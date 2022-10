Fuerte respuesta de Wanda Nara luego de que Ángel de Brito la compare con la China Suárez

Ángel de Brito y Wanda Nara tuvieron un picante cruce en Twitter

Wanda Nara sigue estando en el ojo de la tormenta. Si bien desde que anunció su superación de Mauro Icardi no quiso hablar con ningún medio, sus idas y vueltas con L-Gante en las redes continúan dando que hablar. Es que la empresaria eligió al cantante como imagen de su marca de ropa y desde ese momento se especuló con un incipiente romance entre ellos. Especialmente, luego de que el referente de la cumbia 420 confirmara su ruptura con Tamara Báez, la madre de su pequeña hija Jamaica.

En este sentido, en las últimas horas la ahora ex del cantante se quejó porque notó que en su casa estaban faltando zapatillas, su auto y su moto. Y sin nombrarlo, apuntó contra Elián -tal es el verdadero nombre de l músico- y Wanda. “Ayer, en el registro de entradas del country donde vive Tamara, L-Gante y Wanda Nara ingresaron al lugar. Ingresaron al domicilio. Ahora, hay que ver por las cámaras si ingresaron los dos al domicilio, pero si estuvieron retirando el vehículo. Estamos viendo todo lo que falta porque vamos a ir a hacer la denuncia. Wanda Nara está en el registro de entradas junto a Valenzuela. Entraron acá”, dijo Juan Pablo Merlo, el abogado de ella. “Ellos duermen juntos, pero a mí no me causa nada porque quiero estar tranquila”, dijo a su vez Tamara en A la tarde (América).

Lo cierto es que, en medio de este escándalo en el que se la acusa como tercera en discordia, Wanda utilizó sus redes para aclarar la situación. “Me parece tan grave con la impunidad que aseguran tantas mentiras. En fin”, escribió en sus stories, quizás harta de las versiones de romance que vinculan con L-Gante.

En tanto, y luego de escuchar variaos rumores sobre su presente sentimental en LAM, la mediática también se mostró muy molesta con Ángel de Brito. Tanto es así que tuvo un picante cruce con el periodista vía Twitter, donde él la comparó con Eugenia La China Suárez. “Zorra, te cargaste una familia”, escribió el conductor, junto a una declaración que hizo Wanda en contra de su programa. Claro, la frase que eligió fue justamente la que en su momento ella utilizó para dar a conocer el affaire entre la ex Casi Ángeles y su marido. Lejos de quedarse callada, la ex de Maxi López se mostró indignada con la comparación y le contestó sin filtros: “Claro, pero yo no estoy con nadie casado. Ni en pareja. Entonces tu “” no tiene nada que ver conmigo”.

La respuesta de Wanda Nara a Ángel de Brito

Por otra parte, trascendió que el viaje que Icardi hizo a la Argentina fue exclusivamente para reconquistar a su esposa. “Mauro Icardi fue a Argentina para derretir el hielo entre él y su esposa, Wanda Nara. Si bien no se sabe cuál es la última situación de sus problemas familiares, se informó que Icardi regresó a Estambul”, informó el sitio Posta. Y, de acuerdo al periodista turco Mehmet Özcan del diario Sabah, el entrenador del Galatasaray había tenido una charla con el jugador: “Tienes problemas, ya dices que tienes una lesión, no deberíamos contratarte. Anda, te doy 2 días antes del partido del equipo también. Resuelve tus problemas en 5 días y vuelve a Estambul de una manera saludable en todos los aspectos”. Según Küçük, su información solventa la versión de que “Icardi se fue a Argentina a solucionar sus problemas con su mujer, ya que tenía 5 días libres”. Mauro habría llegado temprano al entrenamiento este miércoles a pesar de tener libre esta jornada.

