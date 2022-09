Wanda Nara y L-Gante en medio de los rumores de romance: producción de fotos y guiños en las redes

En medio de rumores de romance, Wanda Nara y L-Gante compartieron un video en sus redes sociales (Instagram)

¿Qué pasa entre Wanda Nara y L-Gante? La pregunta, latente de un tiempo a esta parte en el mundo del espectáculo, volvió a las primeras planas en los últimos días. La empresaria confirmó su separación de Mauro Icardi, luego de casi un año de idas y vueltas. El cantante transita permanentes rumores de ruptura con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica. En el medio, aseguran haberlos visto bailando juntos en un boliche. Y ahora se mostraron juntos en un nuevo proyecto.

Si algo está probado es que cada uno sabe cómo usar los efectos publicitarios y mediáticos, y dieron sobradas muestras de ello en sus respectivas carreras. En esta oportunidad, unificaron sus poderosas cuentas de Instagram -la de ella con 15 millones, la de él con 5- para realizar una publicación conjunta referida a un emprendimiento de la blonda. “Coming soon 2022-2023″ escribió la empresaria, anunciando lo nuevo de su línea de ropa deportiva para la próxima temporada.

Pero allí no quedó el asunto y el intercambio siguió en los comentarios de la publicación, que en menos de dos horas supero las cien mil reacciones. “Rompiste wacha”, escribió el artista de cumbia 420 mencionando a la empresaria y junto a los emojis de fuego. “Gracias rey”, la correspondió ella. “Es lo que hay”, insistió él, ante la atenta mirada de los internautas. Algunos celebraban el ida y vuelta y fantaseaban con que ocurra algo más y otros se ponían del lado de Tamara.

Wanda Nara y L-Gante juntos en las redes (Instagram)

La historia entre Wanda y Elián se remonta, al menos públicamente a un evento en el que coincidieron el año pasado. Se trató del acto en el que se anunció la pelea entre el Chino Maidana y Yao Cabrera que iba a realizarse en marzo en Dubai y que no se hizo porque el youtuber se cayó del tercer piso de su casa en Córdoba. En esa ocasión, la empresaria se sentó en la misma mesa de los peleadores y recibió una gran ovación de los presentes.

Desde entonces quedó buena onda entre ambos y según algunas versiones, en los últimos días se habría producido un acercamiento. “Según me cuentan, él estaría muy interesado en ella, él ya está separado”, dijo Mariana Brey en Socios del Espectáculo y agregó: “Hubo un acercamiento, en una fiesta que compartieron hace unas semanas, en estas idas y vueltas de ella, él estaba invitado y ella no”.

Con el correr de los días, la mediática anunció en su Wanda De hecho, circuló una imagen de un supuesto encuentro en el que al joven se lo ve de espaldas. Maxi, representante de L-Gante, se mostró sorprendido con los rumores. “Si está casada Wanda”, dijo a Teleshow, desentendiéndose del presunto acercamiento y agregó: “Sería como icardiar a Icardi”.

El diálogo virtual entre Wanda Nara y L-Gante (Instagram)

Cabe recordar que por estos días, Wanda está en Buenos Aires ya que forma parte del equipo de investigadores de ¿Quién es la Máscara? el programa de las noches de Telefe. Y por esas cosas del azar, compite con el cumbiero que es uno de los cien jurados de Canta Conmigo Ahora, el ciclo de Marcelo Tinelli por El Trece.

En la tarde del jueves la empresaria volvió a estar en el centro de la escena al anunciar en sus historias de Instagram la separación de Mauro Icardi. “Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, escribió la mediática, que además borró las fotos de su feed en las que aparecía el futbolista.

SEGUIR LEYENDO: