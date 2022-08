La llegada tarde que lo convirtió en solista, el pasado futbolero y lo que le molesta de sus seguidoras: 33 hechos de Maluma

Maluma nació el 28 de enero de 1994

1. Su nombre completo es Juan Luis Londoño Arias. Su seudónimo artístico, Maluma, lo formó con las iniciales de los nombres de su madre, su padre y su hermana: Marlli, Luis y Manuela.

2. A los cuatro años ya soñaba ser cantante. Tomaba las botellas con productos de belleza de su mamá y las usaba como micrófonos.

3. La época más difícil de su infancia fue a los 10 años. Sus padres se separaron y él sintió que debía convertirse en el hombre de la casa. Frente a su mamá y a su hermana actuaba con fortaleza, pero cuando podía se escondía a llorar. “Fue un momento de caos, nadie veía con claridad qué pasaría y la situación económica se iba al piso”, relató en un documental producido por YouTube Originals.

4. Con su papá en otra ciudad y su mamá con la responsabilidad de mantener a dos hijos, Maluma comenzó a pensar cómo ayudar. “Le dije a mamá: ‘Vamos a buscar la manera de salir adelante’. La poca plata que tienes en el bolsillo dámela para comprar dulces o sándwiches y venderlos en el colegio”. Así fue cómo se aseguró que en su casa hubiera desayuno todas las mañanas.

Según Maluma, el amor por la música le viene de familia: “Mis abuelos eran muy salseros, sobre todo el papá de mi mamá, Pedro Arias”

5. Otra de sus trabajos fue escribir cartas de amor que vendía a sus compañeros para que se las entregaran a las chicas que le gustaban. También redactaba mensajes de reconciliación.

6. Desde chico se la pasaba cantando, pero además de cantar afinado, le ponía actitud. Le encantaba la música romántica. A los siete años le regalaron una batería.

7. Es muy familiero. En las entrevistas explica por qué: “Mis padres me han inculcado el amor como uno de los valores más importantes. Haría lo que fuera por mi familia”.

8. Como estudiante se destacaba en música, baile, castellano e historia, pero era malo en matemáticas y química.

Maluma acudió como invitado especial al primer entrenamiento de la selección mexicana en Moscú, previo a la presentación del "Tri" en el Mundial de Rusia (EFE)

9. “Mi primer show grande fue en Medellín, donde nací. Había alrededor de 80 mil personas y yo acababa de cumplir los 16 años. No sabía absolutamente nada. Ni colocarme en un escenario, ni cómo agarrar un micrófono ni lo que era tener bailarines. Incluso había pirotecnia y nadie me avisó, así que casi me muero del susto cuando se disparó en mitad del concierto. Pero enfrentarme a ese reto valió la pena. Sobre todo cuando escuché a tanta gente a la vez cantar mis temas. Sabía que estaban todos ahí para darme su cariño y apoyar a un joven de su ciudad, pero que me transmitieran todo ese amor me llenó de alegría”, recordó en la revista Cosmopolitan.

10. Es fanático del fútbol y un muy buen jugador. Formó parte de las divisiones inferiores de Atlético Nacional y Equidad Club Deportivo.

En el 2015 tuvo un breve romance con Belinda. Luego salió dos años con la estadounidense Natalia Burulich, que fue la modelo principal del videoclip Felices los 4 (foto). Su novia actual es la arquitecta colombiana Susy Gómez

11. Se debatía entre el fútbol y la música hasta que se decidió. “Llegué un día al entrenamiento y le dije al entrenador que yo iba a empezar a cantar reguetón. Casi no me cree. Todos mis compañeros del equipo me vacilaron, se rieron de mí y yo les dije: ‘Okey, van a ver que yo voy a cumplir mis sueños y algún día me van a recordar’. Fue la mejor decisión que pude haber tomado”, comentó en el portal Fútbol red.

12. Le gusta el sushi y la comida oriental, pero si le dan a elegir prefiere la comida preparada por su mamá. Ama comer arroz con huevo y plátano maduro, pero su perdición son los frijoles que prepara su abuela.

13. Es fan de las mascotas. Kilate fue su perro inseparable hasta 2014, cuando murió. Dos años después adoptó dos huskies a los que llamó Boone y Clyde.

Maluma encuentra en sus mascotas a sus mejores compañeros. En varias ocasiones lo acompañan a eventos donde debe participar

14. En junio de 2019 se convirtió en el artista latino masculino con mayor número de seguidores en Instagram: 42 millones. En tres años sumó otros 15 millones.

15. Es una de las personalidades con más peso en las redes sociales. Tiene 8,3 millones de seguidores en Twitter y 23 en Facebook.

16. Reconoce que si no duerme el tiempo necesario se enoja con quienes tiene alrededor.

17. Aunque ama a sus fans, se molesta mucho cuando se quieren pasar de la raya. Detesta que lo intenten tocar o que no respeten su espacio.

18. Por muy ocupado que tenga el día siempre dedica como mínimo una hora diaria para hacer ejercicio.

Maluma ss fan de la velocidad, de los coches deportivos y también practica ciclismo de montaña

19. Su color favorito es el rojo, le encanta y podría utilizarlo en toda su ropa. Le gusta tanto que cuando era un niño se creía el Power Ranger rojo.

20. Según contó en una entrevista con CNN la única razón por la que arrancó como solista su carrera musical fue porque su amigo llegó tarde a la primera sesión de grabación para la cual habían alquilado un estudio, que debían pagar por horas.

21. Como su amigo no llegaba se empezó a poner muy nervioso. Para no hacer esperar más a los productores ni pagar más horas grabó una primera canción él solo. “Cuando grabé la primera canción sin él yo pensé: ‘¿Qué le voy a decir ahora...?’. Porque íbamos a ser un dúo, éramos Maluma y Arias”, contó.

22. Su amigo finalmente apareció y llegaron a grabar un tema juntos. Pero Maluma decidió que debía seguir su camino de forma independiente y que el dúo no tendría futuro.

23. “Yo le dije: ‘Te quiero mucho, muchas gracias por motivarme a estar acá. Pero yo tengo códigos y uno de ellos es la disciplina y me acabas de llegar tarde. Y eso muestra que no vamos a tener una muy buena vida o carrera de dúo. Entonces, muchas gracias, voy a seguir por mi camino’. Y ahí seguí yo”, explicó.

La nueva canción de Maluma en tan solo unas horas consiguió 836.536 visualizaciones en la plataforma YouTube (@Maluma_Updates)

24. Es bastante supersticioso. Entre sus rituales nunca se va a dormir sin antes dar las gracias por todo lo que le ha dado el día presente.

25. Cree que el número 4 es de la suerte y que tuvo mucho que ver con su carrera musical. “Las canciones que han sido tituladas con el 4 han sido grandes temas. Yo creo que me da suerte”.

26. En junio de 2018 disfrutaba del Mundial del Fútbol de Rusia. Estaba en el estadio Mordovia Arena en Saransk viendo a la selección Colomiba, que dirigía José Pekerman, contra Japón cuando le robaron joyas y otros artículos de valor que guardaba en su habitación del hotel. En aquel momento se sospechó que el autor del robo había sido una persona que tenía una copia de la llave de la suite y se había hecho pasar por un invitado del cantante.

27. Según la información que trascendió, el ladrón empleó 35 minutos para llevarse 39 artículos valiosos de Maluma, entre los que estaban un bolso de la firma Louis Vuitton, así como un estuche con relojes cuyo valor era de entre 3.000 y 130 mil dólares. Pendientes, collares de diamantes y otras joyas también fueron sustraídos del hotel. El botín total habría sido de unos 800 mil dólares.

En el Mundial de Rusia, Maluma invitó al inolvidable Diego Maradona a participar de uno de sus videoclips. "No sé si ustedes conozcan (sic) a este hombre, no sé si lo han visto antes", dijo el cantante en un video que subió a su cuenta de Instagram

28. Entre sus anécdotas con fans destaca una. Volvía de un concierto a la habitación del hotel con su equipo de trabajo. “Me despedí de ellos, abrí la puerta del cuarto y, de repente, me encontré a dos niñas que querían sacarse una foto conmigo. Yo era muy joven y ellas también. La verdad es que no sé cómo consiguieron colarse, hacerse con las llaves y esperarme ahí, pero las quise contratar como equipo de seguridad porque fueron muy inteligentes. Al final, me saqué la foto con ellas y se fueron, pero es una anécdota chistosa y heavy”.

29. Si le dan a elegir entre Messi y Neymar, elige al argentino. “Es una pregunta difícil, pero siempre he sido más fan de Messi”, afirmó en Cosmopolitan.

30. Además de los perros lo apasionan los caballos. “En mi tierra somos muy amantes de los caballos, y mis abuelos y mi familia siempre han adorado los animales. Yo de pequeño soñaba con tener uno y, por temas económicos, no pude permitírmelo. Más tarde, la música me dio la oportunidad de conseguir el de mis sueños. Lo más curioso, sin embargo, es que yo no lo escogí, él me eligió a mí. Se llama Hércules, está en Colombia, es un frisón negro y lo amo con todo mi corazón. Espero que nunca me falte, ni tampoco yo a él. En realidad, tengo varios, una especie de criadero, pero mi favorito es Hércules”.

En el programa de Nicky Jam, Maluma desmintió supuestos vínculos con el narcotráfico. “La gente pensaba que en mi familia éramos narcotraficantes y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical. Obvio todo eso fue mentira, pero muchas cosas se especulan y se hablan y uno está aquí para dejar las cosas claras” (Foto: Prensa)

31. Cerró su Instagram tras recibir varios ataques por posar al lado de un cachorro de león. En un video se dejó ver jugando con un cachorro y la imagen causó cientos de ataques que respondió con otro clip en el que aseguró: “Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con ‘Mala Mía’. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado”. Al tiempo volvió a abrir su cuenta.

32. Su inspiración, como lo dijo en varias ocasiones, siempre ha sido Michael Jackson. Contó que también quería ser como Puff Daddy. “Yo quería ser como él, ser parte de la industria, no solo porque amo la música sino porque amo ese estilo de vida”, afirmó en la revista GQ.

33. “Yo creo que eso es muy difícil de conseguir, personas reales… Hay que rodearse de personas que te quieran, que quieran tu bien; no que te aplaudan. Yo prefiero tener amigos y no porristas”. (Infobae).

