Barby Silenzi confirmó su reconciliación con El Polaco y contó por qué no lo publicó en sus redes

Barby Silenzi anunció su reconciliación con El Polaco

En mayo pasado, Barby Silenzi había contado que estaba distanciada del Polaco, el padre de su hija, Abril. Con el paso de las semanas, la bailarina y el cantante de cumbia lograron dejar atrás sus diferencias y se reconciliaron, apostando una vez más a la familia ensamblada que formaron.

En el ciclo Intrusos (América), la influencer se mostró muy feliz al confirmar que está nuevamente en pareja con el músico. “Así es, estamos muy bien por suerte. Estamos reconciliados, re contentos”, manifestó en una entrevista con el programa de espectáculos conducido por Florencia de la V.

Además, aprovechó para explicar por qué decidieron no contarlo en sus redes sociales: “No subimos fotos en las redes porque estamos más tranqui, queremos un perfil más bajo. Volvimos, pero preferí reservarlo porque hay mucha envidia dando vuelta entonces quizás era mejor guardárnoslo”.

El Polaco y Barby Silenzi

Luego, Silenzi aclaró que mientras estaba separada del Polaco siempre mantuvieron una buena relación. “Nunca cortamos el vínculo porque tenemos una hija en común que es muy chiquitita entonces estuvimos todo el tiempo en contacto. Y bueno...”, cerró la bailarina sobre esta nueva etapa en el noviazgo.

Cabe recordar que el 18 de mayo pasado, ellos decidieron terminar su relación. La noticia la confirmó Paula Varela vía Twitter: “Primicia de Socios del espectáculo, separación confirmada de Barby y el Polaco ¡Mañana te contamos todo! Los queremos, gracias Barby por tu honestidad”, escribió la panelista minutos después de finalizado el programa de El Trece y adjuntando una captura de un chat entre ella y la bailarina.

En esa conversación de Whatsapp, la exparticipante de La Academia respondió la consulta de la periodista. “Sí, ya estamos separados definitivamente. Pero todo re bien. Todo desde el amor que nos seguimos teniendo, así que cada uno por su lado estamos bien”, explicó Silenzi.

Luego, en Intrusos ampliaron la información. “Después de tantas crisis e idas y vueltas, la separación entre Barby Silenzi y El Polaco está confirmada. Me lo confirma ella, no me lo desmiente él, no me dijo que no como tal vez había hecho en otras oportunidades. Me dijo que prefiere no hablar de este tema, pero ella sí me lo dijo”, detalló Gonzalo Vázquez.

En tanto, Marcela Tauro sumó más información: “El click fue acá, con el móvil con (Valeria) Aquino”, aventuró sobre la entrevista que había concedido la ex del cantante al ciclo de América. “Ella siente que el Polaco no pone el coraje que tiene que tener para enfrentar la situación con su ex, que lo llame y le pida absolutamente de todo y él vaya y esté, le arregle la cañería, el inodoro...No le pondría el freno que ella necesita que le ponga y él no está muy presente con ella”, informó Vázquez.

En otra oportunidad, Silenzi había sido entrevistada en LAM (América) y había confesado la crisis con su pareja. “Lo que te puedo decir que es verdad y que los dos sentimos lo mismo, tenemos mucho amor el uno por el otro... Para mí, es mi gran amor, ya lo saben, desde hace mucho. Y él también tiene ese amor hacia mi, pero ahora estamos en un momento... No te voy a decir que estamos separados, no te voy a decir que estamos espectacular”, había dicho en ese entonces.





