Baby Boom en la farándula: madres primerizas, familias que se agrandan y largas búsquedas que terminan con un final feliz

Luisana Lopilato, Calu Rivero, Barbie Vélez, Agustina Cherri, Barby Franco, Noelia Marzol, Cande Ruggeri y Chechu Bonelli

En los próximos días Luisana Lopilato será mamá por cuarta vez y hace unas horas, se supo que Calu Rivero está esperando su primer hijo, fruto de su relación con Aíto de la Rúa. Y la lista de famosas embarazadas se extiende, en un 2022 en el que ya nacieron varios bebés en la farándula, como Luca (Mica Viciconte y Fanián Cubero), Azul (Dalma Maradona), Julia (Isabel Macedo), Ariana (Stephanie Demner y Guido Pella), Milo (Martín Liberman), Santa (Santiago del Moro), Valentino (Julieta Nair Calvo), entre otros.

Fruto de la relación entre Luisana Lopilato y Michael Bublé, en los próximos días nacerá la hermana menor de Noah, Elías y Vida. “Va a ser un parto muy cuidado y acompañado, pero no va a ser en casa”, contó en sus redes la actriz que ya comenzó con la cuenta regresiva.

En días nada más Luisana Lopilato será mamá por cuarta vez

“¡Me encanta estar embarazada! Amo todo el proceso, pero ahora que estoy muy, muy cerquita de la fecha, me siento un poco más ansiosa. La queremos conocer ya”, agregó mientras transita su semana 38 y develó que esperan una nena, cuyo nombre dirá una vez que la pequeña nazca.

El jueves por la noche en LAM anunciaron que Carla Rivero, popularmente conocida como Calu, espera su primer hijo junto con Aíto de la Rúa, quien es su pareja desde hace tres años. Ellos ya habían salido en el 2008. “Brillar como el sol” escribió la artista en sus redes junto con una foto de ambos, pero no brindó mayores detalles hasta el momento del bebé en camino.

Barbie Vélez y su marido esperan un nene

Quien sí habló de la familia que está formando y se mostro feliz fue Barbie Vélez, que espera una nene con su marido Lucas Rodríguez. “Tenía síntomas que para mí eran como cuando te estás por indisponer, con cambios en el cuerpo, dolor en los pechos. Pensé que me estaba por venir, hasta que me hice el test y me di cuenta de que no”, contó mientras cursa la semana 13 de gestación en el ciclo de Ángel de Brito, donde su mamá es panelista.

Fue justamente en un móvil, que contó, también a su mamá, el sexo del bebé y habló sobre los posibles nombres: “El que más le gusta a Luqui, es Salvador. Después Bautista, que a mí me gusta mucho, a Lucas no tanto. Y Baltasar, que está en el medio de los dos... son esos tres”.

Agustina Cherri anunció en redes que será mamá por cuarta vez

“¡Quiero contarles que alguien está creciendo en mi panza! Gracias a todos los que guardaron el secreto hasta hoy!”, sorprendió en sus redes sociales Agustina Cherri, quien ya es mamá de Muna y Nilo, de su relación con Gastón Pauls y de Alba de dos años, de su actual pareja y padre del bebé en camino, Tomás Vera. La actriz contó además que una de las primeras personas que se enteró de la feliz noticia fue Paula Chaves, quien será su doula.

Luego de cinco años de búsqueda y de pedidos a la Virgen, Barby Franco espera su primer hijo con Fernando Burlando. “Habemus bebé”, dijo feliz la secretaria de La Noche del Domingo y en las últimas semanas, mientras promedia su embarazo, anunció con una avioneta que lanzaba humo rosa, que espera una nena.

La particular manera en al que Barby Franco y Fernando Burlando anunciaron el sexo de su bebé

Cande Ruggeri quería esperar un poco más para contar que sería mamá, pero su papá lo dijo en televisión tras no aguantar más el secreto. “Voy a ser abuelo. De Candela”, dijo el ex futbolista y sus compañeros le preguntaron si estaba autorizado a contarlo. “No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabes cuánto hace que me lo dijeron? y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”, respondió. La modelo y su novio esperan una nena.

Cande Ruggeri será mamá de una nena

Mamá de Donatello de un año, Noelia Marzol espera su segundo hijo con Ramiro Arias. Será una nena, Alfonsina. La noticia no fue sorpresa para la pareja: “De hecho me hice el test antes de tener un atraso. Primero dio negativo. Y a los 15 minutos vuelvo al baño y veo una rayita muy tenue. ¡Era positivo!”, dijo a Teleshow.

Mamá de Donatello de un año, Noelia Marzol está embarazada de Alfonsina

El nombre lo eligió la abuela materna, que estaba con los flamantes papás cuando se enteraron que era una nena. “Pobre, traer una mujer tan vulnerable a este mundo. Yo quiero que sea fuerte, independiente, trabajadora. Tenemos que reflejar todo eso en el nombre”, dijo la bailarina y su mamá sugirió: “Que se llame Alfonsina, por Alfonsina Storni”.

Chechu Bonelli, instalada en Miami, espera su tercer hijo

Instalada con sus hijas Lupe y Carmela y su marido Darío Cvitanich en Miami, Chechu Bonelli espera su tercer hijo. Ya pasó más de la mitad del embarazo en el que no la pasó bien ya que además de contraer COVID-19 y sentirse mal, tuvo que despedir a su padre. “Perdí a mi papá de manera repentina y tengo una tristeza que no puedo expresar con palabras. Solo contarles que estoy aprendiendo a valorar toda la fuerza interna que tengo para seguir adelante. Motivos me sobran, aunque no sea fácil. Ver a mi pancita crecer me llena de ilusión de que todo lo que viene ayudará a sanar”, contó.

