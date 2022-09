La contundente respuesta de Laurita Fernández cuando le preguntaron si volvería con Nicolás Cabré

La conductora de Bienvenidos a bordo fue contundente sobre la posibilidad de un eventual regreso con su ex

El presente laboral de Laurita Fernández es inmejorable: conduce todas las tardes Bienvenidos a bordo en El Trece y participa de la obra El método Grönholm junto a Benjamín Vicuña y Rafa Ferro. Pero en lo personal después de su separación de Nicolás Cabré, la conductora no volvió a formar pareja.

En una entrevista con el ciclo Impacables, Laurita contó que invitó a su ex a los ensayos generales de la obra para que le brinde su opinión. Sin embargo, la actriz negó rotundamente la posibilidad de que haya una reconciliación y retomen su camino juntos. “Yo lo he ido a ver al teatro a él… Pasa que son todos proyectos que arrancaron cuando estábamos juntos y yo, que lo había leído, quería ver en qué había terminado”, explicó Fernández.

Fue entonces cuando aclaró: “Hoy estoy muy contenta, la verdad es que no me gustaría cambiar mi presente”. En este sentido remarcó que no extraña la vida en pareja: “Todo lo que significaba estar en un vínculo, en una relación seria o formal, y ni hablar de la convivencia”.

Tras considerar que se tratan de etapas en la vida de toda persona, Laurita Fernández expresó: “Supongo que cuando terminás, rara vez sea de común acuerdo y uno siempre está más enojado que otro”. Aún así, aseguró que a pesar de las diferencias siempre se queda con el lado positivo de la relación, en este caso co Nicolás Cabré.

“Pero ese momento de enojo quizá baja y se diluyen las cosas”, reflexionó frente a las cámaras. “Yo opto por quedarme con lo lindo que viví con otra persona y me hace re bien llevarme bien de verdad”, remarcó.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré

El 3 de mayo de 2021, antes de debutar con El club de las divorciadas y después de muchas idas y vueltas, Laurita Fernández anunció a través de sus historias de Instagram que se había terminado su relación con Nicolás Cabré. “Nos queremos mucho, fueron tres años hermosos”, aseguró entonces. La actual conductora de Bienvenidos a bordo y el actor se habían conocido en 2018 haciendo Sugar, la obra que ambos protagonizaron en teatro junto a Federico D’Elia. Y blanquearon romance en septiembre de ese año, aunque los rumores venían de meses anteriores.

“Yo iba a trabajar y no tenía ningún tipo de vínculo extra con él, ni con nadie. Que no hubiese estado mal, pero no sucedió. Me parece bien aclararlo porque me estaba separando (de Fede Bal)” señaló entonces la bailarina en Dale que Vale, el programa radial que conducía. “No esperaba sentirme así. Se dio sin buscarlo, sinceramente. Al principio lo vi solo como un compañero de trabajo”, reveló Laurita semanas atrás en el ciclo radial en Agarrate Catalina (Radio La Once Diez).

Y sobre la relación que los une actualmente, señaló: “Me encanta que tengamos rebuen vínculo y es eso, sentir que los dos recordamos lo lindo que vivimos, para mí él fue re importante porque fue la primera persona con la que pensé en tener hijos”. No obstante y pese a que en los últimos días se especuló con una posible reconciliación de la pareja, la bailarina dejó en claro que no está en sus planes retomar esa historia.

