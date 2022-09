El comentario de Cande Molfese sobre Tini Stoessel que enfureció a las fanáticas de Lali: su aclaración

Cande Molfese aclaró el comentario sobre Lali Espósito, tras recibir críticas en las redes

El miércoles Lali Espósito dijo presente en el programa Nadie dice nada, bajo la conducción de Nico Occhiato en su canal Luzu TV. Horas antes de que la artista mantuviera una charla a corazón abierto, Cande Molfese mencionó a Tini Stoessel y su comentario no fue bien recibido en las redes sociales. La actriz y cantante aclaró qué quiso decir a través de un video, luego de leer los mensajes en Twitter sobre una supuesta comparación entre las ídolas pop.

Molfese forma parte del staff de Antes que nadie, el ciclo que conduce Diego Leuco, junto a Mica Vázquez y El Trinche, y fueron los encargados de recordarle a la audiencia que en el siguiente programa de la grilla Lali estaría como invitada. Durante una charla descontracturada, Cande le hizo una seña a una de las productoras, y el gesto llamó la atención de Leuco, que quiso saber qué estaban tramando detrás de cámaras. En ese confuso momento, la actriz lanzó el llamativo comentario: “No es que está por venir a cantar Tini, tranquilos”.

Sus compañeros quedaron desconcertados, y el conductor le recordó: “Pero está por venir Lali al próximo programa”. Molfese, quien formó parte de la serie Violetta donde fue colega de Stoessel, no se percató de la aclaración de Leuco, y siguió firme en su postura: “Yo igual estoy esperando que Tini vuelva a la Argentina porque a mi me gustaría que venga a nuestro programa”. Minutos más tarde empezaron a llegar las críticas a la red social del pajarito, donde las fanáticas de Lali se mostraron indignadas.

Lali Espósito estuvo en Nadie Dice Nada el mismo día que Cande Molfese hizo un comentario sobre Tini Stoessel

“Cande Molfese no disimula la bronca que le tiene a Lali ¿y para colmo metía a Tini?”; “¡Cómo esta NADIE va a ningunear así a la única queen de argentina!”, “Mucho good vibes, pero se le escapó su verdadera personalidad”, fueron algunos de los mensajes que colmaron Twitter, mientras palpitaban la entrevista más esperada. El jueves por la mañana la influencer que supera los 7 millones de seguidores en Instagram, compartió una detallada explicación junto al video del programa.

“Lo quiero aclarar porque están diciendo cualquier cosa, con lo cual, tómense el tiempo de verlo”, escribió Cande en sus stories. Y señaló el momento en que Leuco se distrajo por su charla con alguien detrás de cámaras: “Acá le hago una seña a la productora por una idea que se me ocurrió hoy”. En este sentido, reveló que le estaba avisando que había traído una actividad grupal para el ciclo: “Lo que se venía era jugar al Jenga y ellos flasheaban algo wow, y por eso hice ese comentario sin reparar que venía Lali porque jamás las compararía”.

Con un video en modo selfie, repreguntó: “¿Se entendió? Yo venía hablando con la productora en privado de que íbamos a hacer el jenga con las prendas, tan simple como eso; entonces ellos se ilusionaron pensando que iba a pasar algo wow y no”. Sin embargo, hizo un mea culpa por poner como ejemplo a Tini, en vez de a otro artista. “Mi comentario fue como: ‘Igual chicos quédense tranquilos, tampoco es que les voy a proponer el plan de la vida, vamos a jugar al jenga, no es que va a venir Tini a cantar’, podría haber dicho Dua Lipa, Jorge Drexler… No sé, se me vino eso a la cabeza”. En Twitter, también expresó su admiración por Espósito, para zanjar el tema: “¡Acabo de subir el corte a Instagram de lo de ayer! Para que quede todo aclarado. Soy fan de Lali desde que nací prácticamente”.

SEGUIR LEYENDO: