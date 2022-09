Cinthia Fernández contestó las críticas por hacer “el reto de la gelatina”

Cinthia Fernández es muy activa en sus redes sociales y suele compartir con sus seguidores mucho contenido. En esta oportunidad, la panelista de Momento D (El Trece) hizo un challenge, conocido como “el reto de la gelatina”, en el que se mostraba dando saltitos mientras estaba en bikini, al ritmo de una canción viral.

“¿Quién se anima al challenge? A mover la gelatina”, señaló la modelo al publicar el video. De manera inmediata recibió cientos de likes y comentarios a favor, pero también algunos negativos. Unos usuarios la felicitaron por su físico, mientras que otros dijeron que no era necesario que hiciera ese tipo de contenido.

Cinthia Fernández hizo un challenge y tuvo muchas críticas

La modelo se cansó de ser cuestionada por realizar este video. Frente a los comentarios negativos, decidió salir a defenderse. “Para las envidiosas a las que les preocupa mucho mi trasero sin ropa: acá va tapado. No se estresen tanto que lo miran igual #gilesmelamastic”, aseguró en un video en sus historias donde aparece con unas calzas tras finalizar de entrenar.

El mensaje de Cinthia Fernández

La semana pasada, Fernández debió ausentarse al ciclo Momento D y explicó en sus redes sociales los motivos por los que no pudo estar presente. La también bailarina estaba enferma y debía guardar reposo por unos días.

“He aquí hecha (emoji de materia fecal). Por eso desaparecí. Me levanté y tenía trámites, (por eso me pedí día en la radio) y luego tenía que ir al canal. Y cuando fui a hacerlos me tuve que volver de lo mal que me sentía. Me tiembla el cuerpo y tengo tremenda gripe porque Fran el sábado de noche, pobre también la pasó mal. Me dormí abrazándola y poniéndole paños y zaz, cayó mamá también, obvio. No pegamos una. Así que reposo 48 horas”, explicó en sus redes sociales.

En su siguiente posteo subió una foto de ella, muy seria y con cara de cansada, con el texto: “El resultado de hoy, es esto”. Y con otra imagen en la que se la ve tomando un té, agregó: “La primera vez que me verán en cama volcar. Hagan screen shot (captura de pantalla) no verán muchas veces que me quede quieta”.

En otra historia aprovechó para agradecerle a sus amigos y a su mamá, que mientras ella hace reposo y descansa para poder recuperarse, la ayudan con el cuidado de Charis, Bella y Francesca. Más tarde decidió responder preguntas de sus seguidores, y sorprendió al develar por qué creía que estaba enferma, hecho que no le atribuyó a los constantes cambios de clima. “Es obvio que te vas a enfermar, toda la mala onda que te tiran, sos demasiado fuerte, te quiero, cuidate”, escribió un usuario y ella le dijo: “Me están pinchando el muñeco fuerte”.

Cinthia viene de pasar días complicados luego de que su hija menor, Fran, se enfermara en el avión que las llevaba a ellas, sus otras hijas y su madre de vacaciones a Punta Cana. La nena tuvo que estar unos días internada en un hospital local y luego hacer dieta y reposo en la habitación del hotel, hasta que al fin se pudo sentir mejor y disfrutar los últimos días de sol y pileta.

