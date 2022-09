La tierna producción de fotos de Agustina Cherri embarazada

Agustina Cherri está en la dulce espera junto a su pareja, Tomás Vera

A principios de agosto Agustina Cherri anunció a través de sus redes sociales que está en la dulce espera de su cuarto hijo. Será el segundo junto a su actual pareja, Tomás Vera, con quien también es madre de la pequeña Alba, y desde que confirmó la feliz noticia comparte con sus seguidores de Instagram algunos detalles de la dulce espera. La actriz publicó una sesión de fotos donde mostró cómo está creciendo su pancita, y recibió una gran cantidad de mensajes de sus colegas, e incluso Liz Solari dijo presente en los comentarios, quien está de novia con Gastón Pauls.

Después del éxito de la tira de Polka que protagonizó, La 1-5/18, Cherri brindó algunas entrevistas y explicó que por el momento no estaba en sus planes personificar otro papel. Tres meses después de haber estado invitada a LAM (América), reveló que agrandarán la familia que también integran Muna y Nilo, fruto de su relación anterior con Pauls. En aquel entonces, escribió en un posteo: “¡Quiero contarles que alguien está creciendo en mi panza! ¡Gracias a todos los que guardaron el secreto hasta hoy! Somos muy felices”.

En agosto la actriz confirmó que se agranda la familia con la lelgada de un nuevo integrante (Instagram @agustinacherriok)

En una nueva publicación, posó para la cámara con un look especial: un top azul marino, las uñas pintadas a juego, y uno de sus jeans favoritos, con el cierre bajo y el botón desabrochado. “Lo voy a usar hasta que no dé más”, reconoció en tono de humorada, y recopiló siete fotos para resumir la producción al aire libre, que rápidamente enterneció a sus amigas y colegas. Marcela Kloosterboer, Violeta Urtizberea, Celeste Cid, Cande Ruggeri -quien también está embarazada-, Mercedes Funes; son solo algunas de las que le dejaron elogios y cariñosos mensajes.

Solari también comentó con el emoji de ojos en forma de corazón, dejando entrever la buena onda entre ambas y la ternura que siente al ver que llegará un nuevo integrante. Tiempo atrás, el conductor de Seres Libres (Crónica HD) había sido uno de los primeros en felicitarla. “Vamooooooooo”, le comentó en el posteo que hizo la ex Chiquititas, y le agregó varios corazones y flores.

"Voy a usar mi jean preferido hasta que no dé más", bromeó la actriz en la publicación

En primer plano, Cherri mostró cómo está creciendo su pancita

A fines de junio, Teleshow pudo saber que Pauls comenzó un romance con Liz Solari, a quien conoce desde hace varios años. “Están oficialmente de novios”, contaron los allegados a la pareja. Y aseguraron que él oficializó la relación frente a sus hijos. En mayo de este año, ambos compartieron imágenes de un viaje que hicieron juntos a Roma en el marco de unas charlas que ofrecieron para los jóvenes de la Escuela Internacional Laudato Sí.

Durante el mano a mano con Ángel de Brito, Cherri reveló la dinámica que aplican en la familia ensamblada. “Nosotros con Gastón, Muna, Nilo y Alba somos una familia. Quizás como a él no le gusta, no lo mostramos tanto en redes, pero compartimos todo: cenas, encuentros, las fiestas, cumpleaños de los chicos...Y Tomás es quien acompaña todo esto y hasta el que lidia entre todos. Es un conciliador total”, aseguró, en referencia a la personalidad de su pareja. En este sentido, confesó cómo fue el flechazo de amor: “Me lo presentó Marcela (Kloosterboer) en su casamiento, es amigo de Fernando, el marido de ella. Yo estaba separada y no quería saber nada, y apareció”.

Sonriente, seria y de perfil, desde todos los ángulos la actriz posó para la cámara (Instagram @agustinacherriok)

Sobre el final recordó uno de los momentos que jamás olvidará de ese día: “Hacía un año y medio que estaba separada, pero los chicos eran chiquitos y me costaba visualizar. La anécdota genial es que en el casamiento yo estoy hablando con él, y Marcela en un momento ve que hay una situación, aparece y le empieza a decir: ´Mi amiga es espectacular, y tiene dos hijos que no sabés lo que son´. Yo por dentro decía: ´Negra, por Dios, callate´. No era el momento”.

SEGUIR LEYENDO: