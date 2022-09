Benjamín Vicuña dio los motivos por los que no quiere hablar de Eli Sulichín

Benjamín Vicuña dio los motivos por los que no quiere hablar de la separación de Eli Sulichín (Video: Intrusos, América)

Benjamín Vicuña y Eli Sulichín se separaron tras ocho meses de relación y, a cada paso que da, al actor le piden explicaciones por la ruptura. Sin embargo, él se mantiene imperturbable y no dice demasiado al respecto. Así lo expresó en su último contacto con Intrusos (América), emitido este lunes.

“¿Cómo estás transitando este momento posterior a tu separación?”, le preguntó el movilero cuando el chileno salía del teatro. “No hablo de eso, no quiero sumarle cosas ni comentarios. Estamos bien”, cerró Vicuña de golpe, sin lugar a repreguntas.

Sin embargo, el cronista fue por más y le preguntó si estaba enojado con LAM (América) luego de que Yanina Latorre, panelista del ciclo, contara en el programa que Eli fue quien decidió terminar con la pareja. “¿Te molestó que se hayan filtrados ciertos datos, que vos mismo saliste a desmentir?”, fue la pregunta a la que el actor respondió de manera cortante. “No desmentí. Está todo bien. No pasa nada. Agradezco la preocupación y ya está”, dijo y se despidió.

Aunque las versiones son cruzadas, ya hay quienes aseguran que él dejó a ella, lo cierto es que ambos tienen agendas muy ocupadas. Sulichín se la pasa viajando por trabajo. Y Vicuña tiene su agenda completa por el teatro, los hijos y la preocupación por su padre, que está enfermo y vive en Chile. La suma de todo esto habría sido, en definitiva, lo que habría determinado la separación. Pero, por el momento, ninguno de los dos dio las razones en público.

Benjamín Vicuña

Vicuña atraviesa días difíciles. Al delicado estado de salud de su padre, que por estas horas lucha por su vida, se le sumó su abrupta separación su novia desde hacía ocho meses. “El domingo por la noche, ella dio por terminada la relación. No hubo conflicto ni pelea, creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica (Tinelli) y se los veía súper bien. Pero bueno, ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos...Diferencia de agenda, de momento (...) Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos”, había informado Latorre a fines de agosto.

Lo cierto es que, cuando se dio a conocer la noticia, el actor se encontraba en Chile para acompañar a su familia en este difícil momento. Al regresar al país para retomar las funciones de El método Grönholm, la obra que encabeza junto a Laurita Fernández y Rafael Ferro, fue interceptado por el cronista de Socios del espectáculo. “Estoy cansado porque estoy viajando a Chile y llegué hoy, porque tengo que estar y es lo que tengo que hacer. No voy a entrar en detalles íntimos”, comenzó expresando sobre la salud de su papá.

En tanto, también fue consultado por la ruptura con su pareja, aunque tampoco quiso dar mayores precisiones. “No voy a hablar de eso porque me parece que es mejor así, pero igual gracias por preguntar”, manifestó, un tanto incómodo por la pregunta. Sin embargo, el movilero insistió para saber sobre su estado de ánimo, entonces él cerró: “Como todo, hay que estar. Bueno chicos, gracias como siempre por bancar y la preocupación”.

La relación entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichín duró ocho meses (RS fotos)

La pareja se había conocido el último diciembre durante el bautismo de Ana, la hija de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, ya que Eli es muy amiga de la modelo. Allí el flechazo fue inmediato y a los pocos días, se los pudo ver juntos en Punta del Este. Desde un primer momento, ambos tuvieron el visto bueno de la exconductora de El Hotel de los Famosos, que se había mostrado feliz al verlos juntos. Días más tarde, había sido la propia Sulichín quien, desde su cuenta de Instagram privada, compartió una foto junto al chileno y un grupo de amigos, mientras disfrutaban de un atardecer en esa ciudad uruguaya, dónde estaban pasando sus vacaciones. “Team sunset”, escribió junto a la postal.

Luego, en febrero, Eli y Benjamín compartieron un viaje a París, del que publicaron algunas imágenes en sus respectivas redes sociales. Meses más tarde visitaron Nueva York y Miami, donde combinaron trabajo y placer: él tuvo reuniones por nuevos proyectos y también se hizo un lugar para disfrutar de la playa, del descanso y de las tardes de compras.

En tanto, hace apenas dos semanas ella había tenido un gran gesto con el exprotagonista de El Primero de Nosotros: lo había ido a visitar al teatro. “Gracias por estar”, había expresado el chileno en sus stories, junto a una imagen de ambos abrazados en el camarín, donde se los veía reflejados en un espejo que está decorado con varias postales junto a sus hijos.

