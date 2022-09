Tamara Báez le respondió a quienes la señalaron por querer cobrar 5000 dólares por nota

Tamara Báez (Instagram)

Fueron ellos mismos los que se encargaron de alimentar los rumores de romance. Y, ahora, tienen que hacerse cargo de las consecuencias. Desde hacía unos días, venía circulando la versión que indicaba que entre Wanda Nara y L-Gante podría haber comenzado una relación sentimental. Y todo se potenció cuando la empresaria confirmó, mediante un comunicado publicado en sus historias de Instagram, que se había separado de Mauro Icardi. Sin embargo, horas más tarde, ambos sorprendieron con una publicación conjunta en la que adelantaban una producción fotográfica y promocionaban el lanzamiento de una línea de ropa deportiva. “Coming soon 2022-2023″, escribieron.

Hasta ahí, todo parecía evidenciar que se trataba solo de una estrategia de márketing. Pero el coqueteo continuó en las redes sociales. Y todo explotó en la noche del sábado cuando cuando Kennys Palacios, amigo y asistente personal de la actual investigadora de ¿Quién es la máscara?, decidió hacer una trasmisión en vivo junto a ella a la que se sumó el cantante de cumbia 420 Y, entre tantos comentarios, hubo uno que llamó la atención. “Qué buena onda Wanda Nara que tenés. Esas señas que hiciste... ¿te acordás que te las hacían a vos por la China? Cara dura. Ni respeto”, escribió Tamara Báez, ex del músico y madre de su hija Jamaica, haciendo referencia al affaire que el esposo de la empresaria había mantenido hace un año con Eugenia Suárez a la que ella trató de “zorra”.

A partir de ese momento, todo tomó otro matiz. Y es que muchos internautas comenzaron a cuestionar a Wanda por su relación con L-Gante. Máxime, después de que la ex del artista expusiera en sus redes sociales una conversación que había mantenido por WhatsApp con él hace una semana, cuando el padre de su beba la increpaba por salir con otro joven y ella le reprochara su cercanía con la empresaria, a quien acusó de haberlo buscado desde cuando ellos todavía estaban juntos.

La respuesta de Tamara Báez a las críticas por cobrar notas

Frente a esta situación, muchos periodistas quisieron contactar a Tamara para tener su versión de los hechos. Sin embargo, la influencer comunicó a través de su encargada de prensa que no tenía pensado dar entrevistas porque no era una persona mediática. Lo que no se imagino, sin lugar a dudas, es que se iba a filtrar un chat en el que alguien en nombre de ella pedía no menos 5000 dólares para dar una nota.

Así las cosas, después de que Ángel de Brito publicara la charla en la que una productora quería invitar a Báez al piso de LAM y su interlocutora le decía que tenía que “ser muy bueno el pago” porque si no no había manera de negociar”, que ella era “cero mediática” y que si el ofrecimiento no era “mega tentador” iba a ser un “no rotundo”, para luego tirar la jugosa cifra por la que sí aceptaría dar una entrevista, la misma Tamara decidió compartir la captura para dar su respuesta. “Tranqui que por más plata tampoco voy a ir a ningún programa”, escribió la joven.

De todas formas, Báez continuó respondiendo algunas preguntas de sus seguidores sobre su separación. “Yo estaba sola literalmente hace mucho y venía esperándolo, aguantando muchas cosas, muchas noches solas para estar los tres juntos para que ahora pase todo esto. Con el primer video que se hizo viral decidí separarme”, puso en referencia a las imágenes en las que se veía al cantante con una bailarina. También contó que ya “le hablaron muchos” futbolistas. Pero reconoció que la situación era difícil: “Me duele mucho como cualquier mujer, una planea hijos y cree que vamos a formar una linda familia. La vida y los hijos te hacen fuerte. Pero no voy a negar que si estuve muy mal mucho tiempo y por eso terminé en la clínica hace unas fechas”.

