada en el best-seller homónimo de Tamara Tenenbaum, que también será su productora. Allí se pondrá en la piel de Tamara, una atrevida filósofa de la cultura pop que se revelará contra su educación judía ortodoxa y la idea del amor tradicional. Verónica Llinás, Vera Spinetta y Mariana Genesio Peña son quienes completan el elenco.

