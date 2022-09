Marcelo Tinelli visitó la carpa de los jurados de Canta Conmigo Ahora: canciones, sorpresas y un cumpleaños muy especial

Marcelo Tinelli pasó a visitar la carpa de los jurados (Fotos: Ramiro Souto)

Una de las cosas que distingue noche a noche en Canta Conmigo Ahora es la química que existe entre los 100 jurados. Con más o menos trayectoria, de los estilos más diversos y con sus looks desde lo más sobrio a lo extravagante, los especialistas no solo se encargan de aprobar o no a los participantes. Se emocionan, se sorprenden, discuten y le ponen picante al show que conduce Marcelo Tinelli en la pantalla de El Trece.

Manuel Wirtz es uno de los más animados en cada programa al punto que sus compañeros de jurado lo apodaron "delegado"

El Puma Rodríguez en plena ronda de mate. A su lado, Magui Olave una de las instigadoras de la infusión nacional. Junto a ellos, Valentina y Giannina Giunta

Marcelo Tinelli fue el encargado de darle el corte inicial a la mega torta que celebra los 50 años de Los Palmeras

Tanto se respira esa química entre los artistas que el conductor aprovechó el clima de una tarde primaveral para empaparse un poco de esa energía. Para ello, se desplazó a la carpa camarín que alberga a unos 80 de los 100 jurados, un amplio espacio instalado en las afueras de los estudios Polka equipado con aire acondicionado o calefacción, sillones, heladeras y demás comodidades. Allí tienen lugar desde las sesiones de maquillaje hasta se improvisan zapadas; se comparten rondas de mate y se intercambian anécdotas.

Marcelo Tinelli le dejó a Cacho Deicas la voz cantante y la carpa vibró al ritmo de Los Palmeras

La mesa de los galanes: Nacho Mintz, Bebe Contepomi. Luciano El Tirri y Clo Calvi conversan con Marcelo Tinelli

Hacia ese encuentro fueron Marcelo y el resto de los jurados que tienen su propio camarín en el edificio, como el Puma Rodríguez, Manuel Wirtz, Bahiano, Gladys La Bomba Tucumana y Bebe Contepomi, entre otros. Ese día estaban de invitados Los Palmeras, que se encuentran celebrando sus 50 años con la música. Con Cacho Deicas a la cabeza, los músicos del popular grupo santafesino no cayeron con las manos vacías y le dieron el gusto al conductor de cortar una inmensa torta conmemorativa, de un tamaño suficiente para que puedan degustar todos los presentes. Y, claro está, el propio Tinelli no se iba a quedar con las ganas.

Canción con todos y todas. Marcelo Tinelli comanda el coro y nadie se quiere perder la fiesta

Caro Ibarra no resistió a la tentación y se prendió a los festejos de Los Palmeras

Como corresponde a un gran show musical, el espacio está equipado con un piano rodeado de guitarras, un acordeón, timbales, panderetas y demás instrumentos que aguardan sin prisa y sin pausa que se acerquen unas manos para tocarlos. En este casos se sumó un dúo de guitarra y violín para meterle más musicalidad al asunto que tuvo un número estelar: ni más ni menos que Los Palmeras, que cumplieron al dedillo la consigna de “una que sepamos todos” y pusieron a bailar a toda la carpa.

Acordeón en mano, Alito Gallo encabeza la improvisada orquesta de la carpa de los jurados

¡Canta Conmigo Ahora! Aplausos y coros para acompañar a Los Palmeras

La disposición escenográfica de los estudios Polka permite que la carpa camarín de los jurados funcione como una isla dentro del programa. Apenas pasado el mediodía, unas dos horas antes que empiecen las grabaciones, empiezan a llegar los artistas, algunos por sus medios particulares y otros en una serie de micros que dispuso la producción para trasladarlos a Don Torcuato. Allí se fue gestando ese clima único de estudiantina que luego se traslada al panel, donde se advierte la química que no necesita de ningún esfuerzo cuando es genuina.

Alejandro Paker, Gladys La Bomba Tucumana, Marcelo Tinelli, Celeste Carballo y Manuel Wirtz en la carpa de los jurados. Fotos: Ramiro Souto

Y una tarde cayó el jefe a ese lugar. Y lejos de dejar todo lo que estaban haciendo, la idea fue justamente la contraria. Que fluya la energía. Alito Gallo siempre con su acordeón y Alma Viva y Román El Original cantando a viva voz al ritmo de la cumbia. El Puma Rodríguez y Giannina Giunta charlando de tú a tú. Nacho Mintz sumándose a ronda de anécdotas noventosas que proponen el Bahiano, el Bebe y El Tirri. Crash, Melina De Piano y Heidi Viciedo improvisando un girls group. Y Marcelo Tinelli en todos y cada uno de estos momentos.

SEGUIR LEYENDO: