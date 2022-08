El drama de G Sony, el rapero que no es aceptado en las obras sociales por su obesidad: “A los gordos nos envían a un zoológico”

El testimonio de G Sony en contra de las obras sociales que no lo admiten por su obesidad

Esta semana Gonzalo Rodríguez, más conocido en el ambiente del rap como G Sony, contó en sus redes sociales que está lidiando con las obras sociales que no lo admiten para tratar su obesidad. El rapero pesa 170 kilos y ante la situación decidió hacer un reclamo público en sus redes sociales. “Me siento desamparado”, escribió en el título de un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Hace bastante tiempo estoy teniendo problemas de salud y estoy sintiéndome muy mal con esto. Estoy queriendo a mejorar, pero una persona de mi peso no puede empezar una dieta sin saber el estado de mi cuerpo. Los dolores de mi cuerpo no los puedo mejorar porque ninguna obra social me está admitiendo”, comenzó contando.

“Estoy ofreciendo pagar el doble para hacerme un chequeo. Es angustiante porque a esta gente no le importa la salud de la gente. No me admiten en ningún lado. Voy a un hospital público y no tienen las maquinarias para hacerme un chequeo completo. Es muy desesperante”, dijo y mencionó a una de las obras sociales que lo rechazaron.

G Sony lanzó un dramático pedido de ayuda

En el texto que acompañó al video, dijo: “Sepan disculparme, pero no saben lo mal que me siento que no exista quien ampare a una persona por ser obesa. Es increíble el abandono que se siente y la discriminación que se siente. Si uno está queriendo conseguir una obra social para mejorar su estilo de vida y todas te rechazan, ¿qué significa eso?”.

“¿Que me tengo que morir o que tengo que sí o sí pesar 80 kilos para que me atiendan? Yo no pido que me regalen absolutamente nada y menos con este tema, pero ya no sé qué más hacer y quiero que me den alguna respuesta… Ya que me dicen que el motivo por el cual soy ‘no apto’ es ‘confidencial’”, prosiguió y volvió a mencionar a la misma empresa privada de salud, así como al Ministerio de Salud de la Nación para que intervenga.

G Sony contó su dramática situación en Nosotros a la mañana (El Trece)

Luego de dar su testimonio, este viernes fue invitado a Nosotros a la Mañana (El Trece) y dio más detalles al respecto. “El video que subí a Instagram fue desesperación total por sentir un abandono total del sistema de salud. Uno necesita acceder a ciertas cosas para entender cómo está tu cuerpo”, explicó.

“En la salud pública hay cosas a las que es difícil acceder. Yo peso 170 kilos, hay personas que pesan más de 250 kilos. Por ejemplo, se tienen que hacer una tomografía y no pueden acceder a ningún lado y a los gordos nos envían a un zoológico. Es por el tamaño del tomógrafo”, dijo con indignación.

“Te desespera la imposibilidad de poder llegar a decir quiero mejorar mi estilo de vida y no puedo saber ni cómo estoy. Si voy a un gimnasio y hago algo de más puedo terminar con un mareo o con un paro cardíaco, mal. No se sabe en qué puede derivar sin conocer la problemática que tengo yo. Es injusto no poder saber si tengo diabetes o lo que sea”, agregó el rapero.

"A los gordos nos envían a un zoológico", dijo G Sony

“¿Hay alguna obra social que te acepte?”, le preguntó el Pollo Álvarez, conductor del ciclo. “Gracias a Dios poseo la posición de pagar una obra social. Estoy en posición de hacerlo porque mi música me lo permite, porque mi cuenta de Instagram me lo permite y tengo un público al que llego. Pero hay personas que no están en esa condición y están en un estado mucho peor”, le respondió.

En cuanto a por qué recibió respuestas negativas de parte de estas empresas de salud, dijo: “No te especifican el por qué, pero se sabe que es por ser gordo y podés ser diabético, hipertenso y te ven como un número, como un gasto. Mi mamá falleció por un ACV por ser hipertensa y no quiero vivir el mismo destino”.

SEGUIR LEYENDO: