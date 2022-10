Una participante de Los 8 escalones del millón quedó eliminada y decidió abandonar el programa antes de la final

Elena quedó eliminada de Los 8 escalones del millón

En Los 8 escalones del millón (El Trece) se vivió una situación insólita que tuvo como protagonista a Elena, una jubilada y licenciada en Psicología que fue a participar al certamen conducido por Guido Kazcka. Es que después de que se dieran las dos vueltas de preguntas iniciales, solo cuatro de los ocho participantes pasaron al siguiente escalón, es decir al número 7, teniendo la potestad de decidir quién se quedaba afuera de la competencia. A su vez, esto permitía que los otros tres concursantes ascendieran en la escala.

Entonces, sucedió que los ya clasificados se juntaron para decidir a quién dejaban afuera del juego. Y tras llegar a un acuerdo casi unánime, tres votos contra uno, a quien le tocó en desgracia el momento de retirarse fue a Elena. La mujer no se bancó la decisión y evidenció todo su fastidio en su rostro y un gesto adusto, el cual fue captado inmediatamente por Martín Liberman, uno de los jurados estelares del programa.

“Debe estar pensando en la que se equivocó Elena”, analizó Guido una vez que anunció quiénes eran los participantes que continuaban en la carrera hacia el premio grande. “No te gustó nada, Elena, que te dejaran abajo, no te lo esperabas”, la pinchó Liberman. “No”, reconoció la señora muy cortante y después de tomarse unos segundos para contestar la acotación del periodista de deportes, mientras negaba con su cabeza moviéndola de un lado hacia el otro.

“Se te nota en la cara”, insistió el Colorado, haciendo que el malestar de Elena creciera y creciera, aunque ya en total silencio y provocando un momento muy tenso. Tanto, que provocaron en ella una actitud para nada habitual en quienes pierden en Los 8 escalones.

El fastidio de Elena tras haber sido eliminada de Los 8 escalones del millón

“El juego de Los 8 escalones es así y así va pasando con todos, salvo los dos que llegan a la final”, apuntó el conductor, tratando de aplacar los ánimos y dando una pizca de sentido común al reiterar la dinámica del juego.

Sin embargo, y de manera inesperada para todos en el estudio -y después de que Christian fuera designado como el siguiente participante eliminado en el escalón número 7, con los demás ubicados en el sexto- Elena desairó a Kazcka. Primero, rechazando un vaso de agua y una silla que le ofreció el conductor para que estuviera más cómoda. A continuación se vio que la mujer comenzó a llamar a la asistente del programa haciéndole señas con la mano para que la acompañara afuera del set. Y no tuvo ningún reparo en retirarse por detrás de todos los jugadores, mientras el programa continuaba al aire.

Elena se retiró de Los 8 escalones del millón tras quedar eliminada

De esta forma, Elena demostró no haberse aguantado la bronca de haber sido la primera eliminada del certamen y se fue antes de tiempo sin esperar a ver quién se quedaba con el codiciado premio del millón de pesos. En tanto, nadie en el estudio pareció haber advertido la situación, ya que ni Guido ni los jurados -entre quienes estaban también Nicole Neumann y Carmen Barbieri- hicieron ningún comentario al respecto.

