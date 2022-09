Cinthia Fernández publicó los videos de la policía yendo a buscar a la madre de Matías Defederico

Cinthia Fernández mostró cómo la policía iba a buscar a la madre de Defederico

La batalla judicial y mediática entre Cinthia Fernández y Matías Defederico sigue sumando nuevos episodios y de un tiempo a esta parte cobró un gran protagonismo Analía Frascino, la madre del exfutbolista. En los últimos días, la situación se agravó con motivo del viaje de la bailarina con sus hijas Chiara, Bella y Francesca a Punta Cana y el grave cuadro de salud que experimentó la menor de las chicas, que sufrió una intoxicación y fue hospitalizada al llegar al país centroamericano.

Más allá de una pequeña tregua para estar pendientes de su hija, Cinthia y Matías retomaron las hostilidades y Analía también jugó fuerte al asegurar que en el colegio al que asisten las niñas estarían juntando firmas para que no formen más parte de la institución por conflictos que Cinthia habría tenido con otra madre. Horas después, la panelista de Momento D (El Trece) desmintió los dichos de su exsuegra y agregó que la llevará a la Justicia. “Analía Andrea Frascino vas a tener que probar todo en la Justicia. Sos realmente la peor miseria de persona que existe”, escribió Fernández en sus Instagram Stories.

En este panorama, la panelista de Momento D replicó un posteo de su abogado Roberto Castillo que daba cuenta del fallo judicial: “Con excelente criterio jurídico, la Fiscalía 39 de CABA, procedió al archivo de la denuncia formulada contra Cinthia Fernández porque la misma resultaba insignificante y atípica. Una victoria más”, escribió el letrado. Además de repetir el posteo, la panelista le sumó un mensaje alusivo a su exsuegra: “Quiero que se ría más fuerte que no la escucho, señora Analía”.

Las pruebas de Cinthia Fernández contra Analía Frascino

Pero la artillería de Cinthia no terminó allí y aludió directamente a su exsuegra: “La señora se la pasó todo este tiempo escondiéndose de las notificaciones. El juzgado intentó por tres vías y ella no respondía”, escribió en letras blancas con fondo negro. Y continuó en tono irónico: “Casualmente ayer, al enterarse que la policía la buscaba, quiso dejar como prueba sus direcciones, direcciones a las que el juzgado intentó buscarla y no atendía”, denunció.

“Pedimos un oficio y hoy finalmente se la pudo notificar con la asistencia de la policía”, concluyó la bailarina acompañó estas palabras con las imágenes de los oficiales de policía de la Comisaría 15 C de la Cuidad de Buenos Aires presentándose en el domicilio laboral que había presentado Frascino. “Espero que ahora sí deje de molestar a mis hijas y que en caso de que no acate la orden judicial, esta mujer tenga el castigo que la justicia determine por su desobediencia”, cerró la bailarina en una batalla que parece no tener fin.

Mientras tanto, Defederico espació sus apariciones mediáticas y solo habló el pasado sábado en Secretos Verdaderos, donde rompió el silencio respecto al diálogo que mantuvo con su ex durante la internación de su hija. “Cuando pasó lo de Fran, nos desbloqueamos (del teléfono). Y yo hasta dije: ‘Seguramente, si esto es algo grave, voy a tener que viajar. Voy a viajar. Y nos va a hacer bien, porque vamos a estar en un momento feo, lamentablemente, pero como familia”, le dijo al conductor Luis Ventura.

Según su testimonio, fue la respuesta de su ex la que lo instó a no emprender el vuelo. “El miércoles, cuando ella se vuelve a descomponer a la noche, yo le dije: ‘Cinthia, pasame la ubicación que ahora sí voy a ir’. Y lo primero que me dijo fue: ‘Yo acá adentro de la habitación no te quiero’. En esos momentos, podemos tener millones de diferencias, pero lo importante era la nena”, reveló. Y explicó que, finalmente, optó por no ir para no generar un clima adverso

