Inesperada polémica en las redes con la sobrina de Ricardo Fort por el micro de Belgrano que casi termina en tragedia

Macarena Fort (Foto: Santiago Saferstein)

El pasado fin de semana Belgrano de Córdoba se consagró campeón de la Primera Nacional después de vencer 3 a 2 ante Brown de Adrogué en San Nicolás. Y así, consiguió el tan ansiado ascenso a la Liga Profesional, la máxima categoría del fútbol argentino. Lógicamente, la locura se desató entre el plantel cordobés y sus hinchas, quienes desde el domingo pasado no pararon de celebrarlo.

Entre las imágenes que se viralizaron con las celebraciones, la que más llamó la atención fue un video en que se ve cómo el micro que transportaba al plantel del Pirata pasó muy cerca de un puente, poniendo en peligro a todos los que viajaban: jugadores, dirigentes y cuerpo técnico del equipo recién ascendido.

Infobae se hizo eco de este hecho y publicó el video en sus redes sociales, lo que motivó un encendido debate entre los seguidores que comentaron. Y allí se destacaron los mensajes de Macarena Fort, nieta de Felipe Fort y sobrina del recordado Ricardo, quien discutió con un usuario que defendía a los jugadores que iban en el piso superior del micro.

“Es culpa de los chabones. Están sentados y parados arriba de las barandas, los vidrios. Si van como deben, sentados, no pasa nada”, manifestó Maca al analizar las imágenes en cuestión. “No pueden ir parados, son responsables de sus propios actos”, insistió. Sin embargo, un rato más tarde, decidió eliminar los comentarios y cortar de cuajo el debate.

Los comentarios de Maca Fort en la publicación de Infobae sobre el video que se viralizó con los festejos de los jugadores de Belgrano de Córdoba (Foto: Instagram)

Macarena es nieta de Felipe Fort, el fundador de la conocida fábrica de chocolates y sobrina de Ricardo. Sin embargo, ella quiere despegarse del nombre familiar y abrirse camino en la música.

En 2019 le dio una entrevista a Teleshow, en la que habló sobre sus ganas de desarrollar su carrera, mientras intentaba despegarse del aspecto mediático de su familia. “Es un poco shockeante saber que tanta gente te sigue, que te está viendo. Del otro lado de la cámara uno no se da cuenta, pero los mensajes son increíbles y a veces te alegran el día”, dijo y contó cómo se decidió a hacerlo: “Soy muy tímida aunque no parezca pero traté de con ayuda de mi familia que me decían que tenía talento, de sacarme ese miedo y vergüenza y empezar a mostrar. Cuando vi un resultado tan lindo, que a la gente le gustaba, lo empecé a hacer más seguido”.

“Uno siempre piensa en quién se acerca, porque a medida que conocés gente te das cuenta de quiénes sí y quiénes no, quienes son amigos, quiénes son mejores amigos y quiénes conocidos, amigos para la joda y para la vida. Pero sí es complicado, cuanto me conocen me dicen ‘no puedo creer que seas tan simple, te imaginaba soberbia, creída, chetita’ y yo no soy así, no me gusta mostrar lo que tengo y no me creo más que nadie por venir de una familia o de otra”, dijo.

Macarena y Ricardo Fort

“Era un personaje en la tele, pero en la pantalla se exagera, en persona era igual pero no a ese nivel, no era enojón, no era mal humorado, tenía su carácter pero era muy buena persona y cariñoso”, dijo y contó que tenía una relación especial con ella, ya que ella era la primera nena en la familia: “Imaginate, me traía vestiditos, me peinaba, me trataba como a su hija”, contó en aquella nota sobre su recordado tío Ricardo.

