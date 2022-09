Viviana Saccone habló de su alejamiento de Actrices Argentinas: “Estaban muy politizadas con este gobierno”

Viviana Saccone contó por qué se alejó de Actrices Argentinas (El show de Ulises Jaitt. XLFM)

Días atrás Viviana Saccone le dio una entrevista a Ulises Jaitt en su programa de XLFM en una charla profunda en la que habló de cuestiones personales y públicas. Transitaron la crianza de sus hijas, su incursión en la conducción televisiva con Toda la tarde (Net tv), de su situación sentimental y de infidelidades, y también dio su mirada sobre algunas cuestiones vinculadas a la actualidad del país.

En este pinponeo por diversos temas, el conductor le preguntó puntualmente por su opinión acerca de Actrices Argentinas, el colectivo que se formó a mediados de 2018. En su génesis, uno de los principales objetivos fue impulsar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero además, hizo visibles otras luchas que tienen como protagonistas a las mujeres, como las desigualdades en los ámbitos laborales, situaciones de acoso y abuso.

En diciembre de aquel año, adquirieron gran visibilidad cuando apoyaron y acompañaron a Thelma Fardín en su denuncia contra Juan Darthés por violación. Sin embargo, desde algunos sectores cuestionaron a Actrices Argentinas por no darle el mismo acompañamiento a casos de otras mujeres que también fueron víctimas de diversas situaciones de violencia. En este sentido, Ulises Jaitt fue muy crítico respecto a la actitud que tomaron con su hermana Natacha. Y le transmitió este inquietud a su entrevistada.

Actrices Argentinas acompañó a Thelma Fardin en el inicio del juicio contra Juan Darthés

“El colectivo de actrices. ¿Tenés alguna opinión de que apoyan algunas denuncias y otras no? ¿Votan en la asamblea? ¿Te parece que se manejan bien?”, le preguntó el conductor. “Yo desconozco la intimidad porque no pertenezco. Pertenecí en un momento, al principio, cuando se empezó a hablar específicamente de la lucha por el aborto legal, que es algo que apoyo en lo personal, que me parece que está muy bueno”, señaló la actriz, y a continuación se refirió a los motivos que la hicieron tomar distancia.

“Después sentí que se estaba como partidizando y en ese momento sentí la necesidad de abrirme. No conozco específicamente cómo son esas asambleas, de qué se habla, si es real eso de que se apoyan cosas sí y cosas no”, afirmó en relación a la pregunta de Jaitt. “¿Viste que estaban muy politizadas con este gobierno?”, indagó el conductor. “En un momento yo sentí eso, sí. No sé si sigue siendo así”, respondió Saccone. Y ante la consulta de si eso la había llevado a tomar la decisión de irse, respondió con un contundente “sí”.

Al poco tiempo, la actriz fue entrevistada en LAM, y volvió a referirse a sus declaraciones. “Pasó algo y dije ‘está tomando un color demasiado partidario’. No voy a nombrar el hecho puntual porque involucra a otras personas. Y si ellas no hablaron no corresponde que yo lo haga”, señaló, sin hacer mención al incidente ni nombrar a las personas involucradas. ”No me interesa estar en ningún evento que sea partidario porque no pertenezco a ningún partido político, que no tiene que ver con lo político en sí. La lucha por el aborto legal es una situación política y apoyaba eso. Me abrí porque no me sentía representada desde ese lugar”, agregó.

La actriz publicó una captura del chat que mantuvo con el pintor de su casa tras las repercusiones en las redes

En la misma nota, Saccone fue consultada por las recientes denuncias que Gerardo Romano recibió de Paula Di Chiello. “Yo no tuve nunca un problema con él. Lo que valoro es que las mujeres puedan atreverse a contar las cosas. A partir de esta instancia, y a partir de la lucha que está llevando adelante Actrices Argentinas, ahora es mucho más claro. Se ponen pautas, se cuidan más. Antes era mucho más confuso”, analizó.

Finalmente, ante la pregunta del cronista Alejandro Castelo sobre su experiencia laboral con Romano, afirmó: “Yo de Gerardo no he escuchado cosas. Trabajé mucho, tuvimos discusiones y las pudimos arreglar. Lo bueno es que todo se podía hablar”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: