Secretos de cartulinas, marcadores y cintas de papel: las productoras que le dan letra a Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora

Mariela Peralta y María Gomá son las encargadas de imprimir y escribir las cartulinas para el Canta Conmigo Ahora (Fotos: Ramiro Souto)

En los estudios Polka en Don Torcuato donde se graba Canta Conmigo Ahora cada cosa está en su debido lugar. El gran show de Marcelo Tinelli se construye con pequeños engranajes que permiten elaborar eso que llamamos la magia de la televisión. Un conductor, un panel de cien jurados, tres a siete participantes por noche, dos tribunas y miles de sueños flotando alrededor. Y subiendo y bajando escaleras, esquivando cámaras y escribiendo minuto a minuto están Mariela Peralta y María Gomá con su prolijidad caligráfica y sus cartulinas a cuestas. El ayudamemoria para que el conductor pueda decir lo que tenga que decir en cada momento. Un trabajo que se construye entre la metodología de la planificación y la adrenalina del vivo. Una de esas historias que encierra la televisión y que siempre es lindo descubrir.

El camino de ambas dentro de lo que hoy es LaFlia está asociado por pequeños giros del destino. A finales de los ‘90 Mariela Peralta se encontró con un sketch callejero de los tantos que hacían Pablo Granados y Pachu Peña por entonces. Venció su timidez y encaró a la productora contándole sus ganas de trabajar en televisión, le dejó el currículum y esperó el llamado que tardó dos años en llegar. “Siempre lo busqué, era lo que me gustaba”, cuenta hoy a Teleshow desde una de las oficinas de la productora, 25 años después.

Mariela empezó con las cartulinas justamente en los sketchs de Pablo y Pachu. Eran la época de los Tack See Boys y Los Tangueros, en los que escribía a mano las letras de las canciones para que los invitados pudieran cantar su parte. La caligrafía tenía que ser grande y precisa para poder leerse a una distancia considerable. “A alguien se le ocurrió que pase al estudio y ahí quedé. Después se sumó María, que también tiene una letra muy prolija y estaba Virginia Cuenca también. Marcelo se fue acostumbrando a la letra y nos quedamos”, agrega la productora con naturalidad.

María y Mariela: data ploteada y manuscrita para el gran show de la televisión

“A mí un día me llamó Virginia porque estaban buscando una persona con determinado perfil, para ser asistente de Chato Prada y Fede Hoppe. Yo venía trabajando en producción en tele, justo estaba sin laburo y ese llamado no me lo esperaba para nada. ¿Qué es esta locura? ¿Me tiro a la pileta o no me tiro? Y claramente me tiré”, dice María al evocar sus primeros pasos en la productora, hace ya 15 años. Cuando Mariela se tomó licencia por embarazo, se sumó al equipo de las cartulinas. Y al regreso, formaron un tándem que fueron puliendo hasta lograr una coordinación que les permite jugar casi de memoria.

El arte de escribir en el aire. Las cartulinas empezaron en el piso con los textos de las publicidades no tradicionales (PNT) y se volvieron parte de la rutina a partir del segmento de los 30 segundos de fama, cuando Tinelli tenía que tener a mano la data de cada participante. A lo largo de tiempo fueron modificando de equipos de trabajo, de sistema escritura y de dinámica de programa. Y quedaron ellas dos. Todo cambió de manera radical cuando les regalaron unas impresoras gigantes para las cartulinas, cuyo tamaño máximo es de 90 por 70 centímetros, y con la llegada del teleprompter, dos cosas menos por las que preocuparse. O en todo caso, un nivel diferente de preocupaciones.

La revolución industrial alivió el trabajo de la previa, y una vez que definieron un tipo de letra amena y el tamaño adecuado, lo manuscrito solo quedó para la información que pudiera surgir a último momento en el piso. “Lo que no puede hacer el teleprompter es aportar mucha información al mismo tiempo. Y Marcelo necesitaba tener esas herramientas. Estamos organizadas para tener toda la data y él decide qué es lo que lee al aire”, dice María.

Mariela escribe lo que Marcelo lee, una dinámica de trabajo que lleva 25 años

Con los años fueron adquiriendo una disciplina de trabajo y un código de escritura a fin de optimizar recursos y reducir al máximo el margen de error. Ante todo, la importancia del poder de síntesis, para que las cartulinas sean las justas y necesarias. Y que las palabras no se corten en los márgenes, para lo que tuvieron que adquirir una gimnasia de cálculo sobre la marcha. Los PNT van en color, las páginas web van subrayadas y así siguen los trucos, todo en función de diseñar un esquema para facilitarle la tarea a un conductor que es mucho más que eso. “Él está en vivo, pensando más allá, mirando todo, es productor además y tenemos que estar listas”, explican.

En ese torbellino de adrenalina televisiva, mientras productores corren, maquilladores ultiman detalles y todos chequean que cada cosa esté en su lugar, hay un lema que lograron hacer respetar: “La mesa de las cartulinas es sagrada”. Una regla que costó implementar en tiempos de los programas más caóticos, en vivo, con tribunas colmadas y mucha gente detrás de cámara. “Es parte del decorado, hay que buscarle un lugar importante que esté a mano, no molestar a nadie y que nadie nos moleste”, dice María. Se miran y reconocen algún que otro codazo con invitados que no respetaron su lugar. “Nosotras tenemos un orden y sabemos donde están las cosas”, agrega Mariela, con la lógica propia de cualquier escritorio. “Matamos por la cinta de papel, cotiza en bolsa”, aclara sobre el objeto más preciados de la mesa de producción. Los otros son los marcadores, que van de acá para allá en bolsillos inoportunos y en el fragor del vivo han dejado su huella en jeans y camisas. Gajes del oficio.

María con la información en la previa a uno de los duelos: diversidad en las cartulinas y los colores para organizar la formación

Escribir para cantar. Aunque cada episodio se graba con una semana de anticipación, la dinámica del Canta Conmigo Ahora está más cerca de la de un falso vivo que la de un programa de edición. Buena parte de su trabajo se resuelve en la semana, y en el plotter imprimen la información que corresponde a la rutina de cada programa, que también circula por mail para que todos estén al tanto. Aquí se incluyen cosas como el recorrido de los participantes en el certamen, algunos datos salientes de las historias personales, las canciones que van a interpretar en el escenario y cuestiones vinculadas a la dinámica del programa.

Otras cosas suceden en el aquí y ahora de la grabación, y ahí es donde aplican la gimnasia adquirida de tantos años en vivo. Ellas están comunicadas con handy con el equipo de producción y atentas a cualquier cambio que surja sobre la marcha. Tanto los puntajes que obtiene cada participante, como la composición temporal del podio van en letra manuscrita. También si algún familiar de los que suele acompañar ese día no pudo estar presente. O si el Chato o Hoppe le quieren informar algo a Tinelli que se pierde entre la tecnología de la comunicación. Información corta y precisa que resuelven en las cartulinas más pequeñas.

“Para nosotras cualquier programa es como un vivo, lo tomamos así”, explica María ante esta nueva sensación. “Fue un cambio muy grande el formato, para todos”, agrega Mariela, y cuenta en qué se vio afectado su trabajo. “Veníamos de diez, quince años de los Bailando donde ya sabíamos la información que necesitaba Marcelo. Llegó un momento en el que no había que decir mucho del formato; acá hay que explicar reglas, los nombres de las canciones y sus autores, al ser participantes desconocidos tenemos que agregar esa información”, enumera.

Una de las dos bases de operaciones. Allí es donde Marcelo hace los copetes y recibe la información correspondiente a cada participante

Otro cambio que experimentaron con el programa fue la multiplicación de la mesa de las cartulinas. Una está al pie de los jurados, en la fosa que divide el panel con el escenario donde interactúan Marcelo y los participantes. La nueva se ubica en un entrepiso a un costado de los jurados, desde donde el conductor realiza los copetes previos a las interpretaciones, y es allí donde tuvieron que abrir una sucursal. María sube y baja al ritmo de Tinelli y Mariela se queda en la mesa lista para escribir los carteles con lo que pase en el momento. “Por esto cierta información que la tenemos duplicada, para que no tenga que estar esperándonos. Y tenemos una coreografía estudiada porque hay que saber moverse en el estudio para que ni nosotras ni las cartulinas aparezcan en cámara. La prioridad es Marcelo y todos nos movemos en función de el”, detalla María.

Los incómodos minutos de fama. Las productoras supieron lo que era trabajar en el piso en aquellos años de VideoMatch y ShowMatch en vivo, con gente entrando y saliendo todo el tiempo del estudio y donde el detrás de cámara era parte del juego televisivo. Y también sabían de la curiosidad y la percepción de Marcelo para detectar lo que ocurría tras bambalinas y volverlo parte del aire. Un anecdotario jugoso para cualquier sobremesa, que todavía las sonroja.

“Una vez Tu Sam trajo un cocodrilo y tuve que tocarlo, me ligué picos de Flavio Mendoza, de Anita Martínez”, enumera Mariela, todavía tímida al relatar la anécdota. “Teníamos que estar muy atentas porque podíamos ser candidatas a cualquier cosa”, apunta María. El detrás de escena era su hábitat y cuando la cámara las mostraban era un pasaporte inmediato a una popularidad inesperada. Y afloraban las emociones mezcladas entre la alegría del reconocimiento del público, la satisfacción por el trabajo bien realizado con la timidez que las caracteriza.

Mariela Peralta y María Gomá en los estudios Polka de Don Torcuato en los que se graba Canta Conmigo Ahora (Fotos: Ramiro Souto)

“Iba a Salta a visitar a mi papá y para todos era ‘la que trabaja con Tinelli’”, grafica Mariela. “¡A mí una vez me reconocieron en Roma!”, se sorprende María. “O entrás a un negocio y te saludan como si fueras clienta, te tienen de algún lado pero no te terminan de ubicar de dónde”, agrega. “A pesar que trabajamos hace mucho tiempo en la televisión, no nos gusta que nos enfoque la cámara, yo no aprendí todavía a convivir con eso. Este año estamos más resguardadas, más en la oscuridad”, cierra Mariela, aliviada por el juego de luces del Canta.

A pesar de los años y de haber visto todo, siempre hay espacio para la emoción y la sorpresa. “Yo soy la más llorona. Sobre todo en los primeros programas y en el último, son meses de mucho trabajo, muy intensos, en los que todos les ponemos mucho”, dice Mariela, que resume su mirada sobre trabajar tanto tiempo con un número uno. “Para mí es un placer. Somos amigas, nunca hubo un grito ni un maltrato, y no es una frase hecha. Hay presiones, hay responsabilidades, pero es lo que siempre busqué”, expresa. Su compañera asiente y destaca el esfuerzo colectivo. “Marcelo, Chato, Fede, son re buenos líderes y hacen que te pongas la camiseta. Y además de las cartulinas estamos en coordinación con muchas áreas: producción, técnica, vestuario, maquillaje, todo lo que tiene que ver con el andamiaje del programa. Queremos que todo salga bien, que el número acompañe, es un buen producto, hay mucho laburo atrás”, cierra María. Un trabajo que se reproduce noche a noche y que lleva con orgullo sus firmas.

