Florencia Alvarez canto "siempre de noche", de Alejandro Sanz

La cordobesa Florencia Álvarez pisa fuerte cada vez que se presenta en Canta Conmigo Ahora y este miércoles por la noche no fue la excepción. En el último programa emitido, la cantante volvió a brillar y pasó a las finales del programa que reúne a varios artistas. En su presentación, interpretó “Siempre es de noche”, de Alejandro Sanz y le dedicó la canción a su bebé en camino.

“Es un hermoso tema que no conocía y tiene su historia. Tuvimos una reunión con los coach, me los mostró Sebas Mellino y me dijo ‘yo quiero que hagas esta canción’. Tiene una historia muy linda que cuenta la historia de una persona ciega que se enamora. En mi caso no lo veo desde ese punto de vista, pero si se lo dedico a mi bebé Lucas porque en este caso Siempre es de noche no pasa por no ver, sino porque uno tiene momentos grises y la persona siempre está ahí”.

Canta Conmigo Ahora se acerca a sus instancias decisivas y todos los caminos conducen al 10 de octubre, día de la gran final. Recordemos que Flor logró clasificar para la ronda final del certamen, tras cantar un tema de Celeste Carballo.

Flor Álvarez, la participante ciega y embarazada de Canta Conmigo Ahora, deslumbró a todo el jurado (Crédito: RS Fotos)

Con su carismática sencillez, la participante ciega oriunda de Córdoba se convirtió en una de las favoritas del certamen y salió dispuesta a revalidar sus medallas en esta instancia. Para su primera participación, eligió “Una canción diferente”, clásico de Celeste Carballo. Y su interpretación conmovió al conductor Marcelo Tinelli, a la autora -una de las cien jurados-, a su novio Lucas que aplaudía desde la platea y a todos los presentes en el estudio de Don Torcuato.

“A mí me vinieron un montón de recuerdos”, señaló un conmovido Tinelli mientras la abrazaba y miraba a Carballo. “Me emociona de solo pensar en Celeste cantando en el estudio mayor de Badía y Compañía. Y en el día de tu cumpleaños”, agregó Marcelo ante la artista que este miércoles celebra sus rockeros 66. Desde su lugar en el jurado, Celeste rescató otra anécdota del arcón de los recuerdos. “Me acuerdo de (Juan Alberto) Badía en Radio Rivadavia. Iba siempre porque me había conocido en un festival en La Plata en el que toqué antes de Los Redonditos de Ricota. Él se enloqueció y me llevaba siempre al programa”, evocó la artista de Coronel Pringles.

Flor Álvarez (Crédito: RS Fotos)

Pero el recuerdo no quedó allí y alcanzó también al conductor. “Eras re nuevo”, agregó y Marcelo viajó con una sonrisa a aquellos primeros años en la profesión junto a su gran maestro. “Me pegaba una gastada tremenda todo el tiempo”, admitió Marcelo, y al borde de las lágrimas volvió al presente. Para ello, les pidió a las dos cantantes que interpretaran a dúo un fragmento de la canción. “No sé si la puedo seguir, es otra generación y cantan con una impronta más soul. Yo canto las notas directas”, intentó excusarse la autora, pero fue solo una puesta en escena. “Empezá vos, Flor”, le ordenó para luego sumarse a la versión con toda su impronta blusera.

Todo muy bien hasta que llegó la hora de la verdad. Y Celeste dio su veredicto: “Me gustó escucharla con todas estas variaciones, nunca había escuchado esta versión tan souleada. Yo soy una fanática de colgar la nota. Cuando canto blues hago todos los inventos del mundo, pero cuando canto ‘El día que me quieras’ o ‘Una canción diferente’ las notas son las que van y ninguna más”, aclaró, marcando virtudes y defectos.

