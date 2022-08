El gesto de Gastón Pauls tras conocer el embarazo de su ex, Agustina Cherri

Gastón Pauls y Agustina Cherri, dos ex con buena onda

“¡Quiero contarles que alguien está creciendo en mi panza! Gracias a todos los que guardaron el secreto hasta hoy! Gracias Paula Chaves por ser mi primera contención. Se agranda la familia. Y somos muy felices”. En la mañana del martes, Agustina Cherri utilizaba su cuenta de Instagram para dar una de las noticias más lindas: está esperando la llegada de su cuarto hijo, el segundo junto a su actual pareja Tomás Vera.

Mamá de Muna y Nilo, fruto de su anterior relación con Gastón Pauls, y de la pequeña Alba, que tuvo junto a su novio, la actriz anunció en las redes que está nuevamente embarazada y, dando cuenta de la excelente relación que mantiene con su ex, fue el conductor de Seres Libres (Crónica HD) uno de los primeros en felicitarla. “Vamooooooooo”, le comentó en el posteo que hizo la ex Chiquititas, y le agregó varios emojis de corazones, flores y el que representaba a una mujer embarazada.

El comentario de Gastón Pauls en el posteo de Agustina Cherri

A fines de junio, Teleshow pudo saber que Pauls comenzó un romance con Liz Solari, a quien conoce desde hace varios años. “Están oficialmente de novios”, contaron los allegados a la pareja. Y aseguraron que él ya habría oficializado la relación frente a sus hijos. Por su parte Liz ya estaría planeando mudarse definitivamente a Buenos Aires para comenzar la convivencia con Pauls. Y la noticia habría sido recibida con mucha felicidad por el entorno de ambos. En mayo de este año, ambos compartieron imágenes de un viaje que hicieron juntos a Roma en el marco unas charlas que ofrecieron para los jóvenes de la Escuela Internacional Laudato Sí.

En tanto, en una entrevista que brindó en abril, Cherri había hablado sobre su familia ensamblada. “Nosotros con Gastón, Muna, Nilo y Alba somos una familia. Quizás como a él no le gusta, no lo mostramos tanto en redes, pero compartimos todo: cenas, encuentros, las fiestas, cumpleaños de los chicos...Y Tomás es quien acompaña todo esto y hasta el que lidia entre todos. Es un conciliador total”, había revelado en LAM (América).

Además, también había contado cómo conoció a su actual marido. “Me lo presentó Marcela (Kloosterboer) en su casamiento, es amigo de Fernando, el marido de ella. Yo estaba separada y no quería saber nada, y apareció”, relató. Y contó una divertida anécdota de ese día: “Hacía un año y medio que estaba separada, pero los chicos eran chiquitos y me costaba visualizar. La anécdota genial es que en el casamiento yo estoy hablando con él, y Marcela en un momento ve que hay una situación, aparece y le empieza a decir ´mi amiga es espectacular, y tiene dos hijos que no sabés lo que son´. Yo por dentro decía: ´negra, por Dios, callate´. No era el momento”.

Días atrás, la actriz también había sido noticia por protagonizar el nuevo videoclip de Abel Pintos, “Una vez más”. Allí, el artista aparece con un look irreconocible e interpreta a un muñeco que Agustina compra para no sentirse tan sola en su casa. De esta manera, el popular cantante mostró su talento actoral, hasta ahora desconocido, con una interpretación deslumbrante y puesta al servicio de este especial personaje y de este guion totalmente diferente para su carrera.

