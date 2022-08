Wanda Nara llegó al país y habló de la denuncia de Carmen, su ex empleada: “Está mal dirigida la causa”

Wanda Nara habló de la denuncia de Carmen, su ex empleada

“Vamos de acá directo a trabajar”, dijo Wanda Nara al poner un pie en Ezeiza y siendo abordada por un movil de LAM (América). Con una sonrisa y la mirada cubierta por unas gafas negras, la mediática volvió a Buenos Aires en la mañana del viernes para cumplir con sus compromisos laborales en Argentina.

“Estoy muy contenta, con mucho trabajo. No me dejan contar nada y no quiero meter la pata, porque soy experta en meter la pata. Así que no puedo contar nada”, dijo con misterio. Sin embargo, el grueso de la corta entrevista al paso -realizada mientras salía del aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia el estacionamiento para subirse a un auto con rumbo desconocido- se lo llevó el gate con Carmen, la ex empleada doméstica que demandó tanto a ella como a su marido Mauro Icardi por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre.

“No voy a hablar más de eso, ya está todo presentado. Está todo más que aclarado. Es una demanda, obviamente, presentamos todo y está todo ok”, eludió Nara. “No quiero hablar, mejor no. Y ojalá que cuando todo se aclare, tenga el mismo impacto mediático. Porque generalmente cuando las cosas se aclaran, no tienen el mismo impacto”, agregó.

“Me pasó muchas veces. Cuando gano los juicios, nunca sale nada”, insistió la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca. Cuando el notero le preguntó a qué juicios se refería, Wanda dijo: “Como el del video sexual mío. Nunca salió la aclaración de que gané el juicio. Igual, no me importa”.

En cuanto al litigio con Carmen, Wanda contó que “hace bastante, antes de que ustedes se enteraran”, está presentada una demanda suya en la justicia italiana. “Acá está mal dirigida la causa. Nadie me citó, no me llegó ninguna carta, pero nos presentamos porque hemos visto -y fueron de público conocimiento- las amenazas públicas. Y me presenté por mis propios medios a presentar los comprobantes de pago”, contó.

“Supongo que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que dice, porque hay cosas que son muy graves”, cerró al respecto.

Asimismo, el cronista le preguntó cómo estaban las cosas con Icardi ante los últimos rumores de crisis. “No estoy separada, está todo muy bien”, definió. Y mientras se metía en el auto, también respondió sobre el futuro profesional de su marido, de quien también es su manager.

Por estas horas, el futuro de Icardi en el Paris Saint-Germain es incierto, ya que con la llegada del nuevo entrenador Christophe Galtier, el delantero ingresó en la lista de los “indeseables”. Así, la idea de la renovada dirección a cargo del fútbol es que no continúe en el club. Pero para eso, deberá encontrar un destino que lo deje salir de la capital de Francia y desembarcar en un nuevo equipo.

Con la fecha límite del 31 de agosto, el tiempo se acaba para el ex delantero del Inter de Milán. De hecho, algunos equipos del fútbol de Turquía que pretendían contar con los servicios de Icardi, recibieron una negativa por parte de Nara. “Yo puedo aconsejarlo o darle una opinión, pero es él quien decide si se va del PSG”, dijo Wanda, se despidió y cerró la puerta del auto.

