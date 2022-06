Historias de amor, estudiantes de intercambio y pasantías: los famosos de Hollywood que hablan español

Megan Markle, Freddie Highmore, Gwyneth Paltrow, Matt Damon y Anya Taylor-Joy

Entre los latinos hay un sexto sentido que se activa cuando alguien de alguna estrella de la pantalla grande habla en español. Y cuando el guiño viene con una tonada afectiva y deja atrás cualquier reverencia demagógica, toca fibras íntimas y la adopción es inmediata. Los acentos, las culturas, las costumbres, los amores, cualquier argumento es válido para cautivar a las estrellas de Hollywood, que cada tanto caen rendidas a los encantos. Como esa quinceañera maravillada por las costumbres y la cultura de siglos y siglos atrás; o aquella joven en busca de su destino, el adolescente siempre curioso e inquieto, la niña que vuelve siempre al lugar en el que fue feliz o el actor consagrado y cada vez más enamorado. Cinco historias de Hollywood en castellano.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow hablando en pefecto castellano

Gwynelth Paltrow tenía 15 años cuando viajó desde Los Ángeles a España como estudiante de intercambio para estudiar castellano y pasó algún tiempo en un pequeño pueblo en los alrededores de Talavera de la Reina, en la región de Toledo. Lo que para muchos de sus compañeros fue una exigencia más de las actividades escolares, para ella se transformó en amor a primera vista y mantuvo para siempre la ligazón con la cultura española.

“Tuve la experiencia más maravillosa allí. Realmente cambió mi vida”, contó la actriz que cayó rendida ante la gastronomía española y ante el encanto cultural y arquitectónico de la región. “Todo tiene una historia, y los edificios tienen años y años y años”. Pero la protagonista de Shakespeare enamorado mantuvo contacto con la familia que la acogió, a quien visita cada vez que el trabajo o el placer la llevan de regreso a España. El amor fue recíproco y la ciudad de Talavera le entregó en 2003 el título de hija predilecta. Además, le permitió un desarrollo profesional al sacarle varios cuerpos a sus colegas sajones a la hora de dominar la lengua de Cervantes.

Megan Markle

Megan Markle explicando la tonada argentina

Cuando no imaginaba ser la duquesa de Sussex y combinaba su irrefrenable vocación de actriz con un creciente interés en la política, la estadounidense Megan Markle vivió un tiempo en Buenos Aires. Corría el turbulento año 2002 cuando se instaló en la capital del país para realizar unas prácticas en la embajada estadounidense, como parte de sus estudios de teatro y relaciones internacionales en la Universidad Northwestern de Illinois. “Estuve en Buenos Aires en plena devaluación económica. Pensé realmente que tendría una carrera política”, reveló Meghan sobre aquellos años de crisis económica.

Pero al finalizar su pasantía la joven volvió a Estados Unidos, donde tomó contacto con un productor de televisión y el resto es historia conocida. Desde entonces, su vida dio un giro impensado, pero no se olvidó de sus días porteños ni menos aún de su manera de hablar. Durante una entrevista en The Late Late Show with Craig Ferguson, contó esta experiencia y sorprendió al conductor hablando en perfecto argentino, puntualizando la tonada. “Es como el italiano”, explicó aludiendo a los tiempos de la inmigración. “De dónde sos? ¿Cuándo llegás? ¡Eh mirá vos!”, enumeró, ante la mirada azorada del entrevistador. Además, ya en un español más neutro, Meghan tuvo una escena hablada completamente en español en la serie Suits, en un guiño a los culebrones latinos.

Freddie Highmore

Freddie Highmore y su admiración por la selección española de fútbol

“Hace mucho tiempo que no estoy en España, pero voy a hablar en español para seguir practicando”. El actor británico Freddie Highmore sorprendió al periodista Andreu Buenafuent durante una gira promocional de la serie The good doctor por tierras ibéricas. Allí contó que aprovecha su manejo fluido del idioma para responder algunas entrevistas y de esta manera no perder la práctica.

Para estar a tono con sus palabras, apeló al lenguaje universal del fútbol, ya que su última visita había sido en 2012, tiempos en los que la selección española dominaba mundiales y eurocopas. El protagonista de Bates Motel quería ir a ver un partido a un bar y se le ocurrió un plan: Pensé que no me iban a aceptar por ser inglés, y me inventé que tenía una abuela gallega. Dije que era de Zapateira”, explicó entre risas. Eso sí, no negoció su fanatismo por el Arsenal de Londres, uno de los equipos de su ciudad.

La broma siguió con un llamado al alcalde de la región que lo invitó a conocer sus raíces ficticias. Lo concreto es que su gran dominio del español se debe a sus propias inquietudes. Licenciado en Filología española y árabe en la Universidad de Cambridge, vivió un largo tiempo en Madrid, donde fue becado en un bufete de abogados que lo contrató para traducir escritos. Además del español, mostró un amplio dominio del francés y el árabe, lo que lo destacaron notoriamente entre sus empleados. Sin embargo, su vocación está en otro lado.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy, fanática del helado de dulce de leche

Si bien nació en Miami, la actriz de Gambito de Dama vivió desde muy pequeña hasta los seis años en Argentina. Asistió al Colegio Northlands de Olivos y guarda esos momentos de felicidad tan presentes que decidió volver cada vez que tiene la oportunidad. Al igual que Megan Markle, Anna lleva en alto la tonada argentina y puede pronunciar un “dulce de leche” bien aporteñado en pleno diálogo en inglés como si fuera lo más natural del mundo y como si hubiese posibilidad de que existiera algún sabor de helado más rico. También supo enumerar sus comidas favoritas de la infancia, junto al pan con provolone y las empanadas, que lamentó que no se consigan con tanta facilidad en el país del norte.

En una entrevista con Teleshow la actriz se había referido al vínculo con la Argentina . “Lo que más extraño es que todos los que me conocen allá saben cómo soy yo desde que era una bebé. Y como viajamos tanto con mi familia, esto resulta lo más extraño. Tener la posibilidad de estar en un lugar donde la gente me vio crecer. Extraño mis apodos, hablar en español todo el tiempo. Allá está gran parte de mi alma y mi corazón. Por eso yo visito Argentina al menos una vez al año. Quiero volver ya mismo”, había señalado en aquella oportunidad.

Matt Damon

Matt Damon, entre el idioma argentino y el mexicano

En 2003, Matt Damon se enamoró a primera vista de la salteña Luciana Bozán Barroso, a quien conoció cuando trabajaba de camarera en un bar de Miami. Tuvieron tres hijas y siguen juntos 20 años después, a prueba de cualquier maldición de Hollywood. Sin embargo, a la hora de hablar el castellano, el actor de la saga Jason Bourne se siente más cerca de los modismos mexicanos que aprendió a los 15 años que del día a día con su esposa. “Es más fácil para mí hablar con un mexicano. Mi mujer es de Argentina y es muy difícil comprenderla”, reconoció, en castellano, en una entrevista.

Sin embargo, a la hora de elegir un evento deportivo memorable, el actor nacido en Cambridge optó por elegir el fútbol argentino: “La cosa más loca que he visto sin lugar a dudas fue un partido de fútbol en Argentina”, aseguró Damon en el programa Hot Ones (Picantes) y relató su experiencia en primera persona. Estaba de visita en el país para pasar una Navidad y quiso ir a ver un partido de Boca, equipo del que la familia de su esposa es hincha. Su plan inicial era ir con los chicos, pero su tío político le advirtió que no era una buena idea. Enseguida entendió por qué. “Tuvimos que pasar por tres controles policiales. Había vallas con alambre de púas, es decir, era una locura total. Había policías con equipo antidisturbios”, explicó sorprendido.

El partido en cuestión fue entre Boca y Tigre en cancha de Racing, el último del triangular del 2008 que consagró campeón al Xeneize. Y si no entendía el antes, tampoco comprendió el después: “Nuestro equipo ganó, pero debíamos quedarnos allí porque necesitaban tiempo para que el otro equipo se vaya del barrio. Había que darles como 45 minutos para eso. Cuando nos dejaron salir, en realidad nos retuvieron como en una especie de jaulas. Fue realmente loco”, cerró el actor.

