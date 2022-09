Nicolás Cabré recordó a su padre con un emotivo posteo: la reacción de Agustina Cherri

Nicolás Cabré y Agustina Cherri fueron pareja mientras trabajaban en Son Amores y quedó un muy buen vínculo entre ellos

Desde que hace dos meses Nicolás Cabré decidió abrir su propia cuenta de Instagram, el actor tiene un contacto mucho más fluido con sus fans. Tan es así que ahora está mucho más abierto a contar algunas cuestiones de su vida personal, algo que antes era impensado por su personalidad bastante reservada. Por caso, en las últimas horas sorprendió al realizar un emotivo posteo dedicado a su papá, que falleció hace ya algunos años atrás.

En su feed, el ex Son Amores compartió dos postales: una de su padre junto a un fitito color celeste y la otra, del mismo vehículo pero en la actualidad. “¡Hoy salió a pasear el chiquito! Y acá está...como el primer día que lo fuimos a buscar. Perico”, se leía sobreimpreso en las dos imágenes. En tanto, en la publicación, agregó: “Me acuerdo la felicidad que tenías cuando lo sacamos del taller y me pediste que te saque esa foto. No hay mucho más que decir… Hoy lo saque y me dieron ganas de compartirlo. Te llevo siempre conmigo. Te recuerdo, te pienso y extraño”.

Inmediatamente, la publicación recibió miles de “me gusta” y comentarios, entre los que se destacaron los de algunos de sus colegas del medio, como Mariano Martínez, Gimena Accardi y quien fuera su novia varios años atrás, Agustina Cherri, que también conoció al padre del actor: “Perico”, expresó la morocha junto a un corazón. De hecho, sorprendió que Cabré le devolviera el gesto a la actriz respondiéndole su comentario con dos emojis, también de corazones.

El posteo de Nicolás Cabré dedicado a su padre y el comentario de Agustina Cherri

Días atrás, circularon versiones de que Nicolás y Laurita Fernández se habrían dado una nueva oportunidad al amor. Sin embargo, fue la propia conductora de Bienvenidos a bordo la encargada de echar por tierra esos rumores. “Hoy estoy muy contenta, la verdad es que no me gustaría cambiar mi presente”, había dicho en diálogo con Implacables. En este sentido, había remarcado que no extraña la vida en pareja: “Todo lo que significaba estar en un vínculo, en una relación seria o formal, y ni hablar de la convivencia”. Tras considerar que se tratan de etapas en la vida de toda persona, Laurita Fernández expresó: “Supongo que cuando terminás, rara vez sea de común acuerdo y uno siempre está más enojado que otro”. Aún así, aseguró que a pesar de las diferencias siempre se queda con el lado positivo de la relación, en este caso con Cabré. “Pero ese momento de enojo quizá baja y se diluyen las cosas”, reflexionó frente a las cámaras. “Yo opto por quedarme con lo lindo que viví con otra persona y me hace re bien llevarme bien de verdad”, remarcó.

Por otra parte, a fines de agosto el ex de Eugenia La China Suárez tuvo que ser operado de la rodilla por una rotura de meniscos. “Hola a todos. Acá estoy perfecto, sin dolor por lo menos; pensé que había parado justo, más no. Paré cuando el menisco dijo basta”, reconoció en un posteo, sobre el desgaste físico que fue acumulando desde que sintió la primera molestia. Y agregó: “Cosas que pasan...ahora solo queda recuperar y volver lo antes posible, pasando los objetivos para adelante”. “Ya iré contando, que se pueden venir cosas lindas. ¡Abrazo para todos y gracias por los mensajes!”, cerró, optimista y con la idea de reencontrase con el running, su pasión, ni bien esté totalmente rehabilitado.

