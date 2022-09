Wanda Nara y Maxi López, de la guerra a la paz en un solo paso: 40 causas judiciales, bozal y acusaciones cruzadas

“Felicidades, se agranda la familia”, felicitó Wanda Nara a su ex Maxi López, papá de sus hijos Velentino, Constantino y Benedicto, y a la novia del futbolista, Daniela Christiansson, quienes esperan su primer hijo juntos. La investigadora de ¿Quién es la Máscara? celebra hoy la nueva etapa de su ex, coincidentemente con su ruptura con Mauro Icardi. Sin embargo, las cosas no siempre estuvieron bien entre ellos tras su separación.

“Me cansé de perdonar”, decía la mayor de las Nara a fines del 2013 al explicar los motivos que la habían llevado a separarse de su primer marido. Tiempo después confirmaría su relación con el padre de sus hijas Francesca e Isabella. Desde ese entonces, hasta hace solo un par de meses la rubia y su ex protagonizaron una fuerte batalla mediática y judicial con litigios en Italia y Argentina.

Ella lo demandó por no cumplir con sus obligaciones como padre. Incluso él llegó a ser declarado “deudor alimentario” y se dijo que debía más de medio millón de Euros correspondientes a la manutención de los tres hijos que tienen en común. En paralelo, él le puso un bozal legal para que ella tuviera una multa cada vez que se refiera públicamente a su persona.

En el medio, más de una vez se filtraron chats y audios de sus discusiones y en más de una ocasión ella lo acusaba de no cumplir con las promesas que le hacía a sus hijos, nos buscarlos o no pasar tiempo con ellos. Por su parte él argumentaba que ella e Icardi le impedían contacto, no le informaban donde estaban los nenes o no les pasaban el teléfono para que pudieran hablar.

De golpe, el año pasado en medio del escándalo que fue bautizado como Wandagate, luego de que se filtraran conversaciones entre el jugador del PSG y la China Suárez, todos quedaron sorprendidos cuando mágicamente Nara y López comenzaron a llevarse mejor.

En plena crisis matrimonial de Wanda e Icardi, López estuvo a cargo de sus hijos varios días para que su ex pudiera arreglar sus asuntos e incluso hasta cuidó de Francesca e Isabella.

¿Qué pasó que su relación cambió al punto de que hoy hasta se felicitan en redes? En octubre del año pasado el ex matrimonio llegó a un acuerdo a través del cual dejaban atrás sus diferencias económicas y judiciales, haciendo una especie de borrón y cuenta nueva.

En ese momento Ana Rosenfeld, abogada de la rubia, emitió un comunicado en el que sorprendía: “Más allá que esta cuestión es estrictamente procesal, aclaro que entre la señora Wanda Nara y el señor Maxi López han resuelto poner fin a todos los pleitos existentes entre ellos, al día de la fecha”.

Dicha tregua entre ambos se efectivizó luego de que firmaran un acuerdo a través del cual dejaban saldadas sus diferencias. En el documento establecían que ambos decidían cerrar las 40 causas judiciales que tienen en Buenos Aires por diferentes motivos (económicos, bozales, etc.). Además establecieron que si bien Maxi tiene que seguir abonando la cuota alimentaria de los tres hijos que tienen en común hasta que estos tengan 21 años, las deudas que el futbolista tiene para con sus hijos hasta ahora, se desestimarían, quedando todo saldado.

Maxi López, Wanda Nara y sus hijos

Además, dividieron las propiedades que el matrimonio tiene en la Argentina. De esta manera la casa que compartían en el country Santa Bárbara se escrituró a nombre de Wanda y otros dos departamentos, uno de ellos en la calle Arévalo, a nombre de Maxi.

Desde ese momento no hubo más conflictos legales entre ellos, o al menos no se hicieron públicos, incluso se mostraron colaborativos con el cuidado de sus hijos en común y protagonizaron varios guiños 2.0 a través de sus redes sociales, como las felicitaciones de Wanda a Maxi por la llegada de su cuarto hijo.

