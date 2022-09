Iván Papetti, Elías Pardal, Ángela Navarro y Yhosva Montoya: quiénes son los finalistas de La Voz Argentina 2022

Iván Papetti, Elías Pardal, Ángela Navarro y Yhosva Montoya: los finalistas de La Voz Argentina 2022 (Fotos: Prensa Telefe)

Este domingo comienza la gran final de La Voz Argentina (Telefe), la cual se disputará en dos tandas. La primera será esta noche, desde las 22.30, mientras que el lunes será la definitiva. En las semifinales compitieron ocho participantes -dos de cada equipo- y quedaron los cuatro mejores, según el voto del público (más de dos millones): Elías Pardal (representante del Team Montaner), Yhosva Montoya (Team Soledad), Iván Papetti (Team Mau y Ricky) y Ángela Navarro (Team Lali).

Cuál es su origen, con qué canción debutaron en el programa, cómo fueron creciendo hasta llegar a esta definición, cuáles fueron sus mejores interpretaciones y qué dicen sus coaches sobre sus estilos: uno por uno, quiénes son los finalistas de la edición 2022 del reality musical que conduce Alejandro Marley Wiebe.

Elías Pardal

Elías Pardal interpretó "Angel", de Robbie Williams

Fue el primero en alcanzar la final, venciendo con el 59,1% y convirtiéndose en el representante del Team Montaner. Es santafesino, tiene 26 años y se presentó con “Durazno Sangrando” en las audiciones a ciegas, logrando cautivar a los coaches recién en el final de su interpretación. Pero ese fue apenas el punto de partida de su evolución, se fue destacando entre los participantes a medida que fue superando instancias y protagonizó grandes actuaciones con versiones de “Tengo” (Sandro) o “Angel” (Robbie Williams).

Elías Pardal representa al Team Montaner en la final de La Voz Argentina (Foto: Instagram)

“Elías tiene una manera muy particular de transmitir, pero él no se lo cree y eso está bueno. Desde que empezó la canción que estoy con los pelos parados”, dijo su “tutor” Ricardo Montaner para elogiarlo en las semifinales, en donde se despachó con una potente interpretación de “Todo a pulmón” (Alejandro Lerner)

Yhosva Montoya

En octavos de final, Yhosva Montoya cantó "La Maza", de Silvio Rodríguez

El nacido en Chubut es del Team Soledad y alcanzó la final con el 61,3% de los votos. Su debut en el reality fue con “Avanzar” (Nahuel Penissi) y logró que todos dieran vuelta la silla para tratar de captarlo para su equipo. Finalmente, eligió ser parte del equipo de la folclorista. En su camino hacia la final, mostró sus raíces y su gran momento en el reality fue su interpretación de “La Maza” (Silvio Rodríguez) en octavos de final.

Yhosva Montoya, del Team Soledad, cumplió recientemente el sueño de conocer la cancha de Boca Juniors (Foto: Instagram)

“Cuando falleció mi mamá, el canto fue lo que me ayudó a salir”, dijo Yhosva aquella vez. “En el ensayo fui un poco dura con vos, pero te dije que hay que darlo todo. Te pedí más y lo diste. Conozco tu historia personal, no sos un tipo que lo anda contando por ahí. Te metés en el canto y ahí te refugiás. Pero te dije: ‘Abrite con la gente, no hace falta contar todo lo que te pasó. A todos nos pasan cosas, pero sí es necesario que tu alma se sienta a través del canto’. Y esta noche, especialmente, pasó. La rompiste”, lo elogió La Sole esa noche. En las semifinales, descolló con una versión de “Zamba para olvidar”.

Iván Papetti

En las semifinales, Iván Papetti interpretó "A little respect", de Erasure

Miembro del Team Mau & Ricky, se clasificó a la final obteniendo el 56,3 % de los votos. Tiene 18 años, es de San Antonio de Padua y llegó al programa con un registro de voz grave que, combinado por su gusto por las baladas y el jazz, cautivó al público desde su debut, con el standard “Love Me Tender”. Incluso, logró seducir a Lali Espósito: “Unas ganas de hacer el amor mientras cantaba Iván. ¡Qué versión, entré en un trance! ¡Qué locura y qué manera de enamorar esa voz!”, dijo la popstar después de escucharlo cantar “The Way You Look Tonight” (Frank Sinatra).

Iván Papetti es el finalista del Team Mau & Ricky en La Voz Argentina 2022 (Foto: Instagram)

En las semifinales estuvo muy cerca de dar un paso en falso, porque se puso muy nervioso y se olvidó parte de la letra de “A little respect” (Erasure), su canción elegida. Pero los coaches lo ayudaron a terminar y lo consolaron ante su disgusto. “Definitivamente, no era mi día. Me hubiera gustado poder honrar esta canción”, dijo el participante. “Papetti es una superestrella. A cualquiera le pasa eso de olvidarse una letra. La gente lo sabe, está evaluando otro tipo de cosas, la gente ya te conoce de hace cuatro meses, no eres un recién llegado”, le dijo Mau Montaner para levantarle el ánimo. “Amo mucho el respeto que le tienes a tu público, tienes claro que ellos se merecen lo mejor. Y creéme, ese público te ama demasiado. Ellos están contigo”, agregó Ricky.

Ángela Navarro

Ángela Navarro superó las semifinales con su interpretación de "Mi Reflejo", canción de Christina Aguilera

Es la representante del Team Lali y en las semis ganó con el 64,3% de los votos. Nació en Berazategui, provincia de Buenos Aires, y su camino en La Voz Argentina comenzó al interpretar “Cuando nadie me ve” (Alejandro Sanz) en las audiciones a ciegas. Desde ese momento, en el que cautivó a todos los coaches, se convirtió en firme candidata para llegar hasta esta final.

Ángela Navarro representa al Team Lali (Foto: Instagram)

En las semifinales se cargó “Mi reflejo” (Cristina Aguilera) y se emocionó hasta las lágrimas. “Pareciera que no hay desafíos para tu voz, en todas las canciones haces algo que uno no se espera, qué lindo que es disfrutar de tu talento, Ángela”, la elogió Lali.

