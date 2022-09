Gerardo Romano y la acusación por acoso: “Estoy dando explicaciones como un p..., con mis hijos creyendo que soy un violador”

Gerardo Romano volvió a negar la acusación por acoso (video: Intrusos)

La actriz Paula di Chello relató una presunta situación de abuso sexual y violencia de género que habría sufrido por parte de Gerardo Romano, cuando ambos compartían elenco en la telenovela Se dice amor, la cual fue emitida entre 2005 y 2006. “Tuvimos una escena en una novela en la que él me empujó contra una pared y me mordió la boca. Me salió sangre. No me avisó. Y eso no estaba en la escena. No había escena de besos, él inventó el beso y, además, la mordida”, graficó en un móvil con Intrusos.

También en diálogo con el programa que conduce Florencia de la V, Romano desestimó los dichos de di Chello. Y este martes por la tarde el protagonista de El Marginal se sentó en el living del ciclo de América para volver a defenderse de esta grave acusación.

“Se olvidó de que estaba haciendo una ficción. El actor estaba haciendo un personaje. Yo no tengo el guion conmigo y ella no lo aporta. Si ella muestra que fue así... Pero y si fuera así, ¿qué? No está mal, no es una cuestión moral”, comenzó a decir Romano en relación a la denuncia de la actriz, quien asegura que el beso y la mordida no estaban pautadas para la escena en cuestión.

Paula di Chello acusó por violencia de género y acoso a Gerardo Romano

“Yo no lo recuerdo: no tengo el libreto, no recuerdo si estaba marcado. Dudo mucho que Hugo Alejandro Mozer deje a un actor inventar una escena de besos donde no la había”, insistió Romano en su punto. “Lo que demuestra que ella miente y tiene mala intención es que diga que la corrí por los pasillos. Nunca hice eso. Yo era tímido y retraído, no iba a levantar chicas al boliche”, volvió a decir.

“Te veo enojado, Gerardo”, le apuntó Marcela Tauro, integrante del panel. “¿Cómo no voy a estar enojado? Estoy acá dando explicaciones como un pelotudo, con mis hijos, que creen que soy un violador. Con las redes sociales que dicen cualquiera. Yo he leído: ‘Gerardo Romano va a comprar merca a la villa 1 11 14 y se lleva chicos de 14 años para cogerse’. Y eso lo leen mis hijos, también. Y ahora esta chica dice esto y me dicen ‘violín’”, se defendió el actor.

Asimismo, dio ejemplos de escenas polémicas que rodó a lo largo de su carrera y que no le supusieron un problema. “Una vez con Esther Goris hicimos una escena tremenda: violación, golpes, cocaína, qué sé yo cuánto... Fue una lucha de UFC con la Goris, que está loca. Terminamos la escena, me miro la mano y tengo un manojo de pelos. Y le digo: ‘Esther, te arranqué pelo...’. ‘¿Qué? No me dí cuenta, no sentí nada’, me dijo ella. Me pasó igual con Luis Brandoni, que un día me pegó un rodillazo y me dejó la cara así, pero no le hice un juicio por lesiones”, contó.

Captura de la escena en la que Gerardo Romano besó y mordió en la boca a Paula di Chello. Fue en la telenovela Se dice amor, emitida en 2005

Por otra parte, Romano desestima haber ejercido su poder ante di Chello. “Yo ya no era un actor de poder, era un actor del montón, no protagonizaba esa tira”, argumentó. Y por otra parte, confesó que al enterarse del testimonio de la actriz, “me nació pedirle disculpas primero”, pero que decidió cambiar de opinión al escuchar que “dijo que la corría por los pasillos. Ese no soy yo”. “En las redes me pegan porque tengo ideas afines al oficialismo, también”, cerró en alusión a su afinidad con el gobierno de Alberto Fernández.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

