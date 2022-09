La palabra de la defensa de “Teto” Medina, detenido por asociación ilícita: “A él lo contactaron para dar charlas”

Marcelo "Teto" Medina

Marcelo “Teto” Medina fue detenido en las primeras horas del jueves acusado de formar parte de la asociación ilícita a cargo del centro terapéutico La Razón de vivir. Además del conductor, hay arrestadas otras 16 personas y la policía continúa realizando allanamientos en el lugar.

Gustavo D’Elía, abogado del ex VideoMatch junto con Adrián Tenca y Omar Saker, quienes ya están trabajando en el caso, habló con Teleshow y explicó que su cliente está detenido en Cavia al 2300 en la Unidiad de Delitos Complejos de la Policía Federal Argentina y sobre la causa agregó que el fiscal ordenó un total de 26 allanamientos. El artista estará incomunicado hasta el viernes al mediodía cuando declare en indagatoria.

“Aparentemente un sacerdote cuyo sobrino esté internado en el lugar por consumo de drogas denunció que a los chicos se les hace pagar, trabajar y no se los deja ir. De ahí nace la causa penal y hay escuchas telefónicas, el Teto ha sido intervenido y escuchado telefónicamente”, agregó.

Sobre el rol de Marcelo Medina en el centro de rehabilitación, dijo que “aparentemente lo que él hacia, era de asesor terapéutico de los chicos, y se dedicaba a dar charlas motivacionales”: “Me dijo que son centros de rehabilitación para adictos consumidores”. Al ser consultado sobre si el también cantante estaría al tanto de las presuntas irregularidades que habría en el lugar, dijo que él desconocía si los lugares estaban o no habilitados y agregó: “No creo que haya pedido los papeles, si lo contactaron para que de charlas debe cobrar unos pesos, no mucho, pero eso creo”. Por lo que infiere que habría accedido a trabajar ahí de buena fe.

Asi trasladaban al "teto" Medina

Mientas, continúan los allanamientos y la policía está buscando, entre otros acusados, al hombre señalado como el director del lugar, Néstor Zelaya. Aunque gran parte de la investigación es en la provincia de Buenos Aires, Medina fue detenido en su casa en la calle Cabello en el barrio de Palermo en CABA y al rededor de las 9.15 salió del lugar esposado y con barbijo para su traslado.

En Twitter e Instagram, quien tiene un programa en las redes sociales de Canal Nueve, se presentaba como “MOTIVADOR. Operador Socio terapéutico especialista en adicciones. Doy charlas motivacionales.. Se puede”. Incluso en más de una oportunidad se refirió públicamente al rol que ocupaba en el mencionado centro.

“MOTIVADOR. Operador Socio terapéutico especialista en adicciones. Doy charlas motivacionales.. Se puede”, así se presentaba Teto Medina en sus redes

“Trabajo en comunidades terapéuticas con chicos que tienen adicciones. Doy mi testimonio y por otro lado, les contamos sobre la problemática del tema. Les damos nuestros tips para superar el conflicto. Mi rol es organizar reuniones terapéuticas con todos los miembros de la comunidad y que aprendan a sacar el dolor y la angustia. Estoy muy entusiasmado con esto”, contaba hace un año en un canal de Salta.

A las charlas no solo asisten los pacientes con algún tipo de adicciones -puede ser a las drogas, el alcohol, la comida o a otras sustancias-, sino también sus familiares, unos actores decisivos en el proceso de recuperación. “En los tratamientos, cuando hay un adicto en la familia los que están alrededor son fundamentales. Hay que buscar el problema para resolverlo. Y cuando uno comparte con el otro llega a esa respuesta mucho mejor, porque tal vez al otro le pasó lo mismo que a uno. Es muy sanador”.

En su cuenta de TikTok también solía subir videos motivacionales. Por ejemplo, en uno de ellos decía: “Nueva vida, una vida de sobriedad, una vida feliz, así que recordá esto, que si sentís que estás mal, sentís que estás con el alcohol, con las drogas, con el juego que te está atrapando, hay una nueva vida, una vida linda, una vida de sobriedad que podés disfrutar. Podés estar un domingo como hoy así, al aire libre, disfrutando, y no empezando a perder tus vínculos, tu familia, tus amigos por la droga, por el alcohol, por la adicción que sea, así que acordate, si yo me recuperé, vos podés. Porque vivir mejor y recuperarse se puede, que Dios los bendiga”.

SEGUIR LEYENDO: