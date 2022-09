Wanda Nara realizó un vivo de Instagram y recibió un sorpresivo mensaje de Mauro Icardi

Mauro Icardi y Wanda Nara

El pasado jueves Wanda Nara anunció su ruptura con Mauro Icardi con un contundente mensaje en su cuenta de Instagram. Desde entonces saludó a su exmarido Maxi López que con su actual pareja esperan un hijo, compartió una producción de fotos con L-Gante alimentando los rumores sobre un affaire con el cantante y recibió la acusación de su ex, que hizo públicos unos chats privados y la definió como “tóxica”. Todo esto sumado a su rol de investigadora cada noche en la pantalla de Telefe en ¿Quién es la Máscara?, lo que también hace que se hable de ella.

Pero donde más se manifestó Wanda fue en su Instagram, donde tiene más de 15 millones de seguidores, con quien suele intercambiar información sobre su presente y futuro. Y en la tarde del martes, realizó un vivo desde la casa de su hermana Zaira para dialogar con sus fans, que se acercaron en masa para dejarle saludos, curiosear un rato y saber cómo estaba transitando este momento. A lo largo de la transmisión, se mantuvo un promedio alrededor de las 80 mil personas conectadas, y que tuvo uno un pico de 92 mil cuando Zaira se sumó desde su cuenta.

Muchos familiares y famosos se dieron cita en el encuentro virtual y dejaron su sello en el muro de comentarios. Para empezar, sus padres Andrés, con quien la empresaria no tiene una buena relación, al contrario de mamá Nora, un sostén en cada una de sus actividades. Su asistente Kennys Palacios, la numeróloga Pitty, la expareja de Benjamín Vicuña, Eli Sulichin y siguen las firmas.

Sin embargo, alguien se robó todas las miradas y desató una ola de reacciones por fuera de la emisión. Se trata ni más ni menos que de Mauro Icardi, que en al menos dos oportunidades, dejó su firma en el muro de la publicación. En ambas, con la misma fórmula, un “Te amo” y un corazón. Incluso, uno de sus seguidores realizó una captura y la subió a sus historias, algo que fue replicado por la misma Wanda si hacer referencia puntual a que era su ex el que aparecía en los comentarios.

El paso de Mauro Icardi en el vivo de Instagram de Wanda Nara

Más allá de estos comentarios de su ex, durante la transmisión Wanda hizo algunas referencias a la separación. “Cuando hablás te terminan criticando, cuando no hablás también, pero siento que fui muy clara con la historia que subí con respecto a Mauro”, aseguró sin dar demasiadas precisiones sobre el breve comunicado con el que anunció la separación del futbolista.

Cabe recordar que en aquella oportunidad, la empresaria se había manifestado en sus historias de Instagram para confirmar la separación luego de un tiempo prolongado de rumores: “Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, señaló.

En la transmisión, Wanda hizo mención a los rumores que la acompañan en cada u no de sus pasos. “Hay tantas cosas que son mentira que ya no se que decir. Encima vienen con mala onda, resentimiento, y todo lo que digas deja de ser creíble”. Y respecto a su actualidad, aseguró. “Ahora estoy sola en mi casa. Mauro está con los chicos, en Estambul”. Y también se refirió a la versión de que es ella quien administra las redes sociales del delantero del Galatasaray: “Jamás manejé la cuenta de Instagram de nadie, ni la de mi marca manejo. Soy muy mala con las redes, ni ahora ni nunca manejé redes ajenas”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: