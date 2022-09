Una participante recibió el consejo de su abuelo en Canta Conmigo Ahora y emocionó a todos

Una participante recibió el consejo de su abuelo en Canta conmigo ahora y emociono a todos (Video: Canta conmigo ahora)

Este lunes comenzó una nueva etapa en Canta Conmigo Ahora (El Trece). Los 28 participantes que están en competencia se baten a duelo, llamados sing-off: así, los 14 que ganen cada versus, pasan a la final; los 14 perdedores, van ocupando el podio de acuerdo a sus puntajes. Cuando este jueves finalice la semana, el primero del podio se sumará al pelotón de finalistas, mientras que los puestos 2° y 3° se eliminarán en un nuevo sing-off.

Así las cosas, hubo cuatro enfrentamientos en la primera emisión semanal. En el último de la noche, se vieron las caras Trissh y Sofía de Blas. “Qué momento, dos de las mejores”, anticipó Marcelo Tinelli. “A mí casi me bajó la presión: ‘No, tengo que competir con ella, por favor...’”, dijo Trishh para elogiar la capacidad vocal de su rival. “Ella es el combo completo. No es solamente la voz: es la voz, la actitud, el carisma, es la más simpática. Está difícil todo”, devolvió las flores de Blas.

Antes de la competencia, Trishh contó que en la tribuna la acompañaban su abuela, su mejor amiga, su novio y su abuelo del corazón. “Es cantante y no sabés lo que canta”, dijo ella. “Tiene una pinta... ese saco rojo le da pinta de cantante. Me da una especie de Roberto Sánchez, de Sandro”, apuntó el conductor, reparando en el look del hombre.

Trissh emocionó a todos en Canta conmigo ahora (RS Fotos)

Pero lejos de ponerse a cantar, el abuelo se animó a darle un consejo a su nieta segundos antes de que comenzara su performance. “Hija hermosa, es tu noche. Divertite, gozá. Gozá, hacé lo que hiciste siempre de nena...”, dijo el señor, pero debió interrumpirse porque lo embargó la emoción. Y no solo hizo llorar también a Trishh, sino que a todos los presentes en el estudio. “Te amo, abue... Ufff”, atinó a responder ella, todavía con la voz quebrada.

“Hoy encima vengo a canalizar estoy en esa. Hago terapia acá...”, dijo Trissh. “¿Qué significa venir a canalizar?”, quiso saber Tinelli. “Poder expresarme y decir: ‘Me pasa esto’. Pero lo hacés solamente con notas y decir lo que te está pasando”, le explicó ella. Acto seguido, llegó su momento tan esperado y la emprendió con una interpretación potente de “Titanium”, de Sia, aunque en español.

Su manera de cantar atrajo a la gran mayoría de los jurados, quienes se levantaron para votarla. Al terminar de cantar, ella seguía movilizada por la cuestión. “Se mueve sola, se maneja sola, respira sola”, le dijo a Tinelli mientras le mostraba su mano izquierda, que temblaba de la emoción. “Y está (Alejandro) Paker parado también...”, le indicó el conductor en alusión al exigente jurado.

Marcelo Tinelli junto a Trissh en Canta conmigo ahora (RS Fotos)

“Ay, se paró Paker, no lo vi. Yo quería que se paren todos, pero hoy estaba hablando con mi novio y le dije: ‘Yo quiero que se pare Paker’. En realidad, entendí justamente lo de la canalización, y dije: ‘Es por acá, por lo que yo siento y lo que quiero expresar y no solamente te muevo el cuerpo’. No, te lo digo con la cara, con lo que realmente estoy sintiendo en ese momento”, comentó ella, halagada.

Paker, entonces, le dio su devolución y le explicó por qué se paró. “Fue eso, porque inclusive en otras galas tuyas no me paré por eso mismo, porque a lo mejor te distraías con hacer un montón de cosas. Y no hay que hacer un montón de cosas, solamente hay que conectar con vos. Y por eso ahora podemos conectar con vos, con tu propia conexión. Y eso es lo que más se agradece con la música cuando sucede. Es verdad, no siempre queremos, porque duele, porque molesta, cuando nos incomoda. Pero cuando sucede ese milagro, se agradece de esta manera”, dijo.

Sofía de Blas fue la gran ganadora del lunes en Canta conmigo ahora (RS Fotos)

Así, Trissh cosechó 94 puntos, pero que no le alcanzaron a superar a los 98 que acumuló después Sofía de Blas, con una interpretación de “It’s All Coming Back to Me Now” de Celine Dion. Sofía quedó en la final junto a Mariano, Agustina Sol y Selene. Encabezando el podio quedó Trissh, le siguen Yumi y Pablo. En tanto, Samy fue el primer eliminado de esta semana.

