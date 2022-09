Calu Rivero habló por primera vez de su relación con Aíto de la Rúa tras confirmar su embarazo: “Estamos sorprendidos y maravillados”

Calu Rivero habló por primera vez de su embarazo

Semanas atrás, la noticia del embarazo de Calu Rivero sorprendía a todos por partida doble. La información la dio a conocer Estefi Berardi en LAM (América), donde también contó que el padre del niño en camino es nada más ni nada menos que Fernando Aíto de la Rúa. La actriz y el hijo del expresidente retomaron hace un par de años una relación que habían iniciado en 2008 y que permanecía en la más absoluta reserva.

Con el correr de los días, la actriz también conocida como Dignity -tal como se hace llamar la exprotagonista de Dulce Amor- acudió a sus redes sociales para dar cuenta de su felicidad por el momento que le tocaba transitar. Con su intimidad lejos de los focos mediáticos, se conmovió por los cálidos mensajes de sus seguidores y quiso extender su gratitud con un posteo simple y profundo a la vez: “Kairós, gracias”. Y luego, abrió su corazón y sus sentimientos al contar los cambios que había experimentado durante este nuevo estado.

Este martes, la actriz se refirió por primera vez de manera pública al embarazo. Y lo hizo precisamente en LAM, donde había surgido la información, a través de una entrevista con el cronista Alejandro Castelo, que la felicitó por la buena nueva y le transmitió la sorpresa que había generado su relación con el hijo del expresidente. “Yo no ando contando los besos, las cosas. Parece que si no hablás en las redes no existe. De hecho, cuando estuve sin redes era ‘¿dónde estás? ¿Qué te pasó? Y no me había pasado nada, estaba viviéndola bárbaro, solo que no lo contaba”, reflexionó.

La actriz, que acaba de publicar su podcast Esto me importa, dio detalles de su sorpresiva relación con Aito. “Nos reencontramos después de 13 años en Uruguay. Belleza, belleza, la vida, lo que ya está escrito, ¿qué decirte?”, señaló sin dar demasiadas precisiones y explicó que se habían separado en buenos términos: “Quedamos siempre muy bien, es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero ni en pedo me imaginaba esto trece años después, el padre de mi hijo o mi hija”, reconoció, y contó cómo lo vivían: “Estamos sorprendidos pero también maravillados, confiando mucho en eso que es más grande, que no se entiende pero que está escrito”.

La primicia del embarazo de Calu Rivero y Aito de la Rúa (LAM. América)

Sobre su embarazo, dijo creer estar de más tres meses -“me hago unos líos con las semanas”, admitió- y aseguró no saber el sexo ni haber pensado todavía un nombre para no “llenarlo de información”. Y respecto a las expectativas del nacimiento citó a su abuela para apelar a la sabiduría que solo brinda la experiencia: “Mientras sea sano mental física y espiritualmente, bárbaro”, cerró.

Como fue dicho, la historia de amor entre Calu y Aito tuvo sus idas y vueltas. En diciembre de 2008 surgieron fuertes rumores de romance, y aunque en un principio sus allegados aseguraban que se trataba solo de una amistad que databa de más de un año, Rivero confirmó el noviazgo poco después. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, expresó la actriz, quien por ese entonces tenía 21 años y Fernando 32. Sin embargo, tiempo después la pareja se disolvió lejos de los flashes mediáticos y no trascendieron los motivos.

Muchos años después, y luego de que ella terminara su relación con el documentalista ruso Andrey Manirko, en abril del 2021 trascendieron fotos de Calu abrazada con Aíto en las playas uruguayas de San Ignacio, en una caminata al atardecer. Así dieron cuenta de que había resurgido el amor, y un año y medio más tarde están en la dulce espera de su primer hijo.

