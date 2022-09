La angustia de Barby Silenzi ante la evasiva respuesta del Polaco sobre quién era el amor de su vida

La bailarina contó que estaba con su pareja cuando emitieron el programa y explicó cómo se sintió

El fin de semana Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, estuvo invitado en Almorzando con Juana, y coincidió con Pampita Ardohain en la mesaza. Aunque la charla fue distendida durante gran parte del programa, hubo una pregunta de índole sentimental que lo descolocó y su evasiva respuesta generó repercusiones no solo en las redes sociales, sino en su propio hogar. Algunos días más tarde Barby Silenzi habló al respecto y reconoció que se angustió al ver que su pareja no la pudo definir como “el amor de su vida”.

“Tuve varios amores de mi vida… Me metés en un quilombo. Mis hijas son el amor de mi vida. Cien por ciento”, contestó el cantante ante la consulta de la modelo. Sin dejar pasar la ocasión, Juana Viale aprovechó para repreguntarle: “¿Roberto es el amor de tu vida?”. Sin dar vueltas y con honestidad, Pampita respondió: “Yo voy a tener muchos amores de mi vida. Esperemos que sea el último”.

“Este es el amor con el que me quiero ir de esta tierra, agarrados de la mano, siempre lo decimos. Y muy viejos. Queremos durar mucho”, proyectó, en referencia a su matrimonio con García Moritán. En ese mismo momento el artista aclaró que exactamente eso fue lo que quiso decir sobre la relación con la madre de su hija Abril: “Me sacaste las palabras de la boca”. Sin embargo, las repercusiones de aquel diálogo continuaron durante la semana, y el miércoles Silenzi contó en LAM (América) la charla que tuvieron a puertas cerradas.



Aunque aclaró que la pareja “está muy bien” desde que apostaron nuevamente al amor tras una fugaz separación en mayo, admitió que no fue de su agrado aquella contestación. “Él titubeó e hizo un quilombo bárbaro. Dijo que tuvo muchos amores, y yo me los sé de memoria porque lo estábamos viendo juntos. Además, dijo que los amores de su vida eran sus hijas, 100%”, sostuvo la bailarina.

“Pero no te dejó ningún lugar ahí”, le retrucó el cronista Santiago Sposato. “En realidad, contestó nada que ver a la pregunta que le hicieron. No sé, me dijo que se puso nervioso”, explicó. Y luego confesó: “Yo me puse a llorar, ya está, lo dije. Él después me consoló y me pidió perdón”. Tras esta confesión de la angustia que la invadió, Sposato le preguntó si más adelante le declaró su amor para tratar de enmendar las palabras que eligió en el programa.

Con idas y vueltas, Barby Silenzi aseguró que sigue apostando a la relación con El Polaco, padre de su hija Abril

“Sí, me dijo que era ‘uno’ de los amores de su vida. Él me lo dice todo el tiempo en general: ‘Sos el amor de mi vida’. Pero ahí se atragantó, no sé qué le pasó. No le salió”, se lamentó. Pero aseguró que considera que cuando le abre su corazón sobre los sentimientos es “alguien muy sincero”. También comentó que hace oídos sordos a las críticas sobre las idas y vueltas como pareja. “No me molesta que la gente opine. Cada uno es como es, nosotros somos así. Por supuesto que no es lindo cuando te peleás, y más cuando tenés hijos, pero hasta ahora no encontramos otra forma”, concluyó.

En mayo pasado, Silenzi había contado que estaba distanciada del Polaco, pero con el paso de las semanas, dejaron atrás sus diferencias y se reconciliaron, apostando una vez más a la familia ensamblada que formaron. “Así es, estamos muy bien por suerte. Estamos reconciliados, re contentos”, manifestó en una entrevista con Intrusos en aquel momento. Y aclaró el motivo por el que dejaron de publicar contenido juntos: “No subimos fotos en las redes porque estamos más tranqui, queremos un perfil más bajo. Volvimos, pero preferí reservarlo porque hay mucha envidia dando vuelta entonces quizás era mejor guardárnoslo”.

