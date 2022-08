Quién es Mariano Rodríguez, el camionero que conmovió al jurado de Canta Conmigo Ahora: “Tengo un dolor terrible en el pecho”

Canta Conmigo Ahora- El camionero Mariano Rodríguez emocionó a todos

El martes fue una noche llena de emociones y podios altísimos en Canta Conmigo Ahora. Con números que no bajaron de 98, cada participante que se paró en el escenario logró conquistar a los jurados con propuestas distintas, y además compartieron una parte de sus historias de vida. A mitad del programa se presentó Mariano Rodríguez, camionero de profesión, que sorprendió con el género que eligió y no pudo contener las lágrimas por la ovación de los expertos y estar frente a frente con Marcelo a Tinelli.

“Soy de la ciudad de Lanús, mi trabajo actualmente es ser chofer de camiones, también como hobby canto en bares o en algunos cumpleaños”, contó Mariano. También recordó la importancia de la música en su vida desde muy pequeño, cuando su padre tocaba la guitarra y él soñaba con ser artista. Luego de proyectar el deseo de “tocar el corazón” de todos y hacerlos revivir buenos momentos, entonó “You Can Leave Your Hat On” de Joe Cocker.

Mariano Rodríguez obtuvo un increíble elogio de El Puma Rodríguez: "Lo he visto en Las Vegas, pero me gusta más tú versión" (Ramiro Souto. La Flia)

La soltura, los movimientos y la calidad vocal hizo que las luces amarillas empezaran a colmar el estudio, quedando cada vez menos jurados sin levantarse. Cuando llegó el estribillo la conquista fue mayoritaria, y a simple vista ya quedaba en evidencia que se trataría de una puntuación casi perfecta. Antes de dar a conocer el número, el conductor charló con el participante sobre qué lo había traído al casting.

“Este año tuve la desgracia de perder a mi papá y a mí mamá, tengo un dolor en el pecho por haberlos perdido, aparte a los dos juntos”, confesó con la mirada vidriosa. “Canté llorando, pero creo que el estar acá me siento acompañado hoy en día por ellos, así que voy a tratar todo lo mejor y se que ellos están guiándome en este momento”, aseguró. Luego derramó varias lágrimas cuando explicó que no pudo ir a despedir personalmente a su madre, quien se encontraba en Europa en plena pandemia de coronavirus, y viajar le resultó imposible.

Pamela Rosenstock y Mariano Rodríguez son finalistas en Canta Conmigo Ahora

“Sigo a flor de piel, mirá que no me suele pasar, debe ser la energía de toda esta gente hermosa que pasaban y me saludaban, me decían: ‘vamos, a romperla’ y la majestuosidad de estar acá al lado tuyo. No por nada nací y me crié con una familia que ponía la tele y veíamos al cabezón clavándose los alfajores”, reveló, mientras se fundía en un abrazo con Tinelli. Y remató: “Me hubiera gustado que mi viejo me vea al lado tuyo. Es muy duro despedir a un papá y a una mamá. Pero acá estoy, es el día a día”.

”Ya me hiciste emocionar. Gracias, maestro”, respondió el conductor, conmovido por sus palabras. Antes de despedirse el concursante agradeció que su trabajo no fue afectado durante la cuarentena ya que pertenecía al rubro de esenciales, y le dedicó la presentación a su familia. Se mantuvo en el podio hasta el final de programa, y luego tuvo que enfrentarse a otra participante que también sacó 98 puntos, y esta vez interpretó “Old Time Rock N’ Roll” de Bob Seger & The Silver Bullet Band. Con una performance nuevamente aplaudida, revalidó su lugar como uno de los finalistas que sigue adelante por el premio de 10 millones de pesos.

