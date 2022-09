Un dirigente social estalló contra un panelista de Fabián Doman: “Váyanse al demonio”

Un dirigente social estalló contra un panelista de Fabián Doman

Desde el mediodía de este martes, diferentes movimientos sociales y organizaciones piqueteras, que están nucleados en el bloque denominado Unidad Piquetera, llevaron a cabo una masiva concentración en el Ministerio de Desarrollo Social, en contra del “ajuste” y reclamando “trabajo genuino”. Finalmente, y tras realizar una asamblea a las 18 horas, decidieron acampar sobre la avenida 9 de julio, en principio, hasta este miércoles. Mientras se estaba desarrollando la protesta, un móvil de Momento D (El Trece) estaba en el lugar de los hechos para dialogar con los referentes de la movilización.

Uno de los que habló fue Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, quien interrumpió lo que venía diciendo para exponer una situación que está ocurriendo en distintos comedores populares. “¿Sabe qué estoy comiendo? Pochoclo”, dijo mientras masticaba. Y explicó su punto: “Es lo que mandan a los comedores populares para que le demos de comer a los chicos. Esto es, pochocolo”, agregó Belliboni.

“Pero se lo está comiendo usted”, acotó el panelista Pampito Perelló Aciar con la pretensión de hacer un chiste. Pero el piquetero se lo tomó a mal. “No, los chicos no tienen que comer pochoclo, los chicos tienen que comer carne, tienen que comer verdura, tienen que comer un montón de cosas que no se lo dan”, comenzó a responderle Belliboni mientras subía el tono de su voz.

“Lo trajeron acá los compañeros porque es una vergüenza que les traigan pochoclos. Una vergüenza, porque no es para los chicos eso. Les traen cuatro o cinco productos, cuando tendrían que traer 21. Y no es cómico que yo me coma los pochoclos, le digo a esa persona que dijo: ‘Se lo está comiendo usted’. No, señor, estamos denunciando que es una barbaridad lo que están haciendo”, dijo y la emprendió contra el panelista, que no se quedó callado. “Es real lo que está diciendo, pero usted hace un acting”, le acotó Pampito.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, estalló contra Pampito, panelista de Momento D

“No me tomen el pelo porque no tengo ganas de joder hoy, eh. No hago ningún acting. Vengan a ver los comedores populares, dejen de hacer pelotudeces en televisión”, le contestó el dirigente social a los gritos.

Y explotó: “Usted que está hablando ahí no sabe de lo que habla, no hago ningún acting. El pochoclo me lo convidaron unos compañeros de una organización y les estoy mostrando lo que hay en los comedores. Acting hacen ustedes, no me tranquilizo nada. Porque me tiene podrido el hambre en la Argentina, y ustedes se cagan de risa todos los días. No me jodan, váyanse al demonio, viejo”, dijo, muy indignado, mientras Pampito intentaba hablar encima de él.

En ese punto, intervino Fabián Doman, el conductor del ciclo. “Eduardo, no me gusta que maltraten a la gente que trabaja conmigo. Así que muchas gracias, buenas tardes, se terminó el móvil. No me gusta que manden al demonio a alguien que trabaje conmigo”, dijo y dio por finalizado el diálogo.

"Me tiene podrido el hambre en la Argentina, y ustedes se cagan de risa todos los días. No me jodan, váyanse al demonio, viejo”, le dijo Eduardo Belliboni a los panelistas de Momento D

“Mañana (miércoles) a las 6 de la tarde, si no tenemos respuesta, volveremos a reunirnos para resolver lo mismo que resolvimos hoy. Si no hay respuesta, continuaremos con la permanencia”, advirtió Eduardo Belliboni en diálogo con Infobae acerca del piquete. Asimismo, dijo: “Vinimos preparados como un ejército de operaciones y estamos organizados en comisiones para coordinar el acampe. Nos vamos a quedar por tiempo indefinido acá. Los compañeros se van a ir rotando, para que los que pasen la noche de hoy, puedan ir a trabajar mañana. Habrá relevos todos los días. Hasta que no nos den una solución, no nos movemos de acá. El Gobierno nos mintió y no cumplió nada de lo que prometió. Nos hablaron de maquinaria para las cooperativas, pero hace ocho meses que las estamos esperando. Nos cansamos de que nos mientan”.

