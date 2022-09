En fotos: llantos, decepción y bronca en el acampe por Justin Bieber en La Plata

Dos fans de Justin Bieber buscan consuelo en el acampe en La Plata tras confirmarse la cancelación de los shows del artista canadiense (Fotos: Nacho Amiconi / Aglaplata)

La esperanza duró hasta la mañana de este martes: el acampe que se había conformado hace casi un mes en las inmediaciones del Estadio Único Diego Armando Maradona de la Ciudad de la Plata seguía firme pese a los crecientes rumores de que Justin Bieber iba a cancelar las dos fechas pautadas para este sábado 10 y domingo 11 de septiembre. Pero alrededor de las 13 horas esa ilusión se convirtió en llanto.

Las lágrimas de dolor, bronca y decepción se fueron multiplicando a medida en que los grupitos de chicas, chicos y chiques fueron armando sus mochilas y desarmando las carpas con la triste noticia consumada. No habría show, Justin no iba a dar sus funciones en la capital de la provincia de Buenos Aires -ni las del resto de su tour sudamericano-, alegando que el estado de su salud mental y de su cuerpo lo dejaron fuera de juego tras la entrega del multitudinario show que dio en el festival Rock in Río (Brasil) el domingo pasado.

Algunos padres que acompañaban a los fans acampantes también masticaban resignación. “El año pasado gasté casi 45 lucas en una entrada”, contó uno en referencia a lo invertido en un pase Ghost a la experiencia Bieber para su hija, el cual incluía acceso VIP, souvenirs y foto grupal con el artista. “Esto ya me pasó la última vez que vino”, agregó otro al recordar la última e infame visita del canadiense en la Argentina (noviembre de 2013), aquella que terminó con un show trunco de ocho temas y final abrupto acusando “problemas estomacales”: fue el corolario de una larga caravana nocturna de Bieber por Buenos Aires, que incluyó compañía femenina, tragos de más y piñas a un fotógrafo.

Bronca, decepción y llantos en el acampe por Justin Bieber en La Plata (Video: Hoy La Plata)

Para la tarde del martes, ya casi no quedaban rastros del acampe. La gente se fue triste pero en paz, sin amagar ningún tipo de gesto violento. “Desde el 8 de agosto que estamos acá. Yo no me moví, estuve todos los días acá, salvo por tres días”, dijo una chica en el acampe, antes de irse.

“Empatizamos con él por sus problemas de salud. Duele y molesta la cancelación, pero se entiende por qué pasa, porque pasó hace unas fechas atrás en Estados Unidos, que postergó un par de shows. Esto es más de lo mismo y se va a entender la situación”, agregó para resumir el sentimiento generalizado en los alrededores del estadio que, tristemente, no tendrá el brillo de uno de los artistas pop más relevantes de las últimas décadas.

El acampe en las inmediaciones del estadio Único de La Plata en la previa a los shows de Justin Bieber había comenzado hacía casi un mes

Una fan se muerde los labios para contener la emoción tras conocer la noticia de la suspensión de los shows de Justin Bieber en La Plata

La producción del show también comenzó a desarmar el vallado para ordenar las filas tras la suspensión de los shows de Justin Bieber

“El show del Justice Tour en Argentina queda suspendido hasta nuevo aviso”, se anunció al confirmarse la noticia. “A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour”, comienza el descargo oficial del artista para anunciar la suspensión. Y agrega: “Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”.

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, explica el cantante de 28 años. Y cierra: “He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo, ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”.

El acampe por Justin Bieber en La Plata había comenzado el pasado 8 de agosto

Resignación total entre los fans de Justin Bieber que acamparon en La Plata

Una fan comenzó a desarmar su carpa tras la noticia de la suspensión de los shows de Justin Bieber

Las fans observaron cómo la producción del show comenzaba a desarmar las estructuras dispuestas para los conciertos de Justin Bieber

En cuanto a la devolución de las entradas, desde la organización informaron que será realizada automáticamente. A través de sistema LivePass se realizarán los reintegros a partir del día 12/09 y hasta el 23/09. Si los tickets fueron adquiridos con tarjeta de crédito, el reintegro será en el próximo resumen o en el siguiente. Si en cambio se abonó con tarjeta de débito, el monto a favor puede demorar hasta 30 días hábiles en impactar.

Horas antes, ya había varios trascendidos que indicaban una cancelación, y ya se rumoreaba que el motivo recaía en problemas de salud. El mal recuerdo de lo sucedido en 2013, cuando se retiró del Estadio Monumental después de haber cantado algunas canciones, y algunos episodios polémicos de ese entonces con el público argentino, reflejan un antecedente que encendió aún más las alarmas. Además Bieber pasó por una racha de delicados momentos en 2022: primero suspendió shows en febrero tras dar positivo en coronavirus, en marzo sufrió un gran susto cuando su esposa, Hailey Baldwin tuvo un coágulo de sangre en el cerebro que la llevó a visitar de urgencia el hospital, y en junio reveló el padecimiento físico que le impedía subirse al escenario.

Además de las carpas, las fans también sacaron las banderas de Justin Bieber (Fotos: Nacho Amiconi / Aglaplata)

Los shows que Justin Bieber iba a dar en la Argentina llegaban en el marco de la gira Justice, en la que se programaron un total de 75 shows, con inicio en Italia en el Festival de Verano de Lucca y otros cinco conciertos en Europa antes de visitar Sudamérica, Oriente Medio y Asia, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, en junio pasado, el artista realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde reveló que necesitaba hacer reposo tras descubrir que padece el síndrome de Ramsay Hunt, y sufría de una parálisis facial.

