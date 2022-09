Cinthia Fernández criticó la actitud de Matías Defederico con sus hijas: “¿Qué es esa manipulación?”

Cinthia Fernández cuestionó la actitud que tuvo Matías Defederico con una de sus hijas (Intrusos. América)

La batalla judicial y mediática entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no tener fin. Desde que oficializaron su separación en 2018, la panelista y el exfutbolista no logran ponerse de acuerdo en sus decisiones y la peor parte se la llevan sus hijas Charis, Bella y Francesca. En los últimos días, la situación se agravó con motivo del viaje de la bailarina con las niñas a Punta Cana y el grave cuadro de salud que experimentó la menor de las chicas, que sufrió una intoxicación y fue hospitalizada al llegar al país centroamericano.

Luego de una breve tregua motivada por lo dramático de la situación, al regreso a Buenos Aires volvieron los inconvenientes, con las acusaciones cruzadas de siempre y la participación cada vez más protagónica de Analía Frascino, la madre del exjugador. En este panorama, y luego de que Defederico diera su versión de los entretelones del viaje de sus hijas al Caribe, Cinthia volvió a disparar con munición gruesa mostrando su indignación por la conducta de Matías en relación a sus hijas.

En diálogo con Intrusos (América), la bailarina hizo una referencia a la situación que vivió Charis, una de las mellizas, al regresar de la casa de su padre con un juguete. “Francesca le dice ‘¿y qué me compraron a mí?’. Y ella le dice ‘me dijo papá que nada porque vos no te quedaste en la casa’. O sea, él le mandó a decir que no le traía un juguete porque no se quedó en la casa del papá”, expresó Cinthia con tono firme.

A continuación Fernández contó cómo hizo para superar la situación. “Tengo en la baulera juguetes archivados, de canjes o de las acciones que hago, sorteé el momento y le dije ‘pero mamá tiene un regalo mejor’ y ahí le di un regalo”, reveló la bailarina. Y reflexionó: “¿Es algo material? Sí. Pero no estoy yendo al punto material. Vos no podés castigar a una criatura así le regales una pulsera o un oso de este tamaño o una Play Station porque no fue a tu casa”, agregó.

Este no era lo único que tenía para decir. “La otra vez también. La iba a llevar a la cama saltarina si se quedaba a dormir en la casa del papá. ¿Qué es esa manipulación? Es ‘vení hija, yo después te llevo a la casa mamá. No te tenés que por qué quedar a dormir’. Así se manejan las cosas y no decirle ‘no venís’”, cerró.

El pasado sábado Defederico estuvo en Secretos Verdaderos, y rompió el silencio respecto al diálogo con su ex durante la internación de su hija. “El domingo, cuando pasó lo de Fran, nos desbloqueamos (del teléfono). Y yo hasta dije: ‘Seguramente, si esto es algo grave, voy a tener que viajar. Voy a viajar. Y nos va a hacer bien, porque vamos a estar en un momento feo, lamentablemente, pero como familia”, le dijo al conductor Luis Ventura.

Según su testimonio, fue la respuesta de su ex la que lo instó a no emprender el vuelo. “El miércoles, cuando ella se vuelve a descomponer a la noche, yo le dije: ‘Cinthia, pasame la ubicación que ahora sí voy a ir’. Y lo primero que me dijo fue: ‘Yo acá adentro de la habitación no te quiero’. En esos momentos, podemos tener millones de diferencias, pero lo importante era la nena”, reveló. Y explicó que, finalmente, optó por no ir para no generar un clima adverso

