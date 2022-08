Rocío Oliva compartió fotos de su hermano Luciano con quien mantiene una relación muy especial

Luciano, el hermano de Rocío Oliva cumplió 15 y ella compartió fotos y un cariñoso saludo en sus redes sociales

“Lu, mi vida”, se presentaba en sus redes sociales Rocío Oliva. Ella se refería a su hermano, Luciano, quien acaba de cumplir quince años. A pesar de que se llevan 17 años, ella lo acompaña y lo cuida y, cosa que casi nunca hace, mostró en sus redes sociales fotos del joven.

“Feliz cumple Lucianito, que seas muy feliz. Te amo bebé de la hermana”, escribió la ex de Diego Maradona en su cuenta de Instagram y sumó junto con un emoji de una carita triste, el hashtag “está creciendo”. El posteo estuvo acompañado de un álbum con casi una decena de fotos del ahora adolescente en diferentes momentos de su vida, muchas de ella con su hermana, de vacaciones, de shopping o en eventos familiares.

Rocío Oliva compartió fotos de su hermano Luciano, cuando era niño

Rocío Oliva y Luciano, ambos fanáticos de River

Aunque le brillan los ojos cada vez que lo menciona y comparten muchas cosas juntos, Oliva casi no tiene fotos en sus redes sociales de su hermano, más que alguna de hace muchos años perdida en el feed.

La jugadora de fútbol y su hermano son muy unidos y mantienen una relación muy especial. “Yo tenía 17 años cuando nació y él dice que yo lo crié”, contó ella alguna vez en Polémica en el Bar.

Incluso, en un video que realizó para sorprender a Rocío en El Trece, él contó: “Me criaste toda mi vida. Cuando mamá iba a trabajar vos estabas ahí y te agarraba de la ropa y a veces te decía ‘mamá'”.

Rocío Oliva le lleva 17 años a su hermano Luciano y él alguna vez contó que ella lo crió

Luciano, el hermano de Rocío Oliva cumplió quince años

“Yo era hija única y deseaba mucho tener un hermanito, y cuando mi mamá quedó embarazada, él pasó a ser como mi muñeco. Yo tenía 17 años y lo cambiaba, lo bañaba, le daba de comer, lo llevaba a la escuela, lo hacía dormir, y él se acuerda mucho de eso. A veces en las reuniones familiares dice que yo lo crié”, explicó ella sobre la relación que los une, que por momentos parece más de madre a hijo que de hermanos.

En aquella nota que dio hace dos años, una de las pocas en las que apareció en televisión, “Lu” como ella lo llama cariñosamente, se confesó celoso de los novios de su hermana y dijo que para que él los aceptara, había una condición que no se negociaba: “Cuando conozco al novio pienso si le gustara el fútbol, a Diego le gustaba y a mí también”.

Rocío Oliva y Luciano de shopping, siempre juntos

Rocío Oliva y Luciano de vacaciones

Tal es la devoción de ella por el menor de su familia que en alguna oportunidad viviendo en Dubai con Diego Maradona, no dudó en subirse a un avión para venir a Buenos Aires para saludar a Luciano por su cumpleaños, aún sabiendo que un viaje fugaz podría despertar rumores de crisis con el Diez.

Luciano es medio hermano de Oliva, cuyo padre fue asesinado cuando ella tenía 12. Él es hijo de Mónica Islas y de su pareja, José, a quien conoció al poco tiempo de enviudar.

Actualmente Rocío está alejada de los medios. “Estoy bien. Estoy estudiando. Decidí priorizar los estudios, sobre todo ahora que va a ser presencial”, dijo a principio de año en Intrusos.

De lleno en su escuela de fútbol, cuando le preguntaron si seguía las novedades de la causa por la muerte de Diego Maradona, dijo: “Estoy siempre mirando todo desde lejos, ya estamos en otra cosa. Estoy siempre extrañándolo, pero ya está. Me mantengo al margen y siempre enfocada en lo mío, el fútbol: empecé a estudiar, tengo mis tres academias, eso me lleva mucho tiempo...”.

También dijo que no tenía contacto con nadie de quienes habían sido parte del entorno del ídolo. Tampoco quiso dar su punto de vista en cuanto a si se imaginaba ver a los parientes de Maradona divididos: “No, no me imaginaba nada. Lo único que me imagino es tener un buen año y seguir con mis cosas”.

