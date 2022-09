Iván Papetti se lució en La Voz Argentina pero faltó al colegio: “Un saludo a la directora”

Iván Papetti conto en La Voz Argentina que no pudo ir al colegio (Telefe)

Este lunes, terminaron los octavos de final en La Voz Argentina con la participación de los integrantes del team Mau y Ricky. Y una de las figuras más ovacionadas de la noche fue ni más ni menos que Iván Papetti. El joven de 18 años había sido seleccionado en la primera etapa de Audiciones a ciegas por Lali Espósito, pero tras quedar afuera del equipo de la intérprete de Disciplina en las Batallas fue robado por Soledad Pastorutti. Sin embargo, Knockouts volvió a ser eliminado y lo rescataron los hijos de Ricardo Montaner. Y luego fue el público el que con su voto le dio la posibilidad de llegar a esta instancia del programa.

A través de las distintas galas, el participante logró ir evolucionando al incursionar en géneros más rítmicos de los que estaba acostumbrado a interpretar y al ir incorporando distintos desplazamientos sobre el escenario. Pero, en esta oportunidad, hizo una versión de Mambo Number 5 que no solo puso a bailar a todos los coahes sino que también desató un espontáneo aplauso por parte del público, que de inmediato empezó a corear el apellido del muchacho.

“¡Pero cómo se fue soltando Papetti! Ahora va para allá y para acá. Y primero el paso que me encantó”, dijo Marley tratando de imitar el baile del joven al que Montaner bautizó como “El Pape Dance”. Enseguida, Lali le pidió que repitiera el movimiento. Y luego le advirtió al padre de Mirko: “El año que viene conduce Papetti”. “Ojo que viene por todo”, agregó la Sole al ver la confianza que había tomado con el correr de los programas.

A la hora de la devolución, Espósito destacó: “Siempre es hermoso ver a Papetti en este programa”. Y, después de elogiar el trabajo de sus compañeros como coaches, dejó en claro que el Iván lo habían “desterrado”, ya que a esta altura todos identifican al joven son su apellido. “Sos súper chico y está clarísimo tu gusto musical que es exquisito, pero es buenísimo que en esta instancia estés en semejante equipo variando y mostrando otras cosas”, agregó.

Mau, en tanto, no pudo evitar su emoción al señalar: “Yo te quiero mucho y admiro que te hayas atrevido a hacer algo, especialmente con una canción como esta”. El hermano de Ricky recordó cuánto marcó su infancia ese tema remarcando lo bien que lo había defendido frente al público. “¡Papetti Number 1!”, exclamó entonces Montaner para alentarlo.

En ese momento, Marley quiso saber cómo seguía la vida del muchacho, ya que ahora era conocido tanto en la calle como en el colegio. “Yo me imagino que mañana va así a la escuela, con el Papetti Dance”, dijo el conductor. Pero Iván reconoció: “Todavía no he tenido la oportunidad de volver a ir desde mi última presentación del jueves”. “¡Estás pegando el faltazo!”, lo apuró entonces Lali. “Un poquito...Saludos a la directora”, retrucó el participante mirando a cámara y haciendo un guiño de ojo. Y luego habló del cariño que recibía por parte de la gente.

Finalmente, Papetti fue el que mayor cantidad de votos recibió por parte del público, con 36,1 % del total. “Estoy muy feliz, gracias por darme la oportunidad de seguir haciendo esto que amo”, dijo al escuchar el resultado. Con él continuaron en el reality Octavio, Beba y Francisco, en tanto quedaron fuera de concurso Jazmín y Juana.

