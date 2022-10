La emoción de Juan Miceli al hablar de César Mascetti: “Me ayudó mucho cuando entré a El Trece, siento que me protegía”

La Emoción De Juan Miceli Al Recordar A César Mascetti

Este martes, murió César Mascetti, el periodista de 80 años que cosechó una extensa carrera en televisión y radio. Dejó una huella inolvidable por su trabajo en Telenoche, el noticiero de El Trece, que condujo junto a su esposa, Mónica Cahen D’Anvers. Desde hace un tiempo largo, el conductor enfrentaba un cáncer biliar.

En TN varios colegas recordaron al periodista con cariño, como Juan Miceli, quien compartió muchos años trabajando junto a la dupla de conductores y mantuvo una relación de amistad. En el ciclo Nuestra Tarde, habló por teléfono con Dominique Metzger y no pudo evitar emocionarse.

“Nadie se lo esperaba, me enteré hace un ratito y no lo puedo creer. Hace un mes hablé con Mónica y me dijo: ‘No te lo paso a Gaucho porque está paseando los perros’...”, señaló el exgerente de jardinería de El Hotel de los Famosos. “Yo tenía trato de haber trabajado juntos, tengo plantas que me regalaron, rosas y un palo borracho”, agregó.

Con la voz quebrada, el también paisajista recordó la última vez que se reencontró con la pareja en San Pedro, donde vivió César en la última etapa de su vida: “Me impacta mucho, fue como un padre periodístico, tuve el privilegio de sentirme amigo de ellos. Fui muchas veces a La Campiña, la última vez recorrimos juntos el campo y me mostró las plantaciones”.

Juan Misceli en su última visita a La Campiña, en San Pedro

Por último, Juan aseguró que su colega era un buen compañero y un gran profesional: “Lo quiero mucho, lo voy a extrañar. Me ayudó mucho cuando entré a El Trece, siento que me protegía de alguna manera. Era un maestro para todos, el mejor conductor que tuvo la televisión argentina. Un periodista con la palabra justa, sobrio, informado, incisivo cuando tenía que serlo. Un gran compañero, un hombre ejemplar”.

En el mismo programa, habló Julio Bazán, quien también compartió muchos años de trabajo con Mascetti: “Trabajé décadas con él, es un pedazo de historia del periodismo televisivo que se va. Se me ocurre en primer lugar un abrazo fuerte a Mónica, que eran inseparables: Mónica y César en la televisión, en Telenoche, en la vida...”.

Luego, el cronista recordó una peculiar anécdota: “Cuando él era novato, había un camarógrafo que su principal característica era que fingía estar borracho, y siempre los camarógrafos manejaron el auto en el que iba el periodista. Y una vez hicieron un viaje muy largo y le dijeron a Mascetti: ´Tené cuidado con Becerra, es un buen camarógrafo, un buen tipo, pero toma, y después puede tener problemas con el auto´. Cuando paraban para ir al baño o tomar un café, Becerra pedía una ginebra y lo codeaban a Mascetti diciéndole: ´Este se va a emborrachar´. Entonces, Mascetti tomaba la ginebra de Becerra y después de 4 o 5 paradas, el que quedaba alcoholizado era él. Él contaba estas cosas con mucha gracia”.

“La gente lo sabe, los que lo vieron o escucharon durante años, fue un ejemplo de conductor por su formación periodística, le decíamos ´gaucho´ por su pertenencia a San Pedro y él era así, campechano y un gran campechano”, continuó describiéndolo. En el final, sumó un dato que hasta ahora muchos desconocían: “Creo que la que primero quiso hacer una pausa y dedicarse a sus plantas, fue Mónica. Él estaba para seguir, entero, informado, lúcido, pero bueno, eran una pareja indisoluble, entonces él se retiró para acompañarla”.

