Experta en protocolo, conoció al príncipe Harry y analiza la realeza británica: Taina, la hija de Anamá Ferreira

Anamá Ferreira y su hija Taina Laurino

“Consultora y docente en Protocolo Internacional, Imagen Pública y política”, se define Taina Laurino en sus redes sociales. También fue modelo pero para muchos, es conocida como “la hija de Anamá Ferreirra”. La joven de 27 años que se definió alguna vez como “fanática de la realiza británica” se convirtió, tras la muerte de la reina Isabel II, en referente local sobre el tema.

“Reina de Jordania” o “Princesita”, como su mamá alguna vez contó que la apoda, comenzó su carrera en el modelaje de la mano de la brasileña cuando tenía nada más que quince años y tres años después, se fue a Londres a estudiar. Aunque como modelo la esperaba un futuro prominente, decidió correrse del legado y abrir su propio camino. Es hija de Raúl Laurino y está de novia desde hace seis años con Georgie Neuss.

“Heredaste mis piernas y mi cultura del trabajo", le dijo Anamá Ferreira a su hija Taina Laurino

Estudió Protocolo Internacional e Imagen Pública, realizó una certificación en protocolo en las Naciones Unidas y luego se perfeccionó en Diplomacia en un centro de estudios de los Países Bajos. Alguna vez, en una entrevista que se hicieron mutuamente en Gente, Ferreira le dijo: “Heredaste mis piernas y mi cultura del trabajo. Yo nunca te lo mencioné, pero todos vienen y me cuenta sobre lo educada que sos, y resaltan que estás pendiente hasta del último detalle. ¡Y eso para mí es grandioso! También me enorgullece que siempre tratás bien a todos tus colegas”.

En esa misma charla, Taina se definió como una persona “reservada y meticulosa” y sobre su forma de vestir, dijo que le gusta “el look europeo” y que a diferencia de su mamá, a quien le agrada estar rodeada de gente, prefiere la tranquilidad.

En la edición de Invictus Games que se realizó en agosto en los Países Bajos, Taina fue la encargada de presentar al príncipe Harry con el príncipe Radu de Rumania (Instagram)

En agosto de este año vivió un hito en su carrera al ser la única latinoamericana en formar parte de los Invictus Games (Juegos Adaptados creados por el príncipe Harry de Inglaterra) que se realizaron en los Países Bajos. Determinada, cualidad que heredó de su madre, aplicó para ser parte de la delegación de oficiales de protocolo y quedó.

Entre sus tareas durante la realización del evento, conoció al príncipe a quien pudo saludar y fue la encargada de presentarlo con el príncipe Radu de Rumania. En sus redes sociales recordó el momento como “un gran honor” y agregó: “Fue algo único para mi. La foto congela un solo momento de lo que fue toda la escena que guardaré como recuerdo. Definitivamente un momento especial, particularmente por la sensación de haber logrado el encuentro y que mi delegación haya tenido la oportunidad de conversar con él”.

“Agradecida, es poco. Parte del trabajo como oficial de protocolo, más allá de acompañar y organizar la agenda, reuniones, seguridad, comunicación, logística de las visitas de delegaciones enteras, realizar presentaciones entre las personas correspondientes es algo muy importante. El puente de unión entre las personas”, cerró el posteo con la foto del momento.

Taina Laurino, hija de Anamá Ferreira, estudió Protocolo y dejó el modelaje

En otra oportunidad, Taina repasando su carrera hizo referencia a que “los sueños se pueden cumplir”: “Soy fiel creyente de que si te propones algo, lo podes lograr. Puede pasar mucho tiempo, sacrificios, tener que arriesgarse, romper miedos, caerse y levantarse mil veces, pero tarde o temprano lo podes lograr. Podemos mirar los sueños como objetivos y ver que es lo que uno puede hacer para acercarse a eso, todos los días”.

“Desde chica siempre fui fanática de la corona británica, seguía todo lo que hacían, pero siempre lo vi como algo super lejano. Concentrada en mi profesión de protocolo y en ir haciendo mi camino, nunca me podía imaginar cuando comencé, que iba a terminar conociendo a uno de los príncipes y, no solo eso, si no que introducir a dos príncipes entre sí”, agregó.

Taina Laurino, hija de Anamá Ferreira, debutó a los 15 como modelo

Como modelo, había llegado a participar de la Semana de la Moda en Milán que se realizó en el 2018, donde posó nada más ni nada menos que para Armani.

Su paso de modelo a experta en protocolo se fue reflejando de a poco en sus redes sociales, donde cada vez le dedicó menos espacio a los looks, para ahondar en detalles y tips sobre cómo comportarse en una cena, cómo poner la mesa o cómo vestirse en ciertos eventos.

En su cuenta de Instagram donde tiene más de veinte mil seguidores, comentó los looks de las primeras damas argentinas, en su momento de Juliana Awada y hoy de Fabiola Yañez y por supuesto de la reina máxima de Holanda, a quien admira y definió como “una argentina en la monarquía que deja su huella a cada lugar que va”.

Taina Laurino utilizó sus redes sociales para contar cómo son los protocolos en la realiza británica tras la muerte de la reina Isabel II

Desde el jueves por la mañana, cuando se supo sobre el delicado estado de salud de la Reina Isabel II de Inglaterra y su posterior deceso, Taina se convirtió en una referente en lo que a temas protocolares respecta. Incluso en sus redes explicó detalles de cómo es la línea de sucesión, los funerales y eventos a realizarse, qué deberá hacer la BBC y cómo se vestirán las figuras públicas durante los siguientes días.

“Sería el fin de una era y la gran intriga de como será la era que viene con el príncipe Carlos como rey. Muchos cambios se aproximan y todo el mundo estará pendiente que que tipo de imagen querrá mostrar Carlos sobre esta nueva era de la corona británica”, reflexionó. Anamá, feliz por el desempeño y los conocimientos de Taina compartió algunos de los posteos y escribió: “Orgullosa de mi hija”.

