Flavio Mendoza presenta Mundo Halloween, un espectáculo inspirado en su hijo: “Es hora de reírse de los monstruos”

Flavio Mendoza está de estreno con Mundo Halloween (Facebook El Circo Del Anima)

Restan horas para el estreno de Mundo Halloween, el nuevo espectáculo que creó Flavio Mendoza, inspirado en uno de los momentos preferidos de su hijo Dionisio: ver películas de terror. La idea surgió a raíz de una charla con el pequeño de cuatro años sobre el miedo a los monstruos, y aquél diálogo se convirtió en una canción que formará parte del show. En diálogo con Teleshow, el productor teatral palpita el debut, el mensaje que busca transmitir, y celebra que este año podrá presentar tres propuestas distintas de la mano del Circo del Anima.

“Nunca pensé que le iban a gustar tanto las películas de terror, a mí me daban miedo de chico”, confiesa entre risas en un comienzo. Y explica: “Aunque dice que tiene miedo, le gusta mucho, y en uno de los temas musicales que escribimos yo le digo a él por qué ve terror si le asusta, y él me dice: ‘Me asusta pero me gusta; me da miedo, pero lo quiero’, y así salió todo, de las palabras de él”. También cuenta que resultó un desafío crear el contenido para este show, porque la temática de Halloween no es tan común en nuestro país, y suele estar presente solamente el evento conocido como Noche de Brujas, cada 31 de octubre.

“Si bien se está poniendo un poco más de moda, nunca hubo un show de Halloween. Y va a ser increíble, va a haber mucha risa, porque lo vamos a plantear con una enseñanza también, para que los chicos tampoco tengan el miedo que nos han impuesto a nosotros”, reflexiona. En un recuerdo de su infancia, recalca que eran tiempos donde la frase: “Te va a agarrar el cuco”, era una advertencia común, y su intención es cambiar aquellas formas por una moraleja más didáctica. “La intención es reivindicar el miedo, y es importante hacer un espectáculo donde el monstruo los haga sonreír también a los chicos, para que no crezcan llenos de miedos”, señala.

"Me asusta, pero me gusta", le repetía siempre Dionisio a su papá, Flavio Mendoza, y esa frase inspiró el show

“Es una oportunidad para que los chicos vean otra cosa, de una forma más divertida el terror. Para ellos cuando alguien se pone una careta ya la desconocen”, agrega. En cuanto a la participación de su hijo en la gráfica de la presentación, aclara que no estará en el escenario, pero sí forma parte de la producción de fotos que hicieron junto al elenco, algo que llena de emoción a Flavio. “Ver esas imágenes me conmueve porque tiene que ver con mi familia, con que él es mi alegría. Yo siento que soy papá del bebé más hermoso del mundo por la felicidad que a mí me causa, y además es contar que el circo es un espectáculo familiar por excelencia”, comenta.

“La primera gráfica que hice de Ánima, que significa alma, tiene que ver con el alma de mis abuelos y mis viejos, que fueron los creadores del circo en mi familia y de volver a poner todo eso en mi vida. Lo quiero hacer partícipe a mi hijo porque marca el show familiar que se había perdido un poco”, complementa. Sobre el final se muestra agradecido de ofrecer shows rotativos, algo que antes era imposible para el rubro, que se caracterizaba por mantener el mismo espectáculo todo el año, y a lo sumo cambiar algún cuadro por otro.

El hijo del productor teatral participó de la gráfica del nuevo espectáculo, Mundo Halloween (Facebook El Circo Del Anima)

“Circo del Ánima va a tener tres espectáculos: El show del Circo del Anima; ahora Mundo Halloween para todo el mes, y en diciembre se viene Una mágica Navidad, con espíritu navideño, para que todos los chicos sueñen, porque tiene que ver con eso. Parece que el mundo nos está pasando por arriba y el mensaje es que ellos tienen que mantener vivos sus sueños”, expresa.

A partir del gran estreno el jueves 29 de septiembre en el Parque Comercial Avellaneda (Autopista Buenos Aires La Plata Kilómetro 9), el show estará en cartelera durante el mes de octubre, de jueves a domingo. Como en cada propuesta de Mendoza, habrá una gran infraestructura, despliegue de vestuarios, 35 artistas nacionales e internacionales en escena y contará con la participación de El Mago Emanuel.

