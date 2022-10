El diálogo de Migue Granados con una médium que asegura comunicarse con su mamá muerta: “Tu papá fue el amor de su vida”

Migue Granados con sus padres, en una foto que demoró casi 30 años: se separaron cuando él apenas era un bebé, y recién décadas más tarde pudieron tomarse esta instantánea, la primera los tres juntos

Miguel Granados conversó con una médium que dice haberse conectado con su mamá, quien falleció en el 2017 a los 50 años, por un cáncer de piel. La mujer le dijo que a su madre le costó mucho despegarse de él, y que el amor de su vida había sido el papá del humorista, el actor Pablo Granados.

“Cuando mi vieja murió llamé a una vidente, le dije que no creía en esto y ella me dijo que había llegado a un plano que podía escucharla. Mi miedo era que si lograba contactarme con ella me iba a volver adicto a eso”, le confesó Migue -en su podcast La Cruda- a la médium Noelia Pace, que de inmediato se contactó con su madre. Y afirmó que había estado alterada al momento de partir porque no quería irse.

“Le costó mucho despegarse de vos”, le dijo Pace a Granados. “Ella dice: ‘Me dio bronca que él haya tenido que pasar por esto por algo que yo creía que me hacía bien en el pasado’. No sé a qué se refiere, pero lo dice así”, le dijo la vidente, y contó que la madre de Migue dijo que hay cosas que quedaron “pendientes” aunque “era su tiempo, tu mamá exprimió su juventud”.

“¿Qué le faltó hacer?”, quiso saber el humorista, a lo que Pace contestó: “Ella no pudo liberarse más, buscaba otro estilo de amor. Tenía una conexión con los vínculos muy especial” y siguió: “Tu mamá se fue viendo un solo rostro, el tuyo y me dijo: ‘Cuando me fui lo único que pensé es en cómo te iba a dejar’”. Además, contó que la abuela de Miguel no soportó la partida de su hija y por eso murió al poco tiempo.

Siguiendo con la rueda de preguntas, Granados quiso saber quién fue el gran amor en la vida de su madre: “Tu papá, ya que con él es con quien aprendió a amar”. Pace dijo también que la mamá de Miguel tenia una voz “muy especial, por momentos como enojada, como cansada”.

El actor también quiso saber si su madre había sido feliz; ella dijo que lo intentó. Y a la consulta sobre si iba a tener otro hijo, respondió afirmativamente: “Sí, vas a tener”.

Migue Granados

Para cerrar la médium transmitió al actor un pedido de su madre: “¿Te estás controlando algún lunar? Me dice que por favor te controles”. Al respecto, él se mostro incrédulo porque el tema de los controles es algo que habló en lugares antes y no es algo interno de su familia, pero la mujer insistió: “Ella pide que te cuides los lunares”. Su mamá murió de cáncer de piel, afectada por la exposición al sol.

En mayo, Migue Granados le concedió un reportaje a María Laura Santillán, en Infobae. ¿Hay chistes que ya no se pueden hacer? ¿Cuáles son hoy los límites?”, lo consultó la periodista. “No lo sé. Depende cuánto te interese molestar. Yo en las redes he hecho chistes fortísimos, con humor obvio, y han molestado a mucha gente. Después dejé de hacerlos porque también me puse en el lugar de los que molestaba. Pero qué sé yo, mi vieja se murió hace tres años y yo ya hago chistes con eso -admitió-. Tiene que ver con el paso del tiempo para mí. Yo tengo una hija, dejé de hacer muchos chistes porque ahora entiendo lo que es tener una hija, que alguien haga chistes sobre tu hija. Para mí va cambiando por ahí. Pero obviamente para los que jodemos o hacemos chistes cuánto más público tenés mejor es”.

