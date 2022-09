El origen de “Amigos”, el himno de Los Enanitos Verdes que Marciano Cantero compuso para su hijo

"Amigos", Enanitos Verdes

“No importa el lugar

El sol es siempre igual

No importa si es recuerdo o es algo que vendrá

No importa cuánto hay

En tus bolsillos hoy

Sin nada hemos venido y nos iremos igual

Pero siempre estarán en mí

Esos buenos momentos que pasamos sin saber

Que un amigo es una luz

Brillando en la oscuridad

Siempre serás mi amigo

No importa nada más”.

“Amigos” , la canción del disco de 1992 Igual que ayer, se convirtió en un himno indiscutido a la amistad. Sus estrofas suenan cada 20 de julio, cada fin de curso, cada fogón de viaje de egresados en Bariloche. Con la partida de Marciano Cantero, autor del hit y líder de la agrupación mendocina, la letra se resignificó.

Sin embargo, lo curioso es que no la escribió (o no solamente) pensando en sus amigos, sino en su hijo, Javier. En el 2021 en diálogo con Canal Nueve Televida de Mendoza, fue el mismo autor quien recordó los motivos que lo llevaron a escribir el tema que al igual que “Te vi en un tren”, “Lamento boliviano” y “La muralla verde”, se convirtió en un éxito que atravesó generaciones y décadas.

Marciano Cantero sobre el origen de la canción "Amigos"

“Fue algo muy bonito el origen de esta canción, porque acababa de ser padre de mi hijo Javier y era un bebé y el sentimiento que tenía era muy puro y el objetivo de la canción fue que conforme pasaran los años siguiéramos siendo amigos, más allá de padre e hijo, siempre fuéramos amigos”, contó y agregó: “Cuando empecé a escribir la canción, me di cuenta que era una atrevimiento me estaba metiendo con la amistad que es un bien absoluto, afortunadamente como la motivación era mi hijo, la pureza, los sentimientos están y nunca me imaginé que se iba a transformar en una suerte de himno a la amistad”.

En la entrevista dijo que se sentía asombrado al ver que casi tres décadas después “Amigos” no solo seguía escuchándose, sino que era un clásico con el que miles de personas se identificaban y emocionaban: “La verdad humildemente digo que me da una cosa hermosa. Hace un tiempo caminando por Colombia escuché una canción familiar y cuando me acerqué, era una escuela y estaban cantándola”.

Si bien su motor principal de inspiración fue su hijo, aclaró que pensó en sus amigos también a la hora de escribir: “También pensé en mis amigos, porque la amistad es algo que no es exclusivamente de una persona, por eso digo que es un atrevimiento. Estoy pensando en los momentos de la vida en los que un amigo hizo que vieras el futuro de una forma más positiva o que tuvieras esperanza y me ha pasado muchas veces que mis amigos me han apoyado y levantado en diferentes casos, ese sentimiento de que lo último que vas a perder es la amistad de alguien, es un tesoro”.

Aunque aseguró que la carrera de Los enanitos se basó en trabajo muy duro un que tuvieron “la fortuna de escribir canciones en un español neutro y casi sin acento marcado que se entendían en todos lados”, hay algo más allá: “Siempre está esa cosa en la composición, ese sentimiento que te viene en un instante, que tiene esa naturalidad y las palabras te aparecen exactas, no hiciste un esfuerzo, sacaste algo de adentro”.

En ese momento, cuando aún había algunos cierres por la pandemia y recién se estaba empezando a vacunar toda la población, Marciano lamentó las pérdidas causadas por el coronavirus y sus consecuencias: “Seguimos en pie, muchos quedaron en camino y festejemos que estamos todavía vivos y sabemos en el corazón que nuestros amigos están con nosotros y nosotros con nuestros amigos”.

Luego de que se conociera la noticia de la muerte de Marciano, su hijo Javier a quien le escribió el legendario tema, habló con el diario Los Andes: “Por más que estoy muy triste, miro estos 30 años que pude pasar con él. Cada día que con él fue un regalo. No puedo también dejar de estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que le devolvieron en estos días”.

“Quiero que lo recuerden no solo como el compositor, el cantante y el artista que era, sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo”, dijo y sobre la canción que su papá le hizo, reafirmó el deseo del músico: “Él siempre decía en las entrevistas que ‘Amigos’ la compuso porque quería que su hijo fuera su mejor amigo, y se cumplió y él lo sabía así que eso me deja tranquilo”.

