Tamara Báez expuso un chat que mantuvo con L-Gante: celos, reproches y amenazas

La amenaza de L-Gante para Tamara Báez

L-Gante, Tamara Báez, Wanda Nara, Mauro Icardi... Son los nombres de un nuevo cruce romántico, mediático y, claro, escandaloso. Es que los rumores de que la hermana de Zaira y el cumbiero están juntos circulan con cada vez más fuerza desde que ella confirmó su separación del jugador del Galatasaray de Turquía. De hecho, días atrás ambos compartieron una producción de fotos que dio que hablar y tuvieron un sugerente ida y vuelta en las redes, en el que se elogiaron públicamente.

Para echar más leña al fuego, el sábado pasado Kennys Palacios, amigo y asistente personal de la mediática, decidió hacer una trasmisión en vivo junto a ella a la que se sumó el cantante. Y, entre tantos comentarios, hubo uno que llamó su atención: justamente el de Tamara, ex del joven artista y madre de su hija Jamaica, quien se mostró furiosa. “Qué buena onda Wanda Nara que tenés. Esas señas que hiciste... ¿te acordás que te las hacían a vos por la China? Cara dura. Ni respeto”, escribió indignada. Horas después, el propio L-Gante confirmaba su separación.

En la tarde de este lunes, Tamara decidió ampliar su versión a través de sus Instagram Stories. Tal vez aburrida, mientras viajaba en el asiento trasero de un auto, decidió abrir la caja de preguntas para que sus seguidores le escriban sus dudas. Y ella decidió compartir algunas respuestas relativas a esta cuestión.

“¿Hace cuánto estás separada?”, le preguntaron. “Supuestamente, dos meses”, dijo Tamara. “Qué paciencia aguantar tanta gente farandulera...”, le comentaron en otra. Ella dijo: “Y algunos por farandulear hacen cualquier cosa y se olvidan de lo importante, del respeto. De lo principal: ‘la familia’”.

Luego, le hicieron una repregunta sobre su primera respuesta: “¿Por qué supuestamente?”. Y ella contestó con un texto que le pegó a una captura de un chat de WhatsApp que mantuvo con L-Gante: “Porque si estamos separados, hace una semana pasó esto cuando me quise ver con un chico. Por ahí va mi enojo en el comentario del vivo y otra porque ella lo busca desde que estábamos juntos. Entonces si lo vas a entretener, entretenelo bien y que a mi no me haga pasar estas cosas”, dijo en relación a Wanda.

Pero lo más jugoso y polémico estaba en el ida y vuelta que mantuvo con el ícono de la cumbia 420. Ahí, L-Gante le decía: “Fijate que ahí están llegando”, expresó con un emoji que mandaba un beso. “Y a vos te va a llegar lo que es perderlo todo por fallarle a lo único que tenías”, respondió Tamara.

Tamara Báez y L-Gante cuando estaban juntos

“Seguí tranqui, amiga”, insistió él. “El que no va a estar tranqui sos vos”, le redobló ella. “Dale, dale, jaja. Seguí vos. ¿A quién invitaste?”, le preguntó L-Gante, quien estaba monitoreando lo que pasaba en la casa de ella, cuando decidió invitar a un chico. “Yo recién arranco”, dijo Báez, misteriosa. “Pollo mal, eh. Sí, yo estoy afuera, jajajaja. El auto del Gusty también está. Lora. Loraaaaaa”, le dijo él, en tono amenazante.

“¿Y Wanda? Jajajaja. Vos con lo tuyo, yo con lo mío. Es fácil”, simplificó Tamara. Y la respuesta de él llegó en forma de audio y con una amenaza más directa. “Ahhh no sabés qué decir, ¿no? Tengan cuidado que pueden ser pollo”, se lo escucha decir a L-Gante, dando a entender que podrían golpearlos. “Y sí, es lo único que te queda... Lastimar a alguien. E ir en cana”, es lo último que se lee de parte de Tamara en el chat en cuestión.

