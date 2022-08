Nicolás Cabré expresó su tristeza por no poder correr la Media Maratón de Buenos Aires: “La rodilla pide descanso”

Nicolás Cabré venía entrenando para la Media Maratón (Instagram)

Es sabida la pasión que Nicolás Cabré siente por el running. De hecho, el actor abrió su cuenta de Instagram hace apenas tres semanas y, desde el primer momento, decidió mostrarle a sus seguidores sus rutinas de ejercicios. “Un poco la idea de esto es ir mostrando no solo trabajo. Es compartir entrenamientos, carreras y esas cosas que hacemos los que corremos. Esas cosas que nos hacen feliz”, había escrito en un posteo. Y luego anunció cuál era su próxima meta: correr la Media Maratón de Buenos Aires, que tuvo lugar este domingo por la mañana.

Lo cierto es que, sin poder ocultar su desazón, horas antes de la competencia Cabré decidió bajarse y explicó los motivos. “Hoy paso a contarles… que después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr la Media Maratón de Buenos Aires. La rodilla no estaría ayudando y pide descanso. Seguramente la carrera, la adrenalina o las ganas de hacer algo que disfruto, haría que llegue al final. Pero lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más”, comenzó diciendo en una publicación a la que le agregó una melancólica imagen suya, caminando de espaldas.

Y luego continuó: “Esa es la realidad. Lo mejor a veces, es saber pasar… (por mas bronca que dé). Y no creo estar diciendo algo que no sepan. Pero a veces no vemos, o no queremos ver, las cosas más sabidas, las más simples. Y nos la tienen que repetir mil veces. Por eso quiero agradecer a los que están conmigo, los que me enseñan, a todos los que me demuestran su cariño aconsejándome… diciéndome que pase esta vez. Gracias por enseñarme y cuidarme. Lo veo como un abrazo y con esto los quiero abrazar yo a ustedes. ¡Gracias!. ¡Y suerte a todos mañana! No se puede negar que la foto agrega un poco de drama, ¿o no? Jajajaja”.

El posteo con el que Nicolás Cabré explicó por qué se bajó de la Media Maratón

Lo cierto es que, pese a la tristeza por no poder participar del gran evento runner del día, en horas del domingo Cabré sorprendió a todos con una publicación para celebrar el Día de la Niñez, en el que compartió una imagen íntima junto a la hija que tuvo con Eugenia La China Suárez. “Rufinita hermosa. Habíamos hablado y prometí que algún día íbamos a poner una foto juntos. Bueno, acá estoy haciendo algo que jamás pensé que iba a hacer”, comenzó diciendo el actor.

Y luego agregó: “Pero también admito que ésta me parece un linda ocasión para hacerlo. Para compartir un recuerdo, mostrando casi sin mostrar, (pierdo los pelos, no las mañas... jaja). Te amo y deseo el mas feliz de los días, a vos, mi compañerita hermosa, la más bella del mundo, la que me roba el corazón todos los días desde el día uno. ¡Te amo, te amo y Te amo! Gracias por hacerme el papa mas feliz del mundo”.

Nicolás Cabré publicó su primera foto junto a Rufina

Cabe recordar que, aunque ninguno de los protagonistas lo confirmó, en los últimos días comenzó a circular la versión de que Cabré se habría reconciliado una vez más con Laurita Fernández. De hecho, el actor habría ido a verla junto a su hija al Paseo La Plaza dónde ella se está presentando con El método Grönholm. Mientras tanto, se prepara para debutar como director teatral en una comedia que tendrá como protagonista a Mariano Martínez.

