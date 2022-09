Bad Bunny y J Balvin despidieron a Marciano Cantero: cómo hicieron Un peso, la canción que grabaron juntos

J Balvin, Bad Bunny Ft. Marciano Cantero - Un Peso (Live At The Uforia Music Concert In Dallas)

El jueves 8 de septiembre por la tarde falleció Horacio Eduardo Marciano Cantero Hernández en su Mendoza natal. La noticia conmovió a los fanáticos de la música de toda América y fueron muchos los que despidieron al cantante y bajista de Enanitos Verdes en las redes sociales.

Entre tantas, se destacaron las condolencias de Bad Bunny y J Balvin, estrellas actuales del reggaetón global que en 2019 invitaron al mendocino a que se sumara a “Un peso”, una canción de OASIS, el disco que firmaron como dueto.

“Que Dios te tenga en la gloria Marciano Cantero. Nunca se nos olvidará tu buena vibra y disposición con tanta humildad. Gigante eres y serás porque marcaste una generación para SIEMPRE”, escribió el colombiano en la madrugada del viernes, pocas horas después del fallecimiento, y junto a una foto en la que se lo ve junto al cantante argentino.

La despedida de J Balvin a Marciano Cantero (Foto: Instagram)

En la tarde del viernes, Bad Bunny también le rindió su tributo a Marciano. Sencillo, sin palabras, tan solo con una foto en blanco y negro del argentino, a la que le agregó el emoji de una paloma con un ramo de olivo -característico símbolo de paz- y otro de dos manos unidas en pose de plegaria.

OASIS, disco que reunió al boricua con el colombiano, se editó a fines de junio de 2019. Hasta el momento es el único trabajo que los raperos firmaron en conjunto, consolidados como dueto. Consta de ocho temas, de entre las que se destacaron “La canción” y “Qué pretendes” como hits. Pero también resalta allí “Un peso”, un reggaetón con aires de carnavalito que relata el final de una relación y cuenta con el sello de Marciano. “Y tu corazón idiota, siempre me extrañará”, canta J Balvin en su verso, citando al “Lamento boliviano” que los Enanitos hicieron populares en toda América -la canción original es de la banda mendocina Alcohol Etílico-.

“No te podrás hacer la cirugía estética del alma / Para cambiar algo que no te falla / Tu piedra angular, tu piedra angular / ¡Qué me vas a amar! / Yo existía si me imaginabas / Y daba un brinco si decías “rana” / Pero me cansó ser tu pendejo”, entona Cantero en su verso y rompe la voz en la transición hacia el puente. “¿Por qué perdiste sensibilidad? / Te fuiste sola sin mirar atrás / Aprendiste a diferenciar, lo que parece y lo que es / Lo que está escrito en las estrellas / A lo que está escrito en un papel / Otros amores también hay, como la novia de Forrest Gump / Dice el reloj en la pared, si nuestro amor terminó ayer / ¿Qué me vas a amar, qué me vas a amar?”, canta para después entrelazar versos con los reggaetoneros.

El homenaje de Bad Bunny para Marciano Cantero (Foto: Instagram)

“Me llamaron y me fascinó lo primero que me dijeron: ‘Maestro, maestro, gracias por hacer feliz nuestra adolescencia’. Después me contaron: ‘Maestro, tenemos una canción y estamos en un cuello de botella, necesitamos que nos ayude a salir de ahí, sabemos que usted lo puede hacer’. Y me puse feliz, porque no hay pocas dichas más grandes que la de componer. Me llamaron a un juego que me encanta, que es escribir sobre un amor que terminaba. Dije ‘Vaya, para eso soy especialista’. Funcionó. ¿Cómo te lo puedo explicar? Fue un encuentro que me mantuvo entusiasmado todo el tiempo”, le contó Marciano a La Voz del Interior acerca de esta colaboración.

“Cuando empecé a trabajar, al otro día llegó mi hijo, le conté todo, y me ayudó a redondear a idea. Él es un geek de efectos, trucos de estudio y demás. Le envié todo lo que tenía a Balvin y me dijo: ‘Brutal, genial’. Le mandé voz, bajos y guitarras, pero terminaron usando mi voz sola. Sin percusión, creo que con la sola compañía del ukelele. Me encantó, porque corrí un riesgo de alguna manera. Sé que son personajes cuestionados, pero en este momento, ¿quién puede decir: ‘Tengo la verdad’? ¿A dónde está la policía de la música? Se me hizo muy gratificante que me hayan llamado, que me hayan hecho trabajar. Estos cabrones son muy buenos con las palabras, son muy sagaces. Y en ese punto, siento que jugamos con las mismas cartas”, agregó.

La única vez que los tres juntos cantaron la canción en vivo fue en agosto de 2019, en el Uforia Music Concert, organizado en la ciudad norteamericana de Dallas. Marciano, además, estuvo de invitado en el show que J Balvin dio en el Movistar Arena, en diciembre de 2019. Y subió con su bajo para entonar sus partes de “Un peso”. “Para mi es una leyenda y he sido un fanático de él toda la vida, es de una de las agrupaciones de rock argentino más importantes”, lo presentó el colombiano aquella noche.

