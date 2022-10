Coqui de Cebollitas le contestó a Andrés Vicente: “Da bronca que naturalice el maltrato”

Juan Yacuzzi y Andrés Vicente, enfrentados por los supuestos maltratos en Cebollitas, la tira infantil que protagonizaron (Fotos: Instagram)

En octubre de 2020, Juan Yacuzzi, recordado por su papel de Coqui en Cebollitas, recordó las jornadas de rodaje de la tira infantil y confesó que no la pasaba bien detrás de escena. Tres meses después de sus declaraciones, el actor volvió a hablar del tema y aseguró que recibió amenazas por parte de algunos productores después de exponer los malos recuerdos que tiene de su participación en la novela emitida por Telefe entre 1997 y 1998.

Por estos días, Andrés Vicente, recordado por encarnar a Alfonso, el villano en la tira infantil, defendió al programa tras estas denuncias de maltrato formuladas por Yacuzzi. “Lo de las denuncias lo vi muy por arriba y me han contado algunas cosas que ocurrieron en tu programa y otros. Cebollitas fue una etapa más de mi vida, un programa que en mi caso duró un año y medio. Y, honestamente, en la etapa que viví, yo era uno de los dos protagonistas, vi un clima de compañerismo y buen trato”, comenzó diciendo el actor.

“Telefe se encargaba de tener un control muy férreo y grande. Yo pasaba en el canal de las 7 de la mañana hasta la última hora. Regañar es lógico y normal en la televisión, vos sabes que en la televisión se regaña a la gente. Regañar bien, pero pegar no. Ese tipo de cosas, no, regañar le digo a: ‘No hagas esto así y hacelo así'. Yo mismo lo he hecho con el Colo, Fernando Govergun, del personaje de los malos”, ejemplificó Andrés.

“Nunca vi a ningún chico llorar y yo estuve todo el día, todos los días. Grabábamos exteriores y en el teatro también con los ensayos, nunca vi una cosa que para el día de hoy pudiera parecer exacerbada. No sé por qué se dijeron estas cosas”, agregó Vicente en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Juan Yacuzzi hoy y ayer, en sus días como Coqui de Cebollitas (Fotos: Instagram)

En diálogo con el mismo ciclo, Yacuzzi salió al cruce de los dichos de Alfonso. “Fue rara la frase que dijo y él sigue naturalizando esas cosas. Hay algunos que lo siguen viendo natural y la gran charla es eso, que no lo sea. Que nosotros lo hayamos hecho en ese momento es una cosa, pero ahora es otra: hoy por hoy no se podría seguir haciendo eso. No entendí por qué sigue pensando de esa manera, que piense lo que quiera, pero nosotros lo vivimos de otra forma”, dijo Coqui.

“Al día de hoy da bronca que naturalicen eso. Que diga que regañar está bien, la verdad que no está bien. Y cómo lo dijo que nos regañaban, no era así. Él dijo que nos regañaban diciendo: ‘Chicos, así esto no se hace, hacelo de otra forma’. Imaginate que eso no es ni un regaño, es como un consejo. Desde ya que está mintiendo”, agregó con vehemencia.

“Él dijo que no sabía por qué habíamos salido a denunciar y yo no sé por qué miente de esa manera. Si vas a mentir, no hables”, disparó Yacuzzi dirigiéndose directamente a Vicente. “Él no estaba presente tantas horas como dijo. Nosotros grabábamos hasta que se terminaba el capitulo, no eran las horas que dijo, íbamos sin horario nosotros. Todo lo que hablamos es para que no vuelva pasar, minimizar un regaño te da bronca para el que fue maltratado. Justamente el sábado hablé con Matías Boquete, al que le dieron el cachetazo en la grabación y no lo podíamos creer lo que dijo Vicente”, dijo después para desmentir al actor.

Andrés Vicente interpretó a Alfonso en Cebollitas (Foto: Instagram)

“No entendemos y tal vez tiene una relación con personas que le hacen decir esas cosas o está en busca de algo. Utiliza esto para hacer prensa, quizás, no logro entender como al dia de hoy dicen esas barbaridades y mentiras. Por lo menos tené empatía por los chicos que denunciaron, decir que no sabe por qué lo dijimos y si decidimos hablar es porque llegó el momento”, cerró Coqui.

SEGUIR LEYENDO: